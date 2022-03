Đời Á hậu làm dâu đế chế Samsung: Bị bài xích vì gia đình chồng toàn nói tiếng Anh, coi như máy đẻ với giá 31 tỷ và cái kết trỗi dậy như phượng hoàng

Go Hyun Jung được xem là 1 trong những Á hậu rẽ hướng sang diễn xuất thành công nhất. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang luôn là những nỗi đau, sự đánh đổi và hy sinh mà ít người thấu hiểu. Câu chuyện đầy truân chuyên của nàng Á hậu xinh đẹp và tài năng bắt đầu kể từ khi cô bước chân vào làm dâu đế chế Samsung .



Câu chuyện tình đẹp tưởng như chỉ có trong chuyện cổ tích bỗng chốc hóa thành bi kịch vì sự khác biệt quá lớn về giai cấp, lối sống. Bước ra khỏi cuộc hôn nhân từng một thời được ngưỡng mộ, Go Hyun Jung có lúc tưởng như đã đánh mất tất cả. Thế nhưng, nhờ tính cách mạnh mẽ, nghị lực vươn lên và tình mẫu tử cháy bỏng, nàng Á hậu đã trỗi dậy như phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn.

Go Hyun Jung là nàng Á hậu bất hạnh nhưng kiên cường của Kbiz

Nàng Á hậu với sự nghiệp rực rỡ, phá vỡ định kiến "bình hoa di động" bằng tài năng diễn xuất và con đường rộng mở phía trước

Go Hyun Jung sinh năm 1971 tại một vùng quê nhỏ tại tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Xuất thân bình thường và không có chút liên quan đến nghệ thuật chẳng thể ngăn cản cô gái nhỏ tìm ra ước mơ của đời mình và tìm được hướng phát triển đúng đắn. Mang theo mộng minh tinh, Go Hyun Jung khăn gói lên thủ đô Seoul.

Sau biết bao nỗ lực, cô gái tỉnh lẻ tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Dongguk - trường Đại học tư thục lớn của Hàn Quốc. Năm 1989, Go Hyun Jung đạt ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Đây chính là bước ngoặt quan trọng và bệ đỡ đầu tiên nâng bước Go Hyun Jung bước vào con đường diễn viên.

Go Hyun Jung đăng quang Á hậu năm 1989. Cô nhanh chóng bước chân vào con đường diễn xuất theo như đúng ước mơ và chuyên ngành học

Những người chiến thằng đến từ các cuộc thi sắc đẹp thường hay lựa chọn rẽ hướng diễn xuất. Đây là con đường quá đỗi quen thuộc mà không biết bao nhiêu Á hậu, Hoa hậu đã từng đi qua. Thế nhưng, Go Hyun Jung khác biệt với tất cả. Cô phá vỡ định kiến "bình hoa di động", thay đổi suy nghĩ rằng người đẹp đóng phim thường không nghiêm túc với nghề hay chỉ coi diễn xuất là bước đệm tiến thân vào showbiz.

Với cú hit rating Đồng Hồ Cát vào năm 1995, Go Hyun Jung một bước thành ngôi sao được săn đón bậc nhất. Vào thời điểm đó, mọi người dân Hàn Quốc đều nhanh chóng lao về nhà sau 1 ngày dài làm việc, học tập chỉ để theo dõi bộ phim yêu thích. Tưởng như thành công ngoạn mục của Đồng Hồ Cát sẽ giúp nữ diễn viên tiến xa hơn trên con đường minh tinh nhưng không, Go Hyun Jung đã đưa ra một quyết định khác, ai ngờ lại làm thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn.

Không nhiều mỹ nhân có thể phá vỡ định kiến "bình hoa di động" thường được gán cho những người đẹp đóng phim. Go Hyun Jung đạt đến đỉnh cao thành công nhờ bộ phim Đồng Hồ Cát và khiến cả nước ngóng chờ cô mỗi ngày

Thế nhưng, ngay đúng lúc danh tiếng lên như diều gặp gió, cô gái Go Hyun Jung mới 24 tuổi lại đưa ra lựa chọn khác thay vì sự nghiệp

Bước vào đế chế Samsung giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp và bi kịch đằng sau cái mác làm dâu nhà tài phiệt

Cũng trong năm 1995, ngoài cú hích sự nghiệp mang tên Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung còn đón nhận 1 bước ngoặt khác. Giữa lúc danh tiếng đang lên, sự nghiệp phát triển mạnh, cô đã chọn giải nghệ để nghe theo tiếng gọi con tim. Cả châu Á chấn động trước tuyên bố kết hôn của nàng Á hậu với thiếu gia tập đoàn Samsung - Jung Yong Jin. Vị hôn phu của Go Hyun Jung có xuất thân và gia thế khiến ai nấy đều nể sợ.

