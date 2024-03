Đối thủ Honda City và Hyundai Accent bất ngờ giảm giá mạnh, chỉ còn từ 400 triệu đồng

Nội thất Mazda2 gần như không có nhiều thay đổi đáng kể, xe được trang bị ghế lái chỉnh điện theo 6 hướng. ghế sau gập lưng tỷ lệ 60:40, màn hình trung tâm kích thước 7 inch và hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Riêng bản 1.5 Premium không còn màn hình HUD trên kính lái.

Cung cấp sức mạnh cho Mazda2 2023 là khối động cơ Skyactiv-G, 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144Nm.

Trang bị an toàn của bản tiêu chuẩn trên Mazda 2 sedan 2024 bao gồm: 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA.

Kết thúc tháng 2/2024, Mazda2 đang cho thấy sự chuyển biến tích cực về tiếp cận khách hàng khi bán được 250 xe. Dù giảm 32,8% so với tháng trước và 33,5% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng doanh số trên vẫn giúp mẫu sedan cỡ B của Mazda vươn lên vị trí thứ 3 trong top 5 xe sedan hạng B bán chạy nhất tháng. Lũy kế 2 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt doanh số 622 chiếc, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2023.