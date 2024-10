Độc lạ Nhật Bản: Món mì trứ danh dùng cọng hành gắp thay đũa, nhất định phải thử

Negi Soba có xuất xứ từ vùng Aizu, tỉnh Fukushima Nhật Bản, không chỉ là một món ăn đơn thuần mà còn mang đậm nét văn hóa và truyền thống của địa phương. Từ lâu, đặc sản này đã chinh phục bao thực khách bởi hương vị độc đáo và cách thưởng thức “có một không hai”.

Bát mì soba với cọng hành dùng để xúc. (Ảnh: naoki_sososo)

Theo truyền thuyết xứ hoa anh đào, Negi Soba có nguồn gốc từ một quản gia người Nagano. Ông mang theo thói quen ăn soba với hành lá và củ cải trắng bào đến Aizu. Dần dần, món ăn này trở nên phổ biến và được người dân địa phương biến tấu độc đáo khi sử dụng cọng hành lá to để ăn thay đũa. Tên gọi của món ăn đặc biệt cũng ra đời: “negi” nghĩa là hành lá và “soba” tức mì kiều mạch.

Đồng thời, một câu chuyện khác cho rằng khi dâng soba cho gia tộc Tokugawa của vùng Aizu, người dân sẽ không xắt nhỏ hành vì các tướng quân rất kỵ từ “kiri” (nghĩa là cắt). Họ sẽ để nguyên một nhánh hành thật dài, khi thưởng thức dùng nó kéo mì lên và tự cắn miếng hành tùy ý.

Hành được dùng làm đũa đồng thời tạo gia vị chính cho món mì thêm đặc trưng. (Ảnh: @one_photo3548)

Negi Soba được làm từ bột kiều mạch, có sợi dai và vị thơm nhẹ. Nước dùng kết hợp cùng nước tương và rượu mirin tạo nên một hỗn hợp đậm đà mà thanh tao hoàn hảo. Ngoài ra, thêm vào đó là vị cay nồng đặc trưng của hành lá, wasabi to và chút giòn ngọt của củ cải bào với nhiều loại đồ ăn kèm khác như thịt heo, tôm, nấm, trứng…

Mỗi khi thưởng thức, người dùng sẽ cảm nhận được sự tinh tế trong từng nguyên liệu, vừa thơm ngon vừa thú vị, mới lạ.

Sợi mì soba từ lâu đã đi sâu vào đời sống ẩm thực của người dân Nhật Bản. (Ảnh: GTT Travel)

Việc dùng cọng hành lá để thưởng thức mì không chỉ tạo nên sự khác biệt độc đáo mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Cọng hành lá tượng trưng cho sự may mắn, sức khỏe và gắn kết cộng đồng. Người ta tin rằng, khi ăn mì Negi Soba bằng cọng hành sẽ nhận được nhiều may mắn, sức khỏe và an lành.

Tháng 10 và tháng 11 là mùa thu hoạch kiều mạch để làm mì vậy nên đây chính thời điểm lý tưởng để thưởng thức món ăn với hương vị tươi ngon nhất. Khi đến vùng Aizu, du khách có cơ hội xem đầu bếp chế biến Negi Soba trực tiếp đồng thời tham gia các buổi học cách làm mì thủ công với chi phí từ 1.100 yên (khoảng 200.000 VNĐ) một người bao gồm phần ăn.

Làng cổ Ouchijuku 400 tuổi nơi nổi tiếng với món mì Negi Soba. (Ảnh: BesPes)

Từ Negi Soba truyền thống, người dân đã không ngừng sáng tạo, biến tấu để tạo nên những món đa dạng và phong phú hơn. Về loại mì, ngoài soba truyền thống, có thể sử dụng soba đen để tăng cường hương vị và độ dai. thậm chí dùng mì udon thay thế để tạo cảm giác no bụng hơn. Nhiều nơi lại chế biến theo kiểu Negi Soba lạnh, Negi Soba xào…