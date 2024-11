Ngày 24/11 vừa qua, tại khách sạn Mường Thanh Grand Gia Lai, Công ty cổ phần TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân tổ chức ký kết mua bán 1.000 xe ôtô Wuling Bingo và xe Mini EV với Công ty cổ phần Let’s Go An Bình. Được biết, đây cũng là hợp đồng mua bán xe ô tô điện Wuling lớn nhất từ trước đến nay.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư hệ thống trụ sạc cho xe điện, tạo thành hệ sinh thái sinh thái xanh, sạch, giảm khí thải ra môi trường. Ảnh: Sơn Ca

Theo đó, toàn bộ 1.000 xe ô tô điện Wuling sẽ được Công ty cổ phần TMT Motors, Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân bàn giao cho Công ty cổ phần Let’s Go An Bình trong năm 2025. Số xe ô tô điện này sẽ được Công ty cổ phần Let’s Go An Bình phân bổ về các tỉnh mà công ty đang triển khai dịch vụ taxi điện mini giá rẻ với thương hiệu Let’s Go Taxi là Phú Yên, Bình Định. Sắp tới sẽ mở tại Gia Lai, Nha Trang (Khánh Hòa), Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Cũng tại buổi lễ, đại diện Hệ thống Ô tô Hùng Tuyến Thiên Ân, Công ty cổ phần Let’s Go An Bình và Công ty cổ phần Trạm sạc Xe điện Solar EV đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư 200 trụ sạc ôtô điện.

TMT Motor hiện là đơn vị phân phối ô tô điện Wuling Mini EV tại Việt Nam. Về tình hình kinh doanh, luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, TMT ghi nhận doanh thu đạt 1.675 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận lỗ gần 192 tỷ đồng. Lý giải cho kết quả kinh doanh này, TMT Motors cho biết doanh nghiệp này đã tận dụng thời điểm "Tháng ngâu" trong quý 3 vừa qya để kích cầu giảm giá xe nhằm giải phóng hàng tồn kho đối với mảng xe thương mại.