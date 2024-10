Doanh nhân, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong "kỷ nguyên vươn mình"

Theo báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Liên đoàn đã phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao và đang từng bước đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc, xây dựng đạo đức doanh nhân, văn hóa kinh doanh…



Trải qua hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành trong mọi thời kỳ phát triển của đất nước, Liên đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp giao phó, có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước ta, sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Từ 93 hội viên ban đầu (năm 1963), đến nay, Liên đoàn có mạng lưới hội viên rộng lớn trên toàn quốc với hơn 200 hiệp hội doanh nghiệp và hơn 200.000 doanh nghiệp hội viên thuộc mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, mọi thành phần kinh tế. Liên đoàn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với gần 200 phòng thương mại và tổ chức quốc tế trên toàn thế giới.

Được sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp đã ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đến nay Việt Nam đã có hơn 930.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh.

Năm 2023, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60% GDP, tạo ra 30% nguồn thu ngân sách nhà nước, thu hút 85% lực lượng lao động. Bên cạnh vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước, khu vực kinh tế tư nhân cũng đóng góp tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu

Đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, củng cố an ninh quốc phòng và giữ vững độc lập, tự chủ của nền kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Khu vực kinh tế tư nhân đã xuất hiện một số tập đoàn lớn, có tiềm lực mạnh, trình độ công nghệ, năng lực quản trị tiên tiến, có thương hiệu quốc gia và uy tín quốc tế, dũng cảm vươn ra cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định sự ra đời của ngày Doanh nhân Việt Nam cách đây tròn 20 năm (13/10/2004) đánh dấu sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, cũng là sự công nhận của xã hội về vai trò và những đóng góp lớn lao của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và tự hào khi nước ta có được đội ngũ doanh nhân đông đảo, lớn mạnh, khẳng định vai trò, đóng góp to lớn cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước. Các doanh nhân, bằng những ý tưởng sáng tạo và khả năng chấp nhận rủi ro, tạo ra doanh nghiệp đóng vai trò là động lực của tăng trưởng, tạo nhiều việc làm, nộp thuế cho nhà nước, nâng cao mức sống cho người lao động, thúc đẩy xã hội tiến bộ. Nhiều doanh nhân tài năng đã đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trở thành trụ cột trong một số ngành và lĩnh vực xương sống của nền kinh tế, có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Ngày càng có nhiều doanh nhân chuyển hướng vào công nghệ, sáng tạo, tham gia các ngành kinh tế, mô hình kinh doanh mới, nắm bắt và làm chủ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả, sức cạnh tranh cho nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ mang thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường toàn cầu, khẳng định được thương hiệu Việt vươn tầm khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ các doanh nhân góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các cải cách kinh tế, định hình các chính sách phát triển, cải thiện môi trường kinh doanh và đổi mới công tác quản lý kinh tế của Nhà nước; thúc đẩy cạnh tranh, là động lực để cùng nhau thăng tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất, giảm chi phí, có lợi cho người tiêu dùng. Cùng với đó, các doanh nhân mẫu mực cũng luôn theo đuổi tiêu chuẩn đạo đức, thực hành nguyên tắc cạnh tranh công bằng và làm chuẩn mực cho xã hội.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam còn tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm, giúp đỡ người yếu thế, đóng góp lớn, san sẻ khó khăn, mất mát của người dân trong đại dịch COVID-19, siêu bão Yagi vừa qua và nhiều đợt thiên tai khác.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và biểu dương các thành tích, kết quả quan trọng của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển đất nước; cũng như những đóng góp xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả lớn lao mà cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, trong đó cho rằng đội ngũ doanh nhân vẫn còn nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, năng lực quản trị hạn chế, chưa có nhiều doanh nhân vươn tầm cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Tỷ lệ số lượng doanh nghiệp và doanh nhân so với dân số còn thấp so với các nước trong khu vực.

Bên cạnh những khó khăn do sự bất ổn và sụt giảm của thị trường toàn cầu, hoạt động kinh doanh của các doanh nhân lớn, nhỏ còn gặp nhiều khó khăn do nhiều rào cản của cơ chế, chính sách, pháp luật, năng lực của các cơ quan quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi phát triển của giới doanh nhân.

