Doanh số sedan giá rẻ lao dốc ra sao?

Cùng với SUV đô thị và MPV phổ thông, sedan hạng B là một trong những phân khúc xe hút khách nhất tại Việt Nam giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn thị trường sụt giảm mạnh, phân khúc này cũng phải hứng chịu tình trạng doanh số lao dốc không phanh.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, phân khúc này ghi nhận doanh số 4.821 xe trong tháng 6, cao nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên, tháng 6 có phần khởi sắc này cũng không cứu được nửa đầu năm cực ảm đạm của phân khúc này.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, tổng doanh số sedan hạng B bán tại Việt Nam đạt 23.099 xe (không tính mẫu Nissan Almera do nhà sản xuất không công bố doanh số). So với cùng kỳ, doanh số đã giảm đến 16.582 xe, tương đương gần 42% . Mức giảm này thậm chí còn cao hơn so với mặt bằng chung thị trường, khi toàn VAMA chỉ giảm khoảng 32% so với năm 2022, trong đó ô tô du lịch giảm 37%.

Doanh số các mẫu sedan hạng B nửa đầu 2023 so với cùng kỳ.

Trong nửa đầu 2023, Hyundai Accent là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với 7.452 xe, theo sau là Toyota Vios với 5.425 xe. Vị trí thứ 3 thuộc về Honda City với 5.194 xe trong khi Mitsubishi Attrage đạt hơn 2.400 xe còn Mazda 2 là 2.061 xe.

So với cùng kỳ năm ngoái, Toyota Vios chứng kiến doanh số sụt giảm mạnh nhất khi model này mất gần 55% doanh số (từ 11.937 xe còn 5.425 xe). Tháng 6 vừa qua cũng là tháng ghi nhận doanh số của Vios đạt mức ấn tượng nhất, đạt 1.949 xe. Đây cũng là tháng đầy đủ đầu tiên mà phiên bản Vios 2023 facelift bán ra thị trường. Với doanh số èo uột giai đoạn trước đó, đã có những ý kiến cho rằng Vios đang dần mất sức hút, đặc biệt khi Toyota không đưa phiên bản hoàn toàn mới về nước mà chỉ bán bản facelift.

Hyundai Accent, trong khi đó, cũng giảm doanh số khoảng 27% còn mức sụt giảm của Honda City là khoảng 45%.

Trong phân khúc này, chỉ có Mazda2 và Suzuki Ciaz ghi nhận doanh số tăng so với cùng kỳ. Với Mazda2, sức bán của model này tăng nhẹ vài trăm xe còn Suzuki Ciaz doanh số nửa đầu năm 2023 chỉ đạt 14 xe, tăng đúng 1 xe so với quý trước.

Doanh số sedan hạng B qua các tháng đầu năm 2023.

Bước sang tháng 7, nhiều người kỳ vọng doanh số phân khúc sedan hạng B nói riêng cũng nhưng toàn thị trường nói chung sẽ nhích lên nhờ chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Cả Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City – những mẫu xe chủ lực doanh số của phân khúc này – đều là xe lắp ráp, đủ điều kiện hưởng ưu đãi về phí trước bạ.

Trong số này, Honda City vừa ra mắt phiên bản facelift với một số nâng cấp sáng giá như hệ thống an toàn Honda Sensing, Hyundai Accent cũng đã ra mắt phiên bản mới nhưng chưa biết thời điểm về nước.

Trong khi đó, Mitsubishi Atrrage và Mazda2 đều là xe nhập khẩu nên không được hưởng ưu đãi này. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng đang liên tục giảm giá xe để tăng yếu tố cạnh tranh.