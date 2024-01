Doanh nghiệp thuỷ điện "xông đất" HoSE năm 2024 báo lãi sụt giảm 60%, cổ phiếu đang tăng bốc lập đỉnh lịch sử "vội" quay đầu nằm sàn

Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (mã HNA) đã công bố BCTC quý 4/2023 với doanh thu thuần giảm 32% so với cùng kỳ xuống 228 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn chỉ tiết giảm khoảng 5% khiến lãi gộp thu hẹp đáng kể, giảm 48% so với cùng kỳ còn 106 tỷ đồng, biên lãi co hẹp từ 62% trong quý 4/2022 xuống 46% trong kỳ báo cáo.



Doanh thu tài chính ghi nhận chưa tới 1 tỷ đồng song chi phí tài chính của Thuỷ điện Hủa Na phát sinh gần 5 tỷ, giảm 68% so với cùng kỳ năm trước đó, hầu như đều là chi phí lãi vay. Công ty không ghi nhận chi phí bán hàng, trong khi chi phí QLDN tăng 19% lên 13 tỷ.

Kết quả, Thuỷ điện Hủa Na lãi trước thuế trong quý 4 gần 89 tỷ đồng, giảm 51% so với thực hiện trong quý 4/2022. LNST tương ứng đạt 84 tỷ.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh nghiệp thuỷ điện ghi nhận doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 749 tỷ và 249 tỷ đồng, "đi lùi" 36% và 59%.

Năm 2023, doanh nghiệp thông qua kế hoạch doanh thu 733 tỷ đồng và LNTT 161 tỷ. Như vậy, dù sụt giảm 2/3 nhưng doanh nghiệp vẫn vượt 55% mục tiêu lãi cả năm.

Thủy điện Hủa Na được thành lập vào tháng 5/2007 và được thành lập bởi các cổ đông sáng lập: Tổng Công ty lắp máy Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cổ đông khác như: Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và & Bất động sản Việt, với mức vốn điều lệ ban đầu là 1.200 tỷ đồng. Trải qua 4 lần tăng vốn, vốn điều lệ hiện tại của Công ty đã tăng lên mức 2.352,32 tỷ đồng.

HNA là chủ đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na trên thượng nguồn sông Chu thuộc địa phận xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Nhà máy có công suất thiết kế 180MW, bao gồm 2 tổ máy với tổng mức đầu tư 7.092,98 tỷ đồng, sản lượng điện thiết kế trung bình năm là 716,7 triệu Kwh. Nhà máy đã vận hành phát điện hòa vào mạng lưới Quốc gia tổ máy số 1 vào ngày 1/2/2013, tổ máy số 2 vào ngày 27/3/2013.

Đầu tháng 10/2007, cổ phiếu HNA của Hủa Na lần đầu giao dịch trên sàn Upcom. Sau hơn 15 năm giao dịch trên sàn, hơn 235,2 triệu cổ phiếu HNA đã chính thức niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên trên HoSE vào ngày 12/1/2024 với giá tham chiếu 18.350 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính theo giá tham chiếu ngày chào sàn, Thủy điện Hủa Na được định giá gần 4.317 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau phiên 12/1 không biến động giá, thị giá HNA trong 4 phiên sau đó đã tăng liên tiếp với 3 phiên kịch trần và 1 phiên tăng trên 6%. Giá cổ phiếu ghi nhận mức tăng 31% so với giá chào sàn, lên ngưỡng đỉnh lịch sử 23.950 đồng/cp. Tuy nhiên trong phiên gần nhất 19/1, thị giá bất ngờ quay đầu giảm sàn 6,9% xuống mức 22.300 đồng/cp.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của Thuỷ điện Hủa Na đạt 3.482 tỷ đồng, giảm 459 tỷ (-12%) so với đầu năm. Cơ cấu nghiêng về tài sản dài hạn với 3.016 tỷ đồng, phần lớn là tài sản cố định. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 93 tỷ tiền và tương đương tiền, hơn 346 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng và hơn 20 tỷ đồng hàng tồn kho.

Nợ phải trả gần 255 tỷ đồng, trong đó HNA vay nợ ngắn hạn 89 tỷ đồng và vay nợ dài hạn hơn 90 tỷ đồng. Ngoài ra, Thuỷ điện Hủa Na còn 739 tỷ đồng LNST chưa phân phối.