Jung Yong Jin là Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae và là cháu trai Chủ tịch Samsung. Mẹ chồng Go Hyun Jung là bà Lee Myung Hee, chủ tịch nòng cốt của Shinsegae. Tài sản của Jung Yong Jin vào thời điểm kết hôn, tức năm 1995, đã đạt đến khoảng 1,3 tỉ đô la (hơn 30 nghìn tỉ đồng).

Go Hyun Jung đã bước chân vào danh gia vọng tộc một cách đầy bất ngờ. Cô đã hy sinh tuổi xuân và sự nghiệp để trở thành con dâu đế chế quyền lực bậc nhất Samsung. Tưởng như sự đánh đổi này sẽ đem lại hạnh phúc cho Go Hyun Jung. Nhưng nào ngờ, đằng sau vỏ bọc cuộc hôn nhân danh giá chính là những nỗi đau đi theo suốt đời và những giọt nước mắt lặng thầm.

Go Hyun Jung lên xe hoa với Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai Chủ tịch Samsung - Jung Yong Jin. Cuộc hôn nhân danh giá tưởng như sẽ đem đến hạnh phúc cho Go Hyun Jung nào ngờ đằng sau chỉ toàn là chông gai và nước mắt

Làm dâu nhà tài phiệt không phải là câu chuyện toàn màu hồng như trong tiểu thuyết hay phim ảnh. Thực chất, cuộc sống tại nhà chồng là chiếc lồng son giam hãm Go Hyun Jung. Dù là minh tinh, quen xuất hiện trong sự tung hô, ánh hào quang nhưng cuộc sống thượng lưu thực sự vẫn là thử thách với Go Hyun Jung.

Vì vốn tiếng Anh nghèo nàn, Go Hyun Jung không thể giao tiếp với nhà chồng. Ở nhà, các thành viên trong gia đình nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh mặc cho Go Hyun Jung không hiểu gì. Bất lực và hoảng sợ bao nhiêu thì Go Hyun Jung lại càng nỗ lực học hành bấy nhiêu. Đến khi cô có thể hiểu được tiếng Anh, gia đình nhà chồng lại chuyển qua dùng tiếng Pháp. Sự cố gắng và thay đổi của cô vĩnh viễn cũng không thể làm hài lòng nhà chồng. Cô bị chèn ép, coi rẻ ngay trong nơi tưởng như sẽ là tổ ấm hạnh phúc của đời mình.

Sau khi hạ sinh quý tử Jung Hae Chan và thiên kim Jung Hae In cho gia tộc Samsung, Go Hyun Jung đã phải ra đi. Nhà chồng chỉ coi Go Hyun Jung như công cụ sinh đẻ và khi hết giá trị, cô đã bị vứt bỏ. Với người vợ đã đầu ấp tay gối 8 năm, sinh hạ cho mình 2 người con, Jung Yong Jin đã đưa ra cái giá 1,5 tỉ won (31 tỉ đồng). Thế nhưng, hình phạt tàn nhẫn nhất với một người mẹ chính là phải chia xa các con mình. Sau cuộc ly hôn, Go Hyun Jung bị tước quyền nuôi con, thậm chí bị cấm gặp mặt.

Cuộc hôn nhân hào nhoáng ngày nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Go Hyun Jung sinh cho gia tộc Samsung một quý tử và một thiên kim nhưng chẳng được đền đáp lại gì. Tất cả chỉ có khoản tiền đền bù 1,5 tỉ won (31 tỉ đồng) và hình phạt tàn nhẫn không được gặp mặt con mình

Go Hyun Jung giờ đây bước ra khỏi cuộc hôn nhân với 2 bàn tay trắng. Trước đây là nữ diễn viên hàng đầu nhưng Go Hyun Jung đã rời khỏi showbiz quá lâu nên sự nghiệp lẫy lừng trước đây đã chẳng còn lại mấy sức ảnh hưởng. Chưa kể, cô còn bị nhà chồng cũ chèn ép, ngăn cản quay lại con đường diễn xuất. Mẹ chồng cũ thậm chí tuyên bố cấm Go Hyun Jung đóng quảng cáo hay xuất hiện trên bất cứ sản phẩm, dự án của tập đoàn Samsung và Shinsegae. Trước quyền lực của đế chế nắm trùm kinh tế Hàn Quốc, Go Hyun Jung chỉ có một mình, thân cô thế cô.

