Doanh nghiệp Việt đứng sau bộ sạc tự tìm kiếm khi thất lạc: Mơ trở thành Foxconn, Pegatron, Luxshare

Năm 2024, Nhà sản xuất phụ kiện Mỹ Twelve South đã cho ra mắt bộ sạc đa cổng có tên PlugBug, được giới thiệu là "bộ sạc hỗ trợ Find My đầu tiên trên thế giới" nhờ tích hợp tính năng tìm kiếm của Apple.

Sau khi đồng bộ tài khoản Apple ID, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Find My trên iPhone, iPad hoặc Macbook để định vị bộ sạc của mình nếu chẳng may bị thất lạc. Cơ chế tìm kiếm của PlugBug nằm ở viên pin cúc áo có tính năng như 1 chiếc AirTag, tách biệt với nguồn AC và có thời lượng lên đến 1 năm. Người dùng có thể kiểm tra dung lượng pin ngay trên ứng dụng Find My.

Cục sạc PlugBug bao gồm 2 phiên bản: 4 cổng C công suất 120W và 2 cổng C công suất 50W, thích hợp sạc đa thiết bị cùng lúc. Cả hai đều ứng dụng công nghệ GaN giúp cục sạc có kích thước nhỏ gọn và sạc nhanh hơn.

Hiện cục sạc PlugBug đang được bán ở cửa hàng Apple với giá hơn 2 triệu đồng cho phiên bản 2 cổng sạc và hơn 3 triệu đồng cho phiên bản 4 cổng sạc.

Bộ sạc PlugBug.

Đáng chú ý, đằng sau sản phẩm đột phá này là sự đóng góp không nhỏ của một doanh nghiệp Việt Nam - công ty điện tử SHDC. Trước cục sạc PlugBug, SHDC đã gia công chuột máy tính cho những thương hiệu hàng đầu thế giới.

Theo giới thiệu, đây cũng là công ty hiếm hoi tại Việt Nam có khả năng cung cấp sản phẩm điện tử hoàn thiện để xuất khẩu, chứ không dừng lại ở việc cung cấp bao bì, nhựa, cơ khí hay linh kiện rời,... SHDC còn sở hữu thương hiệu Winsler - chuyên về mảng cục sạc và dây sạc điện thoại.

Công ty điện tử SHDC được thành lập vào năm 2022, có vốn điều lệ 26 tỷ đồng. Trong đó, công ty TNHH Công nghệ Nam Hải (Nahaco Group) đang nắm giữ 88,4% vốn điều lệ của SHDC. 11,6% vốn còn lại của công ty này thuộc về ông Vũ Đình Cường, Phó Tổng giám đốc công ty. Ông Lê Song Hào (sinh năm 1989) đang là Người đại diện theo pháp luật và Giám đốc của SHDC.

Thông tin trên VTV cho biết, mục tiêu của ông Lê Song Hào là đưa SHDC hoạt động trong lĩnh vực gia công thành phẩm điện tử tương tự như mô hình của Foxconn, Pegatron, Luxshare của nước ngoài.

Về Nahaco Group - công ty mẹ của SHDC được thành lập vào năm 2013 có trụ sở tại Hà Nội. Vốn điều lệ của doanh nghiệp này đạt mức 50 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Đức Nghiêm nắm 66,6% cổ phần. Ngoài ra, ông Lê Song Hào, Giám đốc SHDC nắm 33% còn lại. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh máy tính, công nghệ, máy móc, gia công cơ khí.