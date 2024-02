Doanh nghiệp tiếp cận vốn ưu đãi, đón vía Thần Tài từ OCB

Theo tín ngưỡng dân gian, Thần Tài sẽ mang đến may mắn và tài lộc, giúp công việc kinh doanh được hanh thông, thuận lợi trong năm mới. Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp, trong "Tuần lễ Thần Tài" từ 19/02 đến 23/02/2024, OCB sẽ tung ra các giải thưởng đặc biệt là voucher mua Vàng tại PNJ trị giá 8 triệu đồng/giải, dành cho 5 KHDN may mắn đầu tiên có giao dịch tiền gửi từ 6 tỷ đồng với kỳ hạn tối thiểu 6 tháng tại ngân hàng.

Ngoài ra từ nay đến hết 31/3/2024, 20 KHDN đầu tiên giao dịch chuyển tiền online thành công sẽ nhận ngay voucher Got It 500.000 đồng từ OCB. Đối với khách hàng mở mới tài khoản hoặc đang hiện hữu có đăng ký dịch vụ ngân hàng số OMNI Corp cũng nhận được voucher tương ứng với mỗi 2 tỷ tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng qua các kênh online hoặc quầy giao dịch.

KHDN khi đạt mức tăng ròng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) bình quân tháng tại OCB từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ sẽ nhận ngay voucher Got It trị giá 2.000.000 đồng; voucher 3.000.000 đồng dành cho khách hàng có tăng ròng CASA bình quân tháng từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ và từ 5 tỷ đồng trở lên sẽ nhận được voucher Got It 5.000.000 đồng.

Bên cạnh lộc tinh thần may mắn trong tuần lễ Thần Tài, OCB nhanh chóng triển khai không chỉ một mà đến 5 ưu đãi lộc phát dịch vụ tài chính trọng yếu, kỳ vọng sẽ tạo bước đệm cho KHDN, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng tốc kinh doanh, sẵn sàng bứt phá mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, KHDN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với gói "Lộc vay" khi OCB sẵn sàng cung cấp vốn linh động trong thời gian phê duyệt chỉ 24 giờ cùng lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,5%/ năm, hạn mức cho vay lên đến 3.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn có thể lựa chọn phương án giảm lãi suất vay lên đến 0,4%/ năm theo điều kiện chương trình.

Theo dõi, quản lý và sử dụng dòng tiền hiệu quả, bài toán tưởng chừng khó khăn với KHDN đặc biệt là doanh nghiệp SME sẽ trở nên dễ dàng hơn với "Lộc vận hành" từ gói giải pháp số xanh SME GreenBiz, hỗ trợ doanh nghiệp "xanh hóa" vận hành khi ứng dụng các giải pháp số hóa tài chính, từ đó tối ưu chi phí, nâng cao tính thuận tiện khi hạn chế tối đa việc xử lý chứng từ giấy, đồng thời giảm việc di chuyển so với phương thức truyền thống; từ đó góp phần giảm thiểu nhiên liệu và khí thải, bảo vệ môi trường.

Thúc đẩy giao dịch không tiền mặt – không tiếp xúc và chuyển đổi giao dịch trên kênh số, bộ đôi "Lộc giao dịch" và "Lộc giao thương" giúp KHDN bắt nhịp xu hướng tài chính công nghệ với đa tầng tiện ích từ ngân hàng số OMNI dành cho doanh nghiệp (OMNI Corp) cùng hàng loạt ưu điểm: miễn phí dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế, miễn phí chi lương, nộp thuế điện tử, ưu đãi tỷ giá đến 120 điểm cho khách hàng mới và đặc quyền giảm ngay 10% phí cho tất cả dịch vụ tài trợ thương mại, tặng thêm 5 điểm tỷ giá trong ngày vàng thứ 2 hàng tuần. Ngoài ra, ứng dụng OMNI Corp cũng vừa được OCB nâng cấp và cải tiến với 6 tính năng mới giúp cho việc quản lý, truy vấn tài khoản và thực hiện, tra cứu các giao dịch ngân hàng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, OCB còn dành tặng riêng cho KHDN "Lộc tài khoản" giá trị lên đến 50 triệu đồng với 5.000 tài khoản số đẹp như ý như: tài khoản theo số hotline, mã số thuế, ngày thành lập doanh nghiệp, ngày sinh của chủ doanh nghiệp,… mang nhiều ý nghĩa và dấu ấn riêng của doanh nghiệp dịp năm mới.

Theo phân tích các chuyên gia, mức lãi suất ở thời điểm hiện tại được đánh giá là mức lãi suất thấp nhất trong vòng 20 năm qua, bên cạnh đó việc nắm bắt các lợi ích khác từ những chương trình khuyến mãi của ngân hàng dịp đầu năm như chương trình "Đón lộc Giáp Thìn – Kinh doanh đại phát" của OCB cũng là một cách để các doanh nghiệp tối ưu tài chính, từ đó tận dụng cơ hội đón đầu làn sóng tiêu dùng, mua sắm của người dân dịp đầu năm mới.