Doanh thu FPT Retail có thể lên tới 1,74 tỷ USD năm 2024 nhờ lực kéo từ Long Châu

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo cập nhật hoạt động kinh doanh của FPT Retail.

Với FPT Shop, VDSC dự phóng doanh thu thuần tăng trưởng +8,7% so với cùng kỳ sau 1 năm sụt giảm lịch sử, song song với làn sóng phục hồi CNTT-TT/Điện máy trong năm 2024.

Đồng thời, chuỗi bán lẻ này sẽ lấy lại lợi nhuận ròng dương sau một khoản lỗ lớn vào năm 2023, do 4 nguyên nhân. Thứ nhất, “cuộc chiến giá cả CNTT-TT” giảm bớt. Thứ hai, chính sách chủ động tối ưu hóa chi phí bằng cách đóng cửa số lượng tương đối các cửa hàng kém hiệu quả trong năm 2023. Thứ ba, đa dạng hóa danh mục sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn như là thiết bị gia dụng. Thứ tư, giảm “lãi suất vay”.

Long Châu sẽ tiếp tục vai trò dẫn dắt tăng trưởng FPT Retail trong năm 2024

Trong bối cảnh FPT Shop tăng trưởng khiêm tốn, VDSC cho rằng Long Châu nhấn mạnh vai trò thúc đẩy hiệu quả hoạt động của FPT Retail trong năm 2024.

Long Châu đã quyết tâm giành thị phần dược phẩm bán lẻ từ mô hình cửa hàng truyền thống bằng cách tích cực mở rộng cửa hàng trên toàn quốc cung việc triển khải chiến lược giá cả/sản phẩm mạnh mẽ nhắm mục tiêu vì lợi ích của người tiêu dùng thời gian qua.

Long Châu kỳ vọng sẽ tăng cường các chiến lược này nhiều hơn trong năm nay. VDSC dự báo tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Long Châu lần lượt đạt 62%, 128% so với cùng kỳ vào năm 2024.

Tóm lại, vào năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận của FPT Retail sẽ lần lượt đạt 41.619 tỷ đồng (1,74 tỷ USD, tăng 38,0% so với cùng kỳ) và 304 tỷ đồng.

VDSC đã thay đổi giả định về số lượng cửa hàng Long Châu trong 5 năm tới. Cụ thể, tổng số cửa hàng của chuỗi này sẽ đạt hơn 3.050 cửa hàng thay vì hơn 2.800 cửa hàng (theo dự báo cũ của VDSC) vào cuối năm 2027.

Điều này đến từ việc Long Châu đã mở cửa hàng nhanh hơn dự kiến để chiếm thị phần lớn ở các tỉnh cấp 2, 3 (nhiều hơn 60 cửa hàng so với dự báo cũ của VDSC trong quý 4/2023).

VDSC điều chỉnh P/S mục tiêu năm 2024 của Long Châu từ 0,60x lên 0,85x vì VDSC kỳ vọng Long Châu sẽ tăng doanh thu từ khu vực nông thôn nhanh hơn dự báo cũ bằng cách mở rộng cửa hàng mạnh mẽ hơn (đã đề cập ở trên) kết hợp với doanh số vững chắc trên mỗi cửa hàng (1,0-1,2 tỷ đồng/tháng), được củng cố bởi 2 nguyên nhân.

Thứ nhất, Long Châu liên tục cải tiến các chiến lược kinh doanh gây ấn tượng mạnh đối với khách hàng, tạo sự khác biệt với các cửa hàng dược phẩm khác trên cả kênh thương mại tổng hợp (GT) và kênh thương mại hiện đại (MT).

Thứ hai, với hơn 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn và đặc điểm phân mảnh của thị trường bán lẻ dược phẩm tại các tỉnh này, cho thấy dư địa tăng trưởng của Long Châu còn rất lớn trong những năm tới.

Nhà bán lẻ non trẻ như Long Châu thường được định giá theo phương pháp P/S do quy mô doanh thu là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty trong dài hạn. Đáng chú ý, P/S mục tiêu này vẫn thấp hơn so với các công ty cùng ngành ở châu Á (1,0-1,6x).

VDSC cho rằng Long Châu sẽ được điều chỉnh lại mức P/S mục tiêu nếu có những con số kinh doanh ấn tượng hơn dự báo (doanh số trên mỗi cửa hàng và tổng số cửa hàng) liên quan đến chiến lược thống trị ngành bán lẻ dược phẩm nông thôn Việt Nam thời gian tới.