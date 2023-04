Doanh thu Masan Group tăng trưởng nhẹ trong bối cảnh sức mua sụt giảm

Điều kiện kinh tế vĩ mô nhiều thách thức trong quý 1, tăng trưởng GDP thấp nhất trong vòng 5 năm, gây ảnh hưởng đáng kể đến lĩnh vực bán lẻ - tiêu dùng. Tuy vậy, Masan Group vẫn giữ được tăng trưởng doanh thu hợp nhất 2,8%, đạt hơn 18.700 tỷ đồng trong quý này.



The CrownX, nền tảng bán lẻ - tiêu dùng hợp nhất WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH), đơn vị đóng góp tỷ trọng lớn nhất vào tổng doanh thu tập đoàn ghi nhận doanh thu sụt giảm nhẹ khi tâm lý tiêu dùng thắt chặt. Doanh thu đạt 13.300 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Doanh thu WCM tăng 0,5%, đạt 7.335 tỷ đồng. Hệ thống cửa hàng gia tăng kéo theo lượt khách hàng tăng giúp bù đắp sự sụt giảm của giỏ hàng mua sắm. WCM đã mở thêm 55 WinMart+ và 1 WinMart trong quý đầu năm, nâng tổng số lên 3.442 điểm trên toàn quốc cho mô hình cửa hàng tiện lợi và siêu thị. Hệ thống WCM triển khai TPay cùng Techcombank, tích hợp 9.000 tài khoản mỗi ngày. Đây là cơ sở để đẩy mạnh điểm bán WCM thành điểm phân phối sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Do chuyển nhượng mảng thịt chế biến sang Masan MeatLife, doanh thu thuần của MCH giảm 2,8% còn 6.265 tỷ đồng. Trên cơ sở so sánh tương đương, loại trừ mảng thịt chế biến, doanh thu tăng 2,6%. Mảng gia vị, chăm sóc gia đình và cá nhân, cà phê tăng trưởng lần lượt 12,6%, 26,6% và 21,9%. Mức tồn kho toàn bộ danh mục sản phẩm của MCH giảm xuống 1.300 tỷ đồng, so với 2.000 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Phúc Long Heritage (PLH) tăng trưởng doanh thu 6,2% so với cùng kỳ. Doanh thu cửa hàng flagship ghi nhận 311 tỷ đồng, tăng 111,8%. Tuy nhiên EBITDA giảm do doanh thu trên cửa hàng thấp hơn. PLH tiến hành đóng cửa các kiosk hoạt động kém hiệu quả, đồng thời thử nghiệm mô hình mới cho kết quả ban đầu khả quan.

Masan MeatLife (MML) tăng trưởng doanh thu 71,8% so với cùng kỳ, đạt 1.600 tỷ đồng, nhờ doanh thu cao hơn ở tất cả các phân khúc sản phẩm và MCH đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến.

Doanh thu Masan High-Tech Materials (MHT) đạt 3.787 tỷ đồng, giảm nhẹ. Doanh thu đồng tăng nhờ bán được 6.000 tấn giao cho khách hàng nội địa.

Techcombank (TCB), công ty liên kết của Masan, đã đóng góp 961 tỷ đồng vào EBITDA trong quý 1/2023, giảm 18,4% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Masan Group lên kế hoạch doanh thu 90.000 - 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 18-31% so với thực hiện trong năm 2022. Lợi nhuận kế hoạch dao động trong khoảng 4.000 - 5.000 tỷ đồng. Công ty đang trong quá trình đầu tư, hướng đến việc trở thành hệ sinh thái bán lẻ số đầu tiên tại Việt Nam.