Trỗi dậy như phượng hoàng lửa vươn lên từ tro tàn, quyết tâm tìm lại ánh hào quang nhờ tình mẫu tử

Mặc dù con đường tìm lại ánh hào quang chồng chất khó khăn nhưng Go Hyun Jung vẫn chưa một lần nghĩ đến việc bỏ cuộc. Dù phải chiến đấu với thế lực nhà chồng nhưng Go Hyun Jung vẫn âm thầm nỗ lực. Mãi đến sau này, sau 15 năm im lặng, công chúng mới lần đầu được nghe Go Hyun Jung kể về những khó khăn cô đã trải qua.

Nỗ lực không phụ lòng người. Cô tự thay đổi hình tượng, cắt giảm mức cát xê và lăn xả vào mọi dự án. Đỉnh cao thứ 2 trong sự nghiệp đã đến với Go Hyun Jung. Năm 2009, cô lấy lại vị thế nhờ bộ phim Nữ Hoàng Seondeok và sau đó là hàng loạt tác phẩm gây tiếng vang như Daemul, The Queen's Classroom, Dear My Friends...Cô quay lại đường đua showbiz và trở thành 1 trong những nữ diễn viên có mức thù lao cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Nắm bắt được cơ hội vàng, Go Hyun Jung còn cùng anh trai lập nên công ty giải trí IOK Company, quản lý hàng loạt diễn viên, idol nổi tiếng như Jo In Sung, Kim Kang Woo, Kim Ha Neul, B.I...Cô tự sản xuất chương trình thực tế riêng, làm từ thiện, kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, xuất bản sách, làm giáo sư trường Đại học Dongguk. Người phụ nữ mạnh mẽ năm xưa đã quay lại và tìm được ánh hào quang tưởng như đã mất.

Go Hyun Jung giờ có trong tay công ty giải trí riêng, đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực

Dù có trong tay danh tiếng, tiền bạc nhưng Go Hyun Jung vẫn luôn cảm thấy mất mát. Cô không được kề cạnh, làm bạn với các con trong những năm tháng chúng lớn lên. Đứa con gái bé bỏng năm nào giờ đã 22 tuổi. Vào năm 2017, con trai đầu lòng của cô cũng đỗ vào một trong những trường thuộc top 15 thế giới, top 8 trường Ivy League tại Mỹ - Đại học Cornell.

Dù không được gặp 2 con nhưng Go Hyun Jung vẫn có cách riêng để bày tỏ tình yêu với chúng. Thành công hiện tại của cô bắt nguồn từ tình mẫu tử cao cả. Theo như nữ diễn viên chia sẻ, cô quyết định đóng phim trở lại để các con nhìn thấy mẹ trên màn ảnh.

Hai con của Go Hyun Jung đều đã trưởng thành. Mặc dù không thể ở bên các con nhưng Go Hyun Jung có cách riêng để bày tỏ tình yêu của mình

Con gái Go Hyun Jung còn được khen thừa hưởng nhan sắc xinh đẹp của mẹ

Hiện tại, ở tuổi 51, Go Hyun Jung có được danh tiếng và địa vị hàng đầu. Nàng Á hậu ngày nào vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ, có chăng chỉ là điểm xuyết thêm chút dấu vết trưởng thành, mặn mà của thời gian. Go Hyun Jung vẫn lẻ bóng một mình và có lẽ vẫn đang ngày ngày mong chờ được gặp lại các con mình.

Như phượng hoàng lửa hồi sinh từ đống tro tàn, những ám ảnh từ cuộc hôn nhân cũ không thể kìm hãm Go Hyun Jung mà trở thành động lực của cô. Dũng cảm bước ra khỏi cái lồng son tưởng chừng đẹp đẽ và hoàn mỹ, Go Hyun Jung từng bước xây dựng lại sự nghiệp và trở thành người phụ nữ độc lập, tự tin. Đối mặt với quá khứ, nữ diễn viên không hề sợ hãi hay trốn tránh. Cô tâm sự đã dành tình yêu thật lòng cho chồng cũ và vui khi anh tìm được hạnh phúc mới. Có lẽ, với nàng Á hậu, hiện tại, tất cả tổn thương đều đã lùi xa vào dĩ vãng, những ác mộng năm nào giờ đây đã ngủ yên.

Go Hyun Jung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, dáng vóc quyến rũ ở tuổi ngũ tuần

Những biến cố qua đi đã làm nên Go Hyun Jung mạnh mẽ ngày hôm nay. Cô vẫn sẽ tỏa sáng dù đứng ở đâu, như thể phượng hoàng lửa hồi sinh từ tro tàn

