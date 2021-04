Doanh thu teo tóp của xe bus Hà Nội

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, do tác động của COVID-19 cùng với việc thực hiện miễn phí đối với người cao tuổi, quý I/2021, sản lượng vé lượt chỉ đạt 53% so với đặt hàng, đấu thầu, giảm 10,7% so với cùng kỳ 2020. Sản lượng vé tháng ước đạt 87,2% kế hoạch, thị phần bán tem vé tháng xe bus đạt 63% toàn mạng, bằng năm 2020.

Tổng doanh thu xe bus trong quý I/2021 của Transerco chỉ đạt khoảng 52% và giảm khoảng 68 tỷ đồng so với doanh thu dự kiến đặt hàng và đấu thầu.

Đáng lưu ý, dịch COVID-19 đã khiến các tuyến xe bus sân bay không trợ giá và xe bus City Tour tiếp tục có sản lượng và doanh thu giảm sâu so với kế hoạch, sản lượng chuyến lượt phải cắt giảm 35-50%, sản lượng hành khách sụt giảm 60-70% so với thời điểm bình thường, do hành khách đi lại đường hàng không, nhất là tuyến bay quốc tế hạn chế.

Tuy nhiên, đại diện Transerco cho biết vẫn tham gia đấu thầu mở mới các tuyến bus trong năm 2021 và các tuyến bus sử dụng năng lượng sạch. Song trước mắt là nỗ lực thực hiện mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ để kéo hành khách quay trở lại với loại hình dịch vụ vận tải này.