Độc đáo “Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới”

Chuỗi chiến thắng đến từ sự khác biệt độc đáo

Vừa qua, ngày 24/11/2024, tại lễ trao giải World Travel Awards, Đảo Ký Ức Hội An lại một lần nữa được vinh danh tại hạng mục "Tổ hợp du lịch, văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới". Đặc biệt, đây là lần thứ 3 liên tiếp Đảo Ký Ức Hội An được vinh danh tại giải thưởng danh giá này (năm 2022, Đảo Ký Ức Hội An được xướng tên chiến thắng ở hạng mục "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022". Tiếp đó, năm 2023, chiến thắng ở hạng mục "Tổ hợp du lịch, văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới 2023"), tạo nên một chuỗi chiến thắng ngoạn mục tại Việt Nam, ghi dấu ấn khác biệt điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

Bà Thân Thị Thu Huyền – CEO Đảo Ký Ức Hội An tại Lễ trao giải World Travel Awards vinh dự nhận cúp chiến thắng "Tổ hợp du lịch văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới 2024" từ ông Graham Cooke – Chủ tịch giải thưởng.

Bà Thân Thị Thu Huyền – CEO của Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ: "Chúng tôi tạo nên sự duy nhất bắt đầu từ sự khác biệt! Đảo Ký Ức Hội An là Quần thể du lịch duy nhất nằm cạnh một di sản văn hoá thế giới và lấy văn hoá - lịch sử làm nền tảng phát triển. Các hoạt động trên Đảo Ký ức Hội An đều xoay quanh việc duy trì và bảo tồn văn hoá - lịch sử của Hội An Quảng Nam và Việt Nam. Hằng năm, chúng tôi đang đưa văn hoá - lịch sử Việt Nam giới thiệu với hàng triệu bạn bè và khách du lịch trên toàn thế giới. Đồng thời, đảo Ký ức Hội An cũng là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hoá tại Việt Nam."

Nằm kề cận phố cổ Hội An và điểm đến không thể bỏ lỡ trên cung đường di sản miền Trung Việt Nam, Đảo Ký Ức Hội An là quần thể độc đáo gồm 3 phân khu: Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký Ức Hội An, Công viên văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa. Tất cả đều được kiến tạo dựa trên những giá trị văn hóa – lịch sử của chính vùng đất Hội An, đồng thời hoạt động xoay quanh trách nhiệm bảo tồn những giá trị vô giá này. Đây là điểm khác biệt và là sự độc đáo của điểm đến so với những khu vui chơi giải trí hay du lịch quy mô khác, mang những đến những trải nghiệm mới lạ và ấn tượng cho du khách.

Với chuỗi "hat-trick" được World Travel Awards vinh danh là "Tổ hợp du lịch văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới", Đảo Ký Ức Hội An đã vượt qua những tên tuổi nổi tiếng của du lịch thế giới như Ocean Park Hong Kong - Công viên giải trí lớn nhất HongKong (Trung Quốc), Sanya Haichang Fantasy Town – khu du lịch & nghỉ dưỡng hàng đầu Tam Á, Trung Quốc hay Legend Siam - Công viên văn hóa giải trí đầu tiên và lớn nhất của Thái Lan, khẳng định mạnh mẽ vị trí hàng đầu trong ngành du lịch thế giới.

Toàn bộ Đảo Ký Ức Hội An được kiến tạo dựa trên sự khác biệt độc đáo so với các điểm du lịch - giải trí quy mô khác.

Một vòng khám phá "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới"

World Travel Awards là giải thưởng danh giá toàn cầu, được mệnh danh là "Giải Oscar của ngành du lịch", là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực du lịch và lữ hành toàn cầu. Việc được vinh danh tại hạng mục "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới" không chỉ là niềm tự hào lớn lao đối với Đảo Ký Ức Hội An, mà còn là sự công nhận cho những đóng góp quan trọng của điểm đến trong việc phát triển và quảng bá văn hóa, lịch sử và nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.

Với hạt nhân là Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An", Đảo Ký Ức Hội An lần đầu tiên mang đến cho du khách trên toàn thế giới một bức tranh sinh động hơn bao giờ hết về một cảng thị Faifo sầm uất - niềm tự hào của Đông Nam Á thế kỷ 16-17. Chương trình được trình diễn bởi gần 500 diễn viên chuyên nghiệp, trên sân khấu rộng 25.000m2 giữa sông Hoài. Dòng chảy 400 năm thăng trầm trong lịch sử, văn hóa của thương cảng Faifo, từ quá khứ đến hiện tại cùng vẻ đẹp say lòng của vùng di sản Hội An được lột tả một cách sinh động và cuốn hút, trở thành dấu ấn mạnh mẽ đối với du khách khắp nơi trên thế giới. Năm 2019, hãng thông tấn Reuters đã gọi "Ký Ức Hội An" là "show diễn đẹp nhất thế giới" với màn trình chiếu đặc biệt tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ. "Ký Ức Hội An" cũng đã trở thành một "must-see-show" tại Hội An, đưa Đảo Ký Ức Hội An trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ của du lịch quốc tế.

"Ký Ức Hội An" – "hạt nhân" đầy ấn tượng của Đảo Ký Ức Hội An

Bên cạnh đó, Công viên Văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa - trong sự đồng nhất về kiến trúc trong việc tái hiện một cảng thị vàng son, mang đến dấu ấn văn hóa - nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt, trong 2 năm liên tiếp 2023 và 2024, Hoi An Memories Resort & Spa được chính "Oscar của du lịch thế giới" World Travel Awards vinh danh "Resort có dịch vụ giải trí hàng đầu châu Á". Đảo Ký Ức Hội An nâng tầm các hoạt động du lịch, giải trí tại Việt Nam, mang đến một định nghĩa mới về du lịch, bắt kịp xu hướng du lịch toàn cầu: du lịch bền vững dựa trên các giá trị văn hóa - lịch sử.

Hoi An An Memories Resort & Spa – "Resort có dịch vụ giải trí hàng đầu châu Á"

Việc lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh bởi "Oscar của ngành du lịch thế giới" một lần nữa tái khẳng định vị thế đặc biệt của Đảo Ký Ức Hội An đối với du lịch quốc tế. Ngoài ra, đây còn là động lực lực to lớn để Đảo Ký Ức Hội An tiếp tục hoàn thiện, nỗ lực không ngừng để mang đến những trải nghiệm du lịch "xanh" mới mẻ cho du khách, góp phần thúc đẩy dấu ấn văn hóa đặc biệt của Việt Nam đến với du lịch thế giới.

