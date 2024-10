Doanh số ô tô toàn thị trường bứt tốc: Đâu là bí quyết giúp hãng và đại lý "xả hàng"?

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số ô tô toàn thị trường Việt tháng 9/2024 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với 36.585 xe tới tay người tiêu dùng, tăng 45% so với tháng 8/2024 và tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, tổng doanh số bán xe toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA đạt 225.583 xe, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2023

Tháng 9/2024, doanh số bán hàng của Toyota Việt Nam đạt 7.143 xe (bao gồm xe Lexus), tương đương tăng 150% so với doanh số tháng trước . Trong đó, có 6.986 xe Toyota được bán ra, bao gồm 3.590 xe lắp ráp trong nước và 3.396 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Doanh số xe Hybrid của hãng đạt 563 xe, tăng hơn 60% so với tháng trước, đóng góp vào tổng doanh số tích lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2024 đạt 2.998 xe.

Doanh số bán hàng toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA năm 2024. (Đơn vị: chiếc)

Tương tự, Honda Việt Nam là một trong những hãng có doanh sổ tăng trưởng mạnh nhất khi có tới 3.607 xe bán ra thị trường, tăng gần 211% so với tháng trước và tăng 41,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số cộng dồn của ô tô Honda năm tài chính 2025 (tính từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025) đạt 11.535 xe, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.



Không đứng ngoài cuộc, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức ghi nhận kỷ lục doanh số với 5.385 xe được bán ra trong 9, tăng 32% so với tháng 8/2024 và 88% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình 30 năm thương hiệu này đồng hành tại thị trường Việt.

Các hãng xe khác cũng ghi nhận doanh số khá tốt bao gồm Kia với 4.015 xe (tăng 79%), Ford bán được 3.967 xe (tăng 21%) và Mazda (3.583 xe)…

Ảnh minh họa.

Bí quyết xả hàng?

VAMA nhận định kết quả ấn tượng này đến từ việc chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ được Chính phủ ban hành. Theo đó, nghị định 109/2024/NĐ-CP quy định việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp nội địa từ ngày từ 1/9/2024 tới 30/11/2024. Đây cũng chính là thời điểm vàng cao điểm mua sắm cuối năm của người tiêu dùng.

Không những thế một số đại lý cho biết, lượng xe tồn kho vẫn còn nhiều, trong khi thời gian hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ chỉ kéo dài 3 tháng đó, do đó, đại lý không cắt giảm chương trình khuyến mại để thu hút người mua cũng như chạy doanh số cuối năm.

Đơn cử như mẫu sedan hạng B - Honda City, đang được các đại lý giảm nhẹ 5-10 triệu đồng tùy phiên bản để kích cầu. Trước đó, trong tháng 9/2024, hãng đã giảm giá bán lẻ cho dòng xe này 40-60 triệu đồng so với trước. Hiện Honda City có giá mới 499-569 triệu đồng. Tùy từng đại lý, Honda City còn được tặng kèm thêm gói phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ.

Hay như Hyundai Accent ngoài ưu đãi lệ phí trước bạ của Chính phủ, các đại lý còn giảm thêm khoảng 5-7 triệu đồng để kích cầu.

Hoặc Mazda CX-5 dù không nhận ưu đãi giảm giá từ đại lý nhưng mẫu xe này lại được tặng kèm nhiều phần quà giá trị như bộ phụ kiện chính hãng theo xe, film cách nhiệt Mỹ, thảm trải sàn, đồ bảo hộ, lốp xe…

Ảnh minh họa.

Không những thế để cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước, nhiều mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc còn được hãng và đại lý mạnh tay ưu đãi tới hàng trăm triệu đồng để thu hút người mua.

Trong đó, Subaru Forester giảm từ 100 - 230 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Sau khi áp dụng ưu đãi, Forester iL chỉ còn 869 triệu đồng, EyeSight là 929 triệu đồng và iS EyeSight xuống mức 969 triệu đồng.

Isuzu mu-X bản B7 giảm 100 triệu, đưa giá niêm yết từ 910,8 triệu xuống 810,8 triệu đồng. Bản B7 Plus giảm 113 triệu xuống 885,8 triệu đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất là Prestige và Premium giảm lần lượt 200 triệu và 215 triệu, giá thực tế còn 950,6 triệu đồng và 1,035 tỷ đồng.

Có thể thấy những tín hiệu tích cực từ tháng 9 hứa hẹn sẽ tạo đà cho thị trường ô tô những tháng cuối năm 2024. Thời gian tới, thị trường ô tô dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng khi được hỗ trợ từ nhiều yếu tố như chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ; khuyến mại giảm giá tiền mặt, tặng kèm quà tặng từ hãng và đại lý; nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng... Tuy nhiên, khả năng tăng trưởng các tháng tới có thể không mạnh như tháng 9.

Ngoài ra, thị trường ô tô tháng 10 và các tháng cuối năm sẽ càng sôi đông khi có sự góp mặt của loạt gương mặt mới như Hyundai Tucson 2024, Honda Civic 2024, Toyota Camry 2024, Toyota Land Cruiser Prado 2024, Subaru Crosstrek…