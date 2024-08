Doanh thu tăng 110 tỷ đồng nhưng Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa vẫn báo lỗ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2024 (chu kỳ từ 1/1/2024 đến 30/6/2024), Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Bia Thanh Hóa), trong 6 tháng đầu năm 2024, Bia Thanh Hóa ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 727 tỷ đồng, tăng gần 110 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, giá vốn ghi nhận là 667 tỷ đồng, tăng 106 tỷ so với cùng kỳ nên lợi nhuận gộp còn lại hơn 50 tỷ đồng, tăng nhẹ 3 tỷ so với cùng kỳ, mức tăng này không đủ để Bia Thanh Hóa khấu trừ các khoản chi phí khác tăng cao.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, Bia Thanh Hóa ghi nhận chi phí bán hàng là 64,3 tỷ đồng, tăng khoảng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ; trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 18,2 tỷ đồng, tăng khoảng 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Bức tranh kinh doanh ảm đạm, thua lỗ của Bia Thanh Hóa trong vài năm gần đây. (Ảnh: QH)

Với các khoản chi phí tăng, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Bia Thanh Hóa âm 31,7 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Đây cũng là kỳ thứ 3 liên tiếp Bia Thanh Hóa ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt đông kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm (năm 2022 âm 18 tỷ đồng, năm 2023 âm 24 tỷ đồng).

Kết quả cuối cùng trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của Bia Thanh Hóa âm 3,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2023 là âm 2 tỷ đồng. Các con số trên đã cho thấy bức tranh kinh doanh ảm đạm, thua lỗ của Bia Thanh Hóa trong vài năm gần đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 của Bia Thanh Hóa cũng thể hiện, nợ phải trả của Bia Thanh Hóa là 162 tỷ đồng, giảm 6,5 tỷ đồng so với đầu năm 2024; riêng nợ ngắn hạn đã là 150 tỷ đồng, nợ dài hạn là 11,8 tỷ đồng. Trong khi đó vốn chủ sở hữu là 143,9 tỷ, giảm khoảng 5 tỷ đồng so với dầu năm 2024.

Về tài sản, Bia Thanh Hóa ghi nhận tài sản dài hạn tại thời điểm cuối quý 2 đạt hơn 62,6 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn ghi nhận hơn 243 tỷ đồng. Các khoản mục tài sản chủ yếu gồm chủ yếu tiền và các khoản đầu tư khoảng 90 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 58 tỷ đồng, các khoản phải thu 94 tỷ đồng.

Hiện tại, Bia Thanh Hóa sở hữu 1 công ty con là Công ty TNHH Thương mại Habeco miền Trung với tỉ lệ 100% cổ phần.