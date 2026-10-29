Đội ngũ quản lý doanh nghiệp Sóc Trăng trước bài toán đổi mới cách điều hành

Thế nhưng, đằng sau sự hân hoan về hạ tầng đang hình thành, một câu hỏi thực tế và có phần trăn trở lại đặt ra đối với những người đang trực tiếp điều hành các doanh nghiệp địa phương: Hạ tầng đang tăng tốc, nhưng cách quản lý đã bắt kịp tốc độ ấy chưa?

Nếu như lõi đô thị Cần Thơ giữ vai trò trung tâm về dịch vụ, thương mại, giáo dục, y tế và đầu mối kết nối vùng, thì Sóc Trăng chính là "mảnh ghép chiến lược" bổ sung cho không gian kinh tế mới những tiềm năng vượt trội về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, xuất khẩu thủy sản, năng lượng tái tạo, du lịch văn hóa đa dạng cùng nguồn lao động dồi dào tại chỗ.

Với quy mô dân số chiếm gần 38% không gian mới và lực lượng lao động hơn 629.000 người, Sóc Trăng không chỉ mở rộng đáng kể dư địa phát triển cho đô thị trung tâm Cần Thơ mà còn vươn mình trở thành một cực tăng trưởng quan trọng. Đứng trước cơ hội từ các trục cao tốc kết nối liên vùng và quy hoạch chiến lược Cảng biển quốc tế Trần Đề, Sóc Trăng được kỳ vọng sẽ mở ra một dòng chảy thương mại, logistics và đầu tư với tốc độ hoàn toàn khác.

Khoảng trống của mô hình quản trị truyền thống

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng năm 2025, khu vực Sóc Trăng sở hữu lực lượng lao động dồi dào với hơn 629.000 người, nhưng bức tranh nhân lực vẫn mang đậm đặc trưng nông thôn - bán đô thị. Đặc biệt, tỷ lệ việc làm phi chính thức ở mức rất cao (83,76%), chủ yếu tập trung trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước (93,12%) với tính chất tự làm, hộ gia đình và năng suất không đồng đều. Tỷ trọng lao động trong các ngành dịch vụ hiện đại đòi hỏi kỹ năng cao còn rất thấp (Thông tin và Truyền thông chỉ chiếm 0,11%; Hoạt động chuyên môn, Khoa học và Công nghệ chiếm 0,34%; Tài chính - Ngân hàng chiếm 0,39%).

Thực tế tại nhiều doanh nghiệp cho thấy, thói quen quản lý vẫn phụ thuộc rất nhiều vào sự theo sát thủ công của chủ doanh nghiệp. Sổ sách ghi chép hay dữ liệu kinh doanh rải rác qua các công cụ chat, thiếu tính liên kết, khiến việc kiểm soát tồn kho, tối ưu chi phí vận tải hay tính toán chính xác giá thành sản phẩm gặp không ít rủi ro.

Đổi mới cách quản lý để không lỡ nhịp

Không gian kinh tế đang tăng tốc đặt các nhà quản lý doanh nghiệp Sóc Trăng trước yêu cầu phải thay đổi. Đường xá, cầu cống đã thông thoáng thì cách thức điều hành trong văn phòng, nhà xưởng cũng cần phải thông suốt theo.

Thách thức này càng rõ hơn khi công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi ngành nghề. Báo cáo The Future of Jobs Report 2025 của WEF chỉ ra, AI có thể hỗ trợ phân tích thị trường, xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ mà trước đây doanh nghiệp phải mất hàng tuần để xử lý.

Thế nhưng, máy móc hay công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, mấu chốt vẫn nằm ở tư duy và tầm nhìn của người lãnh đạo. Giờ đây, người lãnh đạo không chỉ biết cách sử dụng AI, mà quan trọng hơn là biết cách đặt câu hỏi, dùng dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác khi thị trường có nhiều biến động.

Giải pháp nâng cao năng lực điều hành cho nhà quản lý

Để doanh nghiệp vươn lên trong kỷ nguyên mới, người đứng đầu cần chủ động nâng cao năng lực quản lý kết hợp với ứng dụng công nghệ. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp chỉ thực sự thành công khi người chủ hiểu rõ cách dùng dữ liệu để hoạch định và dùng công nghệ để tối ưu hóa công việc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, SEMBA (SEMBA in AI) đã xuất hiện như một giải pháp thực tế, kết hợp chặt chẽ giữa kỹ năng quản lý, điều hành và khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đón đầu làn sóng này, Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Trường Đại học FPT) đã triển khai chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh định hướng AI (SEMBA in AI), mang đến lời giải thiết thực cho các nhà quản lý doanh nghiệp địa phương.

Học thật, áp dụng thật

Không tách rời lý thuyết, chương trình đưa công nghệ vào giải quyết các bài toán quản lý quen thuộc như tài chính, nhân sự, truyền thông và chăm sóc khách hàng. Học viên được tiếp cận phương pháp dùng các công cụ số để phân tích số liệu, rèn luyện tư duy phản biện trước khi ra quyết định kinh doanh.

Chất lượng chuẩn quốc tế

Chương trình đạt chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế ACBSP (Hoa Kỳ) có hiệu lực đến năm 2035, kết hợp với nguồn tài liệu học tập chọn lọc từ các trường kinh doanh hàng đầu thế giới.

Học ngay tại địa phương

Các lớp học được triển khai ngay tại Sóc Trăng (FPT School Sóc Trăng), giúp đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp tiếp cận tri thức quản trị mà không phải đi xa, không ảnh hưởng đến thời gian điều hành công việc hằng ngày tại gia đình và cơ sở kinh doanh. Đồng thời, học viên có cơ hội kết nối với mạng lưới hơn 10.000 cựu học viên trên toàn quốc.

Học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (SEMBA in AI) tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB - Trường Đại học FPT. (Ảnh: FPTU).

Hạ tầng kết nối vùng đang dần hình thành, mở ra cánh cửa cho những bước nhảy vọt kinh tế. Nhưng để đi xa và đi bền vững, sức mạnh của một doanh nghiệp xét cho cùng vẫn nằm ở tầm nhìn, cách làm và bản lĩnh của người đứng đầu. Khi đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp chủ động đổi mới cách quản lý và ứng dụng công nghệ, đó là lúc những "xa lộ" kinh tế mới thực sự mang lại hiệu quả thiết thực.