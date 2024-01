Đối thủ sừng sỏ của VF 7 khi VinFast vào Indonesia: Từ 'ông trùm' số 1 thế giới, pin bẻ gãy không cháy

Cách đây ít lâu, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã tới thăm Việt Nam và dành thời gian tới tham quan nhà máy xe của VinFast. Được biết, Indonesia là một trong các thị trường mới mà VinFast sẽ gia nhập, đồng thời xây dựng nhà máy sản xuất xe.

Trước khi nhà máy của hãng đi vào vận hành năm 2026, VinFast sẽ nhập xe từ Việt Nam. Chuyên trang DetikOto của Indonesia từng đưa tin rằng bộ ba VF 5, VF 6 và VF 7 sẽ là 3 cái tên xuất hiện tại thị trường nước này.

Thông tin mới nhất về thị trường xe Indonesia cho thấy rằng BYD sẽ ra mắt mẫu xe đầu tiên tại thị trường này vào hôm 18/1/2024 tới.

BYD sẽ giới thiệu mẫu xe đầu tiên tại Indonesia trong ít ngày tới. Ảnh: Carwow

BYD là nhà sản xuất xe lớn bậc nhất Trung Quốc; xét trên doanh số xe thuần điện, BYD đã vượt Tesla trong quý cuối của năm 2023 và trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới.

BYD chưa chính thức thông báo kế hoạch phân phối xe của mình tại Indonesia nhưng trên một kênh mạng xã hội chính thức của hãng, mẫu BYD Atto 3 đã được hé lộ và nhiều khả năng sẽ trở thành một trong các mẫu xe mà hãng sẽ mở bán tới đây tại Indonesia.

Trên thực tế, BYD Atto 3 được xem là mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng xe này. Trong năm 2023, BYD đã bán được tổng cộng 100.020 chiếc. BYD Atto 3 là mẫu xe gầm cao thuộc phân khúc C, tức cùng hạng với VF 7 và VF e34. Mẫu xe này còn có tên là Yuan Plus, là mẫu xe xuất hiện gần như tại mọi thị trường ngoài Trung Quốc của BYD.

Hình ảnh hé lộ về mẫu Atto 3.

BYD Atto 3 có những thông số rất ấn tượng, nổi bật trong số đó là công nghệ pin Blade Battery do BYD tự phát triển và sản xuất.

Theo giải thích của BYD, Blade Battery là một loại pin LFP với các cell pin đóng thành từng thanh dài, hình dạng giống lưỡi gươm nên được gọi là Blade (Blade là từ tiếng Anh, trong tiếng Việt có nghĩa là Lưỡi dao, lưỡi gươm). BYD cho biết rằng Blade Battery an toàn, bền và có hiệu suất tốt.

Trong một bài thử nghiệm nội bộ, BYD đã thử nghiền, bẻ cong, nướng trong lò 300oC, sạc với dòng điện vượt ngưỡng 260%. Pin thử nghiệm trong các bài thử này đều không bị thoát nhiệt (Thermal Runaway, là tình trạng pin phát nhiệt không kiểm soát, dẫn tới cháy nổ), không ghi nhận khói thoát ra và cũng không ghi nhận cháy nổ; nhiệt độ bề mặt đo được từ 30oC đến 60oC.

Pin Blade Battery của BYD là loại LFP.

Tham khảo tại thị trường Malaysia, pack pin của mẫu xe này có dung lượng 60,48 kWh, có thể sạc từ 0% lên 80% trong 50 phút.



BYD cho biết rằng mẫu xe này có thể đi được 480 km theo chuẩn NEDC (chuẩn cũ tại châu Âu trước WLTP), hoặc 521 km theo chuẩn ARAI của Ấn Độ.

Bên cạnh một số tính năng an toàn phổ biến như chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP hay kiểm soát độ bám TCS, BYD Atto 3 cũng được trang bị các tính năng thông minh nổi bật khác như ga tự động thích ứng có thể hoạt động ở mọi vận tốc, đi kèm với tính năng cảnh báo chệch làn và tự động giữ làn.

BYD Atto 3 từng nhận 5 sao an toàn từ Euro NCAP năm 2022. Ảnh: Euro NCAP

Tại Malaysia, BYD Atto 3 được bán với giá tham khảo 783 triệu đồng đến 877 triệu đồng. Ngoài Malaysia, Atto 3 cũng đang được phân phối tại Đức, Na Uy, Anh, Úc...



Bên cạnh Atto 3, BYD cũng đã hé lộ về mẫu Dolphin - một mẫu hatchback chạy điện hạng C (tức cùng phân khúc với KIA K3 Hatchback). BYD Dolphin là mẫu xe điện bán chạy thứ 2 của hãng, theo sau BYD Atto 3.

