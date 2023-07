Doanh nghiệp sở hữu ngân hàng tế bào gốc đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn AABB báo lỗ quý II

CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với doanh thu thuần tăng 10% so với cùng kỳ, lên mức 207 tỷ đồng.

Tuy doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ về mức 28,5% trong khi cùng kỳ đạt 30,7%.

Kỳ này, doanh thu tài chính lao dốc 67% do các nguồn thu từ hoạt động đầu tư tài chính giảm đáng kể. Chi phí tài chính cũng giảm mạnh, từ 7,2 tỷ xuống còn 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ các loại chi phí, Mekophar lỗ ròng 104 triệu đồng trong quý 2/2023, trong khi cùng kỳ lãi 762 triệu đồng.

Tính chung 6 tháng, tổng doanh thu đạt 443 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Mekophar, nguyên nhân doanh thu giảm là do nhu cầu của thị trường giảm, đồng thời bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác và những thắc mắc về số đăng ký.

Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 4,3 tỷ đồng, suy giảm mạnh 81% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Mekophar đặt mục tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Như vậy kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Mekophar còn cách xa kế hoạch cả năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Mekophar giảm 4,7% so với đầu năm, về mức 1.543 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt giảm nửa phân xuống còn 37 tỷ đồng, hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức 637 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng chính trong tổng tài sản ngắn hạn.

Tài sản dài hạn của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở tài sản cố định, bao gồm máy móc, thiết bị, nhà xưởng,.. phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp sản xuất.

Bên kia bảng cân đối, Mekophar có 303 tỷ đồng nợ phải trả và 1.240 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, trong đó có 576 tỷ đồng nằm trong quỹ đầu tư phát triển.

Mekophar có 2 mảng kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, hoá chất, nguyên phụ liệu cho ngành dược, dụng cụ y tế, đông dược và ngân hàng tế bào gốc.

Đáng chú ý, MekoStem là Ngân hàng tế bào gốc do Công ty Cổ phần hoá dược phẩm Mekophar xây dựng và vận hành. Lưu trữ tế bào gốc, đặc biệt là tế bào gốc máu cuống rốn (TBG-MCR) là điều cần thiết, giúp điều trị được nhiều bệnh lý khác nhau do khả năng sinh sản (phân chia) dường như vô tận và có khả năng biến đổi (biệt hóa) thành nhiều loại tế bào khác nhau để hình thành và thay thế nhằm duy trì các cơ quan tổ chức của cơ thể của tế bào gốc.

Từ đó đến nay đã có trên 80 loại bệnh lý khác nhau được điều trị bằng TBG-MCR, như các bệnh rối loạn di truyền như thiếu máu, tan máu bẩm sinh…; điều trị tổn thương tim, tổn thương tủy sống, tổn thương não; tế bào gốc cuống rốn sản sinh tế bào hồng cầu, mang oxy tới toàn bộ các tế bào khác; tế bào gốc máu cuống rốn sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường khả năng miễn dịch; tế bào gốc cuống rốn có thể biệt hóa thành những tế bào của những mô khác như: cơ vân, cơ tim, tế bào gan, tế bào thận, tế bào não, tế bào phổi, tế bào da và tế bào tuyến tụy….; tế bào gốc MCR có khả năng tái tạo các tế bào máu khỏe mạnh với tốc độ nhanh hơn.

MekoStem là ngân hàng tế bào gốc đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế AABB với tên ban đầu là Hiệp hội các ngân hàng máu Hoa Kỳ (the American Association of Blood Banks), sau đổi tên là Hiệp hội vì sự tiến bộ của Y học truyền máu & liệu pháp sinh học (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies).

Chứng chỉ AABB được xem là một trong những chứng chỉ quan trọng nhất của một ngân hàng lưu trữ tế bào gốc.

Một ngân hàng lưu trữ tế bào gốc muốn đạt được chứng chỉ AABB cần trải qua một quá trình kiểm định chuyên sâu tại chỗ. Quá trình này sẽ được theo dõi bởi các chuyên gia được đào tạo đặc biệt của AABB. Họ là những người sẽ đánh giá các chính sách và quy trình nội bộ của cơ sở lưu trữ. Ngoài ra, các nhà kiểm định của AABB cũng sẽ xác định mức độ hiệu quả về mặt y tế, kỹ thuật, công nghệ và hành chính tại ngân hàng tế bào gốc để xem nơi này có đáp ứng được các tiêu chuẩn do AABB đặt ra hay không.

Các bác sĩ y khoa và sản khoa khi cân nhắc các ngân hàng tế bào gốc máu cuống rốn uy tín và chất lượng, vẫn thường xem chứng nhận AABB là một trong những tiêu chí quan trọng và đáng tin cậy nhất để hợp tác và giới thiệu đến bệnh nhân của mình.

Theo thông tin giới thiệu, MekoStem là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam cung cấp cả hai dịch vụ lưu giữ tế bào gốc máu và tế bào gốc màng dây rốn. Đến nay, MekoStem đã được thiết lập mạng lưới cộng tác ở hơn 90 bệnh viện tại các vùng miền khác nhau và lưu trữ được hơn 10.430 ca thành công.

Hiện nay, tại Việt Nam có các trung tâm đơn vị lưu trữ tế bào gốc như: NH lưu trữ tế bào gốc FSCB, NH tế bào gốc - Bệnh viện Nhi Trung ương, NH lưu trữ tế bào gốc Medeze, NH mô Vinmec, NH tế bào gốc - Bệnh viện truyền máu huyết học, NH tế bào gốc - Bệnh viện Quốc tế DNA, NH tế bào gốc MekoStem, Trung tâm tế bào gốc - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, NH tế bào gốc Cordlife, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Năm 2021, mặc dù MekoStem phải cạnh tranh với nhiều đơn vị khác và do ảnh hưởng suy thoái kinh tế sau đại dịch, nhưng Ban Giám đốc cùng với các đơn vị đã nỗ lực tìm mọi giải pháp có thể để tìm kiếm khách hàng và duy trì quan hệ với các bệnh viện;..... Kết quả doanh thu đã 75,53% so với kế hoạch và đạt 86,30% so với cùng kỳ năm 2021.