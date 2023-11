Dốc toàn lực cho 'chiến dịch 90 ngày đêm' tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Đoạn Km 13 - Km14 tại gói thầu 11 trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh. Ảnh (tư liệu): Huy Hùng/TTXVN

Những ngày qua tại khu vực miền Trung có mưa, tuy nhiên nhà thầu đã tranh thủ những lúc tạnh ráo để thi công những hạng mục cầu, cống. Tại gói thầu 13-XL dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh được nhà thầu Tổng công ty Thăng Long tổ chức nhiều mũi thi công trên công trường.

Ông Nguyễn Xuân Đoàn, Chỉ huy trưởng gói thầu 13-XL phân đoạn do Tổng công ty Thăng Long thi công cho biết, sau lễ phát động, nhà thầu tăng cường các mũi thi công cầu, cống. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai 5 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi cầu Kỳ Lộ - một trong hạng mục quan trọng nhất của dự án do liên danh Tổng công ty Thăng Long – Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An E&C thi công.

Theo ông Nguyễn Xuân Đoàn, mặc dù nhà thầu đã tăng thiết bị máy móc và nhân sự với kỳ vọng sẽ tăng khối lượng thi công. Tuy nhiên tại thời điểm này khi thời tiết chưa thuận lợi cũng khó tăng được tiến độ giải ngân. Hy vọng trong thời gian tới, khi thời tiết nắng lên, nhà thầu sẽ đẩy tiến độ đáp ứng được yêu cầu giải ngân của chủ đầu tư.

Tại gói thầu 12-XL, ông Lê Trọng Thiện, Giám đốc Ban Điều hành liên danh gói thầu 12-XL gồm (liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Trung Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An, Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty cổ phần Hải Đăng thi công) thông tin, liên danh đã huy động 248 máy móc, thiết bị, 579 nhân lực chia làm 23 mũi thi công. Đến nay giá trị giải ngân của gói thầu là gần 1.000 tỷ đồng. Trong số nhà thầu này có Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam có số lượng giải ngân cao nhất vượt tiến độ gần 7% (tương đương với hơn 60 tỷ đồng).

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư), hiện toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, các nhà thầu đã huy động 63 mũi thi công với 825 đầu máy, thiết bị, 242 kỹ sư và 1.437 công nhân, lái máy. So với trước khi triển khai lễ phát động, các nhà thầu đã tăng thêm hàng chục mũi thi công và hàng trăm nhân lực với quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân được giao.

Đến nay, lũy kế sản lượng là hơn 1.4248/11.529 tỷ đồng, đạt 12,35% giá trị các hợp đồng. Theo Ban Quản lý dự án 85, tiến độ chung của dự án đảm bảo theo kế hoạch, một số nhà thầu có tiến độ giải ngân vượt tiến độ là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam, Tổng công ty Xây dựng số 1. Tuy nhiên có một số một số nhà thầu tại các gói thầu còn giải ngân chậm như: Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt, Công ty cổ phần Sông Đà 10, Công ty cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại 68, Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Trung Nam…

Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án 8, tổng kế hoạch giải ngân trong 2 năm 2022 và 2023 của dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh là hơn 5.346 tỷ đồng. Đến ngày 7/11, đã giải ngân được hơn 3.828 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải ngân cho giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm do việc phê duyệt và lựa chọn nhà thầu xây lắp tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật không đáp ứng tiến độ.

Trên toàn dự án, mặt bằng sạch có thể thi công đạt 51,95/57,79 km đã nhận từ địa phương. Các vướng mắc chủ yếu do còn một số hộ chưa đồng thuận nên còn "xôi đỗ" hoặc không có đường tiếp cận. Ngoài ra, các nhà thầu gặp khó khăn trong việc thỏa thuận đền bù, giá thuê đất với người dân. Trữ lượng các mỏ cát cơ bản đủ cung cấp cho dự án, tuy nhiên công suất khai thác hiện khá thấp.

Do đó, đơn vị đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định, Phú Yên chỉ đạo các địa phương khẩn trương bàn giao phạm vi mặt bằng còn lại, đặc biệt là các đoạn tuyến thuộc đường găng của dự án.

Trước đó, ngày 6/10, tại tỉnh Phú Yên, Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam phối hợp cùng Ban Quản lý dự án 85 tổ chức Lễ phát động "90 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh".

Phát biểu tại buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, việc phát động phong trào thi đua là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để các cơ quan, đơn vị thể hiện quyết tâm, trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, góp phần cùng Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành tiến độ giải ngân.

Dự án thành phần Cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh, một trong 12 dự án thành phần Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025(giai đoạn 2) có điểm đầu kết nối Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn, thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điểm cuối kết nối Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong, thuộc thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Tổng chiều dài tuyến khoảng 61,7 km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông). Đoạn tuyến đi qua tỉnh Phú Yên có chiều dài 42,07 km, đi qua tỉnh Bình Định có chiều dài 19,6 km.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14.802 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.154,13 tỷ đồng.