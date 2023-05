Doanh thu tháng 4 của PV Power (POW) sụt giảm, nhiều nhà máy điện không hoàn thành kế hoạch

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã POW) đã công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với tổng sản lượng điện từ các nhà máy điện khoảng 1,4 tỷ kWh, giảm nhẹ 4% so với tháng trước. Doanh thu trong tháng ước đạt 2.629 tỷ đồng, đồng loạt giảm 7% so với cả tháng trước và so với cùng kỳ qua đó đạt 99% kế hoạch.

Theo PV Power, tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 dự kiến tương đối cao, khoảng 1.912 đồng/kWh.

Cũng trong tháng 4, nhà máy điện Cà Mau 1&2 chào giá để vận hành đạt tối đa sản lượng trong các giờ giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn chi phí biến đổi nhiên liệu. Song, do sự cố và lịch BDSC máy nén Permeate Gas nên đã không cung cấp đủ lượng khí theo kế hoạch. Dù vậy, NMĐ Cà Mau 1&2 hoàn thành vượt kế hoạch được giao

Trong khi đó, NMĐ Nhơn Trạch 1 được giao sản lượng điện hợp đồng rất thấp. Nhà máy chào giá chỉ vận hành bám sát Qc và vận hành trong các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi, tỷ lệ hoàn thành chỉ đạt 59% kế hoạch. Nhà máy Nhơn Trạch 2 cũng đã chào giá vận hành bám sát Qc và vận hành vào các thời điểm giá thị trường cao hơn chi phí biến đổi để đảm bảo hiệu quả tối đa.

Trong khi đó, NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 567,4 triệu kWh (cho 02 tổ máy). Giá thị trường toàn phần bình quân trong tháng cao hơn bình quân chi phí nhiên liệu, nhà máy chào giá để phấn đấu vận hành tối đa sản lượng có thể. Do Tổ máy số 1 chưa hoàn thành công tác khắc phục sự cố, NMĐ Vũng Áng 1 không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao, chỉ đạt 80%.

Đối với các nhà máy thủy điện, NMĐ Hủa Na được giao Qc 38,6 triệu kWh. Tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô, mực nước hồ chứa ở mức rất thấp do đó đã không vận hành đạt sản lượng Qc được giao, tuy nhiên vẫn vượt sản lượng KH tháng 4. Còn NMĐ Đakđrinh trong tình hình lượng nước hồ chứa đầu tháng 4 đang ở mực nước đảm bảo phát điện đã cân đối chào giá vận hành đạt hiệu quả tối ưu vào mùa khô và mùa nắng nóng.

Ước kết quả tham gia thị trường điện tháng 4, sản lượng phát của NMĐ Cà Mau 1&2 gần 513 triệu kWh, sản lượng điện hợp đồng (Qc) đạt 460 triệu kWh, doanh thu bán điện tạm tính hơn 942 tỷ đồng. NMĐ Nhơn Trạch 2 ước đạt sản lượng phát 358 triệu kWH, doanh thu bán điện tạm tính 718 tỷ đồng.

Luỹ kế 4 tháng đầu năm, toàn công ty sản xuất được 5,4 tỷ kWh điện. Kết quả, tổng doanh thu của PV Power ước đạt hơn 10.421 tỷ đồng.

Lên kế hoạch cho tháng 5, Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 1.477 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 2.831 tỷ đồng.

PV Power cho biết sẽ quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định; đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn và ổn định các nhà máy điện; phối hợp với PV Gas, TKV, các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (khí, than, dầu) cho các Nhà máy điện. Hoạt động nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo cũng sẽ được tiếp tục triển khai.