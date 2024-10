Doanh nghiệp sẵn sàng bước vào kỷ nguyên AI

Ông Lương Hải Đăng, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại của Samsung Vina, tiết lộ chiến lược "AI for All" của công ty

Tại các hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024 mới đây, các chuyên gia đã bàn luận về những ảnh hưởng của AI đến đời sống hàng ngày của con người, cũng như những lợi ích và trở ngại trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đặc biệt nhấn mạnh rằng đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam vượt mục tiêu và hoàn thành kế hoạch của chiến dịch 10 năm (2021-2030). Đến năm 20230, Việt Nam cần sở hữu công nghệ hiện đại và phấn đấu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đất nước, tạo dựng một xã hội với thu nhập cao.

Và để xây dựng đất nước thịnh vượng, Việt Nam cần dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và giá trị văn hóa cùng sức mạnh của con người.

Bà Becky Fraser, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ Chính phủ của Qualcomm, khẳng định rằng AI ngày càng hiện diện trong từng khía cạnh của cuộc sống. AI, khi được tích hợp vào các thiết bị cầm tay, đang giúp con người tiết kiệm thời gian trong công việc và hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Các thiết bị này không chỉ an toàn và bền vững mà còn góp phần giảm lượng năng lượng tiêu thụ tại các trung tâm dữ liệu lớn và tăng hiệu quả của điện toán đám mây.

Tiến sĩ Ettikan Karuppiah, Giám đốc và chuyên gia công nghệ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của NVIDIA, nhấn mạnh tới thế hệ AI tiếp theo, Gen AI. Ông nói rằng công ty đang nỗ lực kết nối các nhà sáng tạo từ Google, Facebook và những người khác để tham gia vào quá trình này. Phát minh mới nổi lên nhờ AI, trong đó có cả những sản phẩm thương mại từ Việt Nam.

Đồng thời, ông Lương Hải Đăng, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại của Samsung Vina, tiết lộ chiến lược "AI for All" của công ty. Theo chiến lược này, AI sẽ được phục vụ mọi nhu cầu của người dùng và trở thành trợ lý đắc lực trong cuộc sống hàng ngày.

AI tích hợp trong sản phẩm của Samsung sẽ giúp người dùng tìm kiếm hình ảnh, dịch và tóm tắt văn bản, phiên âm lời thoại sang nhiều ngôn ngữ khác nhau thông qua Note Assistant.

Samsung đặt mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tập trung vào phát triển 5G và AI. Hãng có kế hoạch giới thiệu loạt sản phẩm đột phá như TV có khả năng xoay và tủ lạnh modular có thể thay đổi màu sắc.

Ông Đăng khẳng định: "Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn, Samsung đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng công nghệ tiếp theo, nơi AI sẽ đóng vai trò trung tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dùng trên toàn thế giới".

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ông Phạm Thành Lâm, Giám đốc Trung tâm AI & Data Science của Ngân hàng số Cake by VPBank chia sẻ rằng AI luôn là trọng tâm trong sự phát triển của Cake từ những ngày đầu.

Cake đã áp dụng AI vào toàn bộ trải nghiệm khách hàng và tất cả các quy trình từ tiếp thị đến quản lý kinh doanh nhằm tối ưu hóa hiệu quả, cung cấp dịch vụ tài chính đa dạng trên ứng dụng của mình và phát triển hơn 40 mô hình AI tiên tiến. Cake cũng đang xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn cho ngành tài chính và tiếng Việt.

Đơn vị này đã nhận giải "Ngân hàng AI tốt nhất" từ The Asian Banker và có khoảng 300 nhân viên, 50% trong số đó chuyên sâu về công nghệ và AI, đều là người Việt Nam với kinh nghiệm từ các công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ Better Choice Awards 2024, Cake by VPBank cũng đã được trao giải thưởng Ngân hàng công nghệ của năm.