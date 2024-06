ĐỘC QUYỀN: Bắt gặp tài tử Hospital Playlist ôm 1 cô gái giữa chốn đông người, còn hát song ca cực tình tứ tại Hội An

Mới đây, người qua đường bất ngờ phát hiện tài tử Yoo Yeon Seok vốn quen thuộc với khán giả Việt Nam qua bộ phim Hospital Playlist (Những Bác Sĩ Tài Hoa) đang có chuyến du lịch tại Hội An cùng bạn bè. Được biết, nam diễn viên đi cùng hội bạn có khoảng 7 - 8 thành viên nhưng những cử chỉ thân thiết của Yoo Yeon Seok với người bạn nữ duy nhất trong đoàn đã khiến nhiều người chú ý.

Yoo Yeon Seok đang đi du lịch tại Hội An. Anh còn vui vẻ lên hát song ca vô cùng ăn ý với người bạn gái thân của mình!

Theo những người qua đường bắt gặp, Yoo Yeon Seok và nhóm bạn đã ghé qua một quán bia acoustic ở Hội An. Người bạn gái duy nhất trong nhóm bạn của nam diễn viên đã xung phong lên hát rồi rủ Yoo Yeon Seok hát cùng. Cô còn giới thiệu anh là diễn viên nổi tiếng nhưng nam tài tử đã nhanh chóng chặn lại bằng cách bảo: "Suỵt!". Nam diễn viên cùng bạn gái thân của mình đã song ca 2 ca khúc tiếng Anh đó là Creep của Radiohead và Shallow của Lady Gaga. Sau đó, cả nhóm rời khỏi quán trong trạng thái vui vẻ, Yoo Yeon Seok còn có nhiều hành động thân thiết với cô bạn này như quàng ôm vai, cười nói chẳng ngại chốn đông người.

Yoo Yeon Seok và cô bạn cùng song ca Shallow và Creep

Yoo Jeon Seok choàng vai thân thiết với người bạn nữ giữa chốn đông người

Tuy nhiên, nhìn cách thể hiện vô cùng tự nhiên của cả 2 thì nhiều khả năng đây chỉ là người bạn thân đi chung đoàn với Yoo Yeon Seok mà thôi.

Có thể thấy, Yoo Yeon Seok đang có kì nghỉ cá nhân cùng với những người bạn thân thiết tại Hội An. Đây hoàn toàn là lịch trình kín nên nếu các fan đang ở Hội An nếu có gặp nam diễn viên hãy cư xử lịch sự nhé!



Cử chỉ thân thiết của Yoo Yeon Seok và người bạn gái

Yoo Yeon Seok tên thật là Ahn Yeon Seok (sinh ngày 11 tháng 4 năm 1984). Trong hơn 20 năm làm nghề, Yoo Yeon Seok ghi dấu ấn bởi khả năng nhập vai vô cùng linh hoạt. Anh không nề hà bất cứ dạng vai nào, từ chính đến phụ, từ phản diện đến chính diện. Tuy nhiên phải tới năm 2013, tên tuổi cả Yoo Yeon Seok mới bắt đầu tỏa sáng nhò bộ phim Reply 1994, sau đó là Cuộc Đời Như Mơ ra mắt năm 2015.

Những năm gần đây, Yoo Yeon Seok nổi tiếng hơn bao giờ hết nhờ 2 tựa bom tấn về y khoa của xứ Hàn là Dr. Romantic và Hospital Playlist. Đảm nhận hai nhân vật đều là những bác sĩ tài hoa nhưng Yoo Yeon Seok mang tới 2 hình ảnh hoàn toàn trái ngược, khiến khán giả phải nể phục khả năng nhập vai của mỹ nam họ Yoo.

Tài tử họ Yoo trong Hospital Playlist

Tại sân khấu nhạc kịch, Yoo Yeon Seok lại là một ngôi sao bán vé cực chạy. Những vở kịch để đời của anh phải kể đến như The Man Who Walks Through Doors, A Gentleman's Guide to Love and Murder, Werther và gần đây là Hedwig - một tác phẩm kinh điển của ngành sân khấu tại Hàn Quốc.

Anh rất thành công ở sân khấu nhạc kịch

Ngoài ra, nghi vấn hẹn hò với nữ diễn viên Kim Ji Won trong suốt 10 năm cũng khiến tên tuổi của Yoo Yeon Seok thêm phần được chú ý.

Yoo Yeon Seok vướng nghi vấn hẹn hò với Kim Ji Won

Hải Lan