Doanh nghiệp Thái muốn đầu tư khu đô thị và công nghiệp hơn 1.300 ha ở Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa làm việc trực tuyến với ông David Richard Nardone - Giám đốc điều hành Công nghiệp và Quốc tế Công ty WHA Industrial Development PCL (Thái Lan) (gọi tắt là Công ty WHA).

Tại buổi làm việc, thay mặt Công ty WHA, bà Nguyễn Thị Bích Liên, Tổng Giám đốc Công ty CP WHA Nghệ An đã giới thiệu khái quát về Công ty và mô hình khu công nghiệp sinh thái thông minh đang triển khai tại Nghệ An.

Với kế hoạch phát triển dài hạn, Công ty WHA mong muốn nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Thanh Hóa. Và đại diện Công ty WHA đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu, đánh giá tổng thể các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh cũng như các vùng phụ cận.

Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản sau 2 năm khởi công. Ảnh: Báo Nghệ An

Qua đó, Công ty WHA định hướng đầu tư phát triển 2 dự án là: Khu đô thị Công nghiệp phía Bắc TP. Thanh Hóa (quy mô 800 ha), mục tiêu xây dựng một khu công nghiệp công nghệ cao WHA – Thanh Hóa, nằm gần với Hà Nội, Hải Phòng, cùng với tuyến đường cao tốc đang dần hình thành.

Thứ 2 là Khu Công nghiệp số 21 (quy mô 539 ha), thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, nằm gần khu Lọc hóa dầu Nghi Sơn, định hướng sẽ là vị trí thuận lợi để thu hút các nhóm ngành công nghiệp liên quan như nhựa, sợi, cao su, kim loại, ô tô, sinh hóa…

Vào năm 2018, Công ty WHA đã đầu tư vào tỉnh Nghệ An thực hiện dự án Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng với tổng diện tích trên 3.200 ha, trực thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Công ty WHA Industrial Development PLC tại Việt Nam.

Sau 2 năm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản, Khu công nghiệp WHA IZ 1 – Nghệ An đã hoàn thành 143.5ha của giai đoạn 1 (với tổng diện tích 498 héc ta), với quỹ đất sạch và hệ thống cơ sở hạ tầng đạt chuẩn quốc tế, đồng bộ, hiện đại. Dự án đã thu hút được một số nhà đầu tư thứ cấp trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc… vào đầu tư, kinh doanh.

Được biết, Công ty WHA Industrial Development (tiền thân là Công ty Hemaraj Land And Development Public Company Limited) có uy tín bền vững qua 30 năm phát triển bất động sản công nghiệp nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp hàng đầu của Thái Lan.