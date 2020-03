Doanh thu giảm 80%, tiểu thương chợ hoa Quảng An chỉ dám nhập cầm chừng

Trái với cảnh nhộn nhịp, khách hàng muốn vào chợ sẽ rất khó khăn, thậm chí còn tắc đường, vì người mua rồi người làm hoa chen nhau qua lại vào sát 8/3 như các năm trước, chợ hoa Quảng An hiện nay đang trong cảnh ảm đạm, khung cảnh đìu hiu bao trùm.

Vào 11h đêm, hình ảnh những người bán hoa "ngồi chơi xơi nước" vì ít khách, theo những người này, đây là lần đầu tiên họ đón một mùa 8/3 ế ẩm như năm nay.

Theo chia sẻ từ nhiều tiểu thương tại chợ Quảng An, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách hàng tới mua rất hạn chế. "Cửa hàng tôi từ 19h tối đến hơn 22h chưa có một đơn hàng nào đặt trước", anh Nguyễn Văn Phong, chủ một hàng hoa tại chợ Quảng An cho hay.

Cũng trong tình trạng bán hàng ế ẩm như anh Phong, chị Nguyễn Hồng Nhung, chủ một hàng hoa tại chợ Quảng An cũng cho biết, dù 8/3 cận kề nhưng mỗi đêm chị chỉ bán được khoảng 10 bó hoa hồng và vài bó hoa ly cho các cửa hàng hoa, số lượng hoa bán cho khách lẻ cũng rất ít.

"Không có khách mua số lượng lớn nên tôi không dám nhập thêm nhiều hàng về mà chỉ lấy hoa theo đơn lẻ như những ngày bình thường", chị Nhung than thở.

Đa số tiểu thương tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội đều bất lực trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, vì không có khách nên doanh thu của những hàng này đều giảm tới 60-80% so với những năm trước.

"Đây là lần đầu tiên doanh thu của cửa hàng tôi giảm sâu đến vậy sau gần 10 năm buôn hoa, mỗi ngày thu về không nổi 10 triệu cả tiền hàng và tiền lãi", anh Trần Văn Thức, tiểu thương bán hoa hồng tại chợ Quảng An tiết lộ.

Để cứu vãn tình trạng ế ẩm, nhiều hàng hoa đã phải treo các tấm biển bán buôn - bán lẻ hoa để gây sự chú ý của khách hàng và đưa ra các chương trình giảm giá xuống gần bằng mức mua tại vườn, song tình trạng ế ẩm vẫn không được cải thiện do không có khách đến chợ.

Theo tìm hiểu, hiện tại giá hoa đang giảm hơn 1 nửa so với tầm này năm trước, hoa hồng được chủ hàng rao bán giá buôn là 160.000 đồng và giá bán lẻ là 200.000 đồng/bó/50 bông. Hoa ly 150.000 – 200.000 đồng/bó tùy loại

Hoa đồng tiền 25.000 đồng/bó/5 bông, các loại hoa khác cũng giảm giá như hướng dương 5.000-7.000 đồng/bông, cẩm chướng 40.000-60.000 đồng/bó 10 cành.

Nhiều loại hoa hồng sáp bán theo hộp cũng giảm giá sập sàn nhưng vẫn không ai nhòm ngó.