Sáng 4/6, tại miệt vườn Phù Thủy vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) diễn ra show trình thời trang mang tên "The Art Of Lychee" với các thiết kế độc lạ lấy cảm hứng từ nông sản, nông dân, phong cảnh của “thủ phủ” vải thiều Bắc Giang. Show diễn trình thời trang này, nằm trong chuỗi sự kiện Xúc tiến thương mại Xây dựng và Phát triển thương hiệu quả vải thiều xuất khẩu GlobalGAP Bắc Giang do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Lâm cùng HTX Nông nghiệp & Du lịch sinh thái Giáp Sơn tổ chức. Chương trình nhằm tôn vinh người nông dân và thúc đẩy hoạt động du lịch mùa vải chín.