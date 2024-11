Doanh nghiệp Việt lỗ luỹ kế hơn 3.000 tỷ sẽ đầu tư sang Dubai, giá cổ phiếu ngang cốc trà đá

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) mới đây thông báo CTCP Đồ gỗ Casadora (công ty con do TTF sở hữu 60%) đã nhận được giấy chứng nhận đầu tư ra Dubai. Động thái đánh dấu hướng phát triển chiến lược của Gỗ Trường Thành sang thị trường Trung Đông với nhiều dự án bất động sản cao cấp.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài lần đầu cho Đồ gỗ Casadora vào ngày 5/6/2024 với tên tổ chức kinh tế thành lập ở nước ngoài là Belmonte Design Services L.L.C. Vốn đầu tư 500 ngàn USD (hơn 12 tỷ đồng) từ vốn chủ sở hữu. Hình thức đầu tư là sẽ mua cổ phần của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó

Mục tiêu hoạt động là nhằm kinh doanh dịch vụ thiết kế sản phẩm nội thất mang thương hiệu lớn thế giới, mở rộng sự hiện diện thiết kế sản phẩm nội thất tại Việt Nam mang tên các thương hiệu lớn của thế giới ở khu vực Trung Đông.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2024, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần hơn 236 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp lỗ ròng hơn 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 6 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Gỗ Trường Thànhlỗ ròng gần 27 tỷ đồng, lỗ luỹ kế tính đến thời điểm 30/9 lên đến gần 3.268 tỷ đồng.

Theo giải trình, Gỗ Trường Thành cho biết thị trường của các khách hàng lớn gặp nhiều khó khăn nên doanh thu xuất khẩu giảm. Chi phí logistic tăng cao và gián đoạn vận tải toàn cầu chịu ảnh hưởng của xung đột tại một số khu vực buộc khách hàng có xu hướng dời ngày giao hàng sang quý 4/2024.

Bên cạnh đó, doanh thu từ dự án trong nước giảm do tiến độ triển khai của chủ đầu tư bất động sản trễ so với kế hoạch cũng như ảnh hưởng do thiên tai tại các tỉnh phía Bắc khiến lợi nhuận công ty sụt giảm.

Về biện pháp khắc phục, Gỗ Trường Thành tập trung mở rộng và tìm kiếm khách hàng mới tại thị trường châu Âu, Mỹ, đặc biệt là thị trường châu Á, Dubai, Australia và Đông Á nhằm tăng sản lượng trong quý 4. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ tái cấu trúc các công ty con không hiệu quả nhằm dành nguồn lực phát triển các dự án kinh doanh mới.

Trên thị trường, cổ phiếu TTF hiện đang dừng ở mức 3.040 đồng/cp, tức là chỉ ngang cốc trà đá. So với thời điểm đầu năm, cổ phiếu này đã giảm 28% thị giá. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng 1.200 tỷ trong khi vốn điều lệ lên đến hơn 3.900 tỷ đồng. Cổ phiếu TTF còn nằm trong diện cảnh báo trên HoSE từ tháng 4/2022 do lỗ luỹ kế.