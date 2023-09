Doanh thu/cửa hàng Bách Hóa Xanh tăng tháng thứ 5 liên tiếp, lên mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023. Ghi nhận, doanh thu lũy kế đạt 76.455 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu cả năm.

Tính riêng trong tháng 8/2023, doanh thu của MWG đạt 9.955 tỷ đồng, ghi nhận tháng thứ 2 liên tiếp tăng trưởng so với tháng trước đó và hiện là mức doanh thu cao thứ 2 trong năm nay (xếp sau tháng 5 với 10.297 tỷ đồng).

Xét riêng theo các chuỗi cửa hàng, doanh thu bán điện thoại, máy tính từ 1.171 cửa hàng Thế Giới Di động và Topzone trong tháng 8 đạt 2.349 tỷ đồng, nhích nhẹ so với tháng trước nhưng giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022. Tương tự, doanh thu từ chuỗi Điện Máy Xanh vượt 4.500 tỷ đồng, giảm hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng là chuỗi Bách Hóa Xanh khi doanh thu tháng 8 vừa qua tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.928 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 25,4% tổng doanh thu, trong đó doanh thu từ kênh online tăng trưởng 8%.

Đặc biệt, doanh thu bình quân trên một cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt mức 1,65 tỷ đồng trong tháng 8, tăng tháng thứ 5 liên tiếp và là mức cao thứ hai trong lịch sử và chỉ sau con số 2,1 tỷ đồng/cửa hàng của tháng 7/2021.

Bách Hóa Xanh đang cho thấy những bước đi ngày càng hiệu quả sau khi có người đứng đầu mới là ông Phạm Văn Trọng vào đầu năm nay, thay thế cho ông Trần Kinh Doanh sau 1 năm chuỗi cửa hàng “trống ghế”.

Phía Công ty cho biết, Bách Hóa Xanh đang từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh sau giai đoạn tái cấu trúc. Bách Hoá Xanh dưới quyền CEO mới được cho là sẽ thay đổi cách thức vận hành kho vận để đảm bảo chất lượng hàng hoá, giảm hao hụt, giảm huỷ hàng tươi sống để tạo dư địa tăng biên lợi nhuận gộp và cải thiện hiệu suất logistics của chuỗi. Song song, cải thiện trang TMĐT để hướng đến tham vọng số 1 TMĐT ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Trọng trách lớn hơn, Bách Hóa Xanh cũng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai chữ số và đạt điểm hoà vốn vào cuối năm nay. Nhận nhiệm vụ giữa rất nhiều thách thức, ông Trọng còn cam kết không nhận lương cho đến khi có kết quả.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá việc doanh thu Bách Hóa Xanh cải thiện rất tích cực trong các tháng qua nhờ việc công ty luôn giữ chính sách giá tốt với các sản phẩm tương đương với chợ truyền thống, tập trung phát triển tập khách hàng trung thành thông qua quả tặng VIP, đến cuối tháng 7 đạt hơn 7 triệu thành viên. Đồng thời, Bách Hóa Xanh cũng duy trì tỷ trọng cao với hàng Fresh để thu hút khách hàng và cross-sale các sản phẩm hàng khô.

Về mặt chi phí, theo ban lãnh đạo chia sẻ từ đầu năm 2023 đến nay chuỗi bách hóa chưa tập trung vào việc cải thiện vận hành và chi phí tại cửa hàng. Tuy vậy, VCBS nhận thấy chi phí logistic tiếp tục xu hướng giảm. Đây được cho là hệ quả của thay đổi phương thức vận hành logistic, và gia tăng hiệu quả hiệu quả hoạt động.

Mục tiêu hòa vốn khả quan

VCBS duy trì kì vọng tích cực về khả năng hòa vốn của Bách Hóa Xanh theo tháng vào cuối năm 2023 nhờ tăng trưởng doanh thu/cửa hàng tăng trưởng khoảng 10% và trung bình đạt mức 1,45 tỷ/cửa hàng/tháng cho cả năm 2023. Động lực chính đến từ tăng số lượng khách hàng mới, tăng tần suất mua hàng kết hợp với tăng giá trị đơn hàng trong các dịp mua sắm cuối năm.

Đồng thời, việc tối ưu hóa vận hành giúp giảm thêm chi phí logistic và quản lí sẽ được tập trung hơn sau khi doanh thu thuần đã có sự tăng ổn định. Ban lãnh đạo chuỗi bách hóa kì vọng giảm thêm ít nhất 10% chi phí logistic đến cuối năm 2023, qua đó giảm thêm 50-70 bps tỷ trọng chi phí/doanh thu thuần.

Nguồn: VCBS

Trong khi đó, Chứng khoán SSI kỳ vọng doanh thu trên cửa hàng Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục cải thiện trong các tháng cuối 2023 và 2024, giúp chuỗi Bách Hóa Xanh đạt điểm hòa vốn trong năm 2024. Điều này sẽ giúp chuỗi cửa hàng này được định giá lại ở mức cao hơn.

Sau khi chuỗi BHX đạt điểm hòa vốn, SSI Research nhận định MWG sẽ đẩy nhanh tiến độ mở mới cửa hàng giúp công ty duy trì tăng trưởng về dài hạn.

Ngoài ra, chuỗi Điện máy Xanh và Thế giới Di động sẽ được hưởng lợi khi nhu cầu điện thoại và điện máy dự kiến sẽ phục hồi dần từ 6 tháng cuối năm 2023 nhờ mặt bằng lãi suất thấp thúc đẩy tiêu dùng, các công ty tài chính tiêu dùng giải ngân cho vay mua trả góp và xuất khẩu Việt Nam phục hồi từ cuối năm giúp giảm tình hình thất nghiệp. Ngoài ra, biên lợi nhuận của hai chuỗi này có thể cải thiện do cuộc chiến giá giữa các nhà bán lẻ hạ nhiệt sau khi các doạnh nghiệp bán lẻ giải phóng dần hàng tồn kho.

SSI dự phóng lợi nhuận của MWG ước tính đạt 1.270 tỷ trong năm 2023 và 5.000 tỷ sang tới năm 2024.