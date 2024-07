Doanh thu lợi nhuận khả quan, Vietnam Airlines tăng lương 6% cho toàn bộ người lao động

Theo thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), trong 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đã vận chuyển gần 11,3 triệu khách, tăng xấp xỉ 11% so với cùng kỳ năm trước. Vận chuyển hàng hóa đạt gần 141.000 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 27,4% so với kế hoạch 2024.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Ngọc Hòa cho biết, doanh thu và lợi nhuận hợp nhất Vietnam Airlines đạt mức cao nhờ sự kiên quyết đàm phán với các chủ nợ quốc tế và yếu tố thị trường thuận lợi. Ông Hòa cho rằng, nếu không có biến động lớn, mục tiêu cân đối thu chi năm 2024 Vietnam Airlines sẽ rất rõ nét.

Vietnam Airlines cho biết, trong bối cảnh số tàu bay thiếu hụt khoảng 14% so với năm 2019, hãng đã triển khai nhiều chương trình, trong đó có cả bay đêm để giảm giá vé cho hành khách.

Với kết quả thuận lợi, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã quyết định tăng lương chức danh thêm 6% đối với toàn thể người lao động. Ban Lãnh đạo cũng quyết định bổ sung nửa tháng tiền lương với toàn thể CBNV. So với năm 2023, mức lương chức danh đã tăng 12% và bằng 92% năm 2019.

Hồi cuối tháng 6, Vietnam Airlines đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thông tin tại đại hội cho biết, năm 2023 Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 24,1 triệu lượt hành khách và 230.000 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 16,4% và 5,8% so sánh cùng kỳ. Kết quả khai thác khả quan giúp Vietnam Airlines đạt 93.265 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, cao hơn cùng kỳ năm 2022 gần 30% và tiệm cận mức đỉnh năm 2019. Mức lỗ hợp nhất trước thuế giảm 5.583 tỷ đồng, giảm một nửa so với năm 2022.

Năm 2024, mục tiêu lớn của Vietnam Airlines là giảm lỗ, tiến tới cân đối được thu chi. Để đạt được mục tiêu này, đối với thị trường quốc tế, hãng sẽ mở rộng mạng bay quốc tế với các đường bay mới đến Tây Âu và Đông Nam Á trong năm 2024. Đối với thị trường nội địa, hãng điều chỉnh tần suất bay để phù hợp với nhu cầu thị trường, duy trì thị phần chính trên các đường bay trọng điểm và tăng tải trên các đường bay du lịch. Tổng công ty chủ động xây dựng các phương án điều hành theo các kịch bản kế hoạch, nâng cao năng lực quản trị điều hành sản phẩm và giá cả.