Chia sẻ với những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định từ góc độ các cơ quan quản lý nhà nước, trong thời gian qua nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân đã có những thay đổi tích cực. Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện; quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của người dân, quyền hoạt động kinh tế của tổ chức được thể chế hóa và được pháp luật bảo vệ. Phương thức quản lý của Nhà nước phù hợp hơn với cơ chế thị trường; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện; quan điểm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế làm yên lòng các nhà đầu tư, doanh nghiệp và doanh nhân.

Mặc dù vậy, đội ngũ doanh nhân vẫn còn ít cơ hội tham gia trực tiếp vào việc hoạch định chính sách; tiếng nói của doanh nhân vẫn còn ít được lắng nghe ở nhiều cấp nhiều ngành hoặc được lắng nghe nhưng không tiếp thu đáng kể, thực chất. Những vướng mắc về thể chế pháp luật, môi trường kinh doanh chậm được sửa đổi, trong đó có sự chồng chéo, chưa rõ ràng, thiếu tính thực tiễn của mội số văn bản quy phạm pháp luật.

Nguồn lực đất nước đang “đọng” rất lớn trong các quy hoạch treo, dự án vướng mắc thủ tục, tài sản đất công, trụ sở công không sử dụng, tài sản trong tranh chấp, kiện tụng, tài sản nằm trong các vụ án kéo dài,... rất chậm được xử lý, giải quyết.

Để thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao trong tầm nhìn 20 năm tới và xây dựng nền kinh tế tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ kinh tế và pháp luật, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành xương sống, mũi nhọn và tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng chiến lược như hạ tầng điện, giao thông, thủy lợi, công nghệ thông tin, kỹ thuật số... Quyết tâm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng hướng tới những chuẩn mực quốc tế; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định tương lai của đội ngũ doanh nhân Việt Nam là rất hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức. Những tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển nhanh, năng động, cùng với cải cách thể chế và môi trường kinh doanh sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển, nhất là những người chưa phải là doanh nhân cũng có cơ hội khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân thành đạt. Khu vực doanh nghiệp sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa, quan trọng hơn nữa cho sự thịnh vượng của quốc gia.

Đánh giá đây chính là thời điểm để định hình lại vai trò của nhà lãnh đạo doanh nghiệp và sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng rằng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp chắc chắn sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định sự trỗi dậy của cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính (fintech), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây... đã mở ra tiềm năng khai thác các thị trường toàn cầu mà không gặp nhiều rào cản về địa lý đáng kể. Đây chính là cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam có tầm nhìn về cách tân công nghệ, xác lập “phương thức sản xuất số”, đi tắt, đón đầu xu hướng của thế giới, tạo vị thế và tầm ảnh hưởng mạnh trong một số ngành công nghiệp then chốt, tạo giá trị gia tăng cao, đưa nền kinh tế quốc gia thăng tiến lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang của lịch sử dân tộc, thành quả của gần 40 năm đổi mới đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì đất nước có được đội ngũ doanh nhân ngày càng đông đảo và lớn mạnh như ngày nay. Đó là những con người có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh. Đồng thời khẳng định tương lai năm 2045 liệu nước ta có thể trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao hay không là nhờ sự gánh vác của đội ngũ doanh nhân hôm nay và tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát huy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, đề cao đạo đức kinh doanh, có hoài bão lớn và khát vọng phát triển, trở thành mẫu mực của tinh thần doanh nghiệp, kinh doanh liêm chính, nhân văn, có trách nhiệm; luôn giữ vững niềm tin đối với cơ nghiệp của bản thân, cơ đồ và tương lai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển; tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghệ thuật tiếp thị sản phẩm; đề cao quản trị doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, thực thi chính sách lao động công bằng, chú trọng xây dựng thương hiệu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng tin tưởng rằng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, góp phần phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời nhấn mạnh Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện và phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả theo tôn chỉ, mục đích.