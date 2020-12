Đối tượng nào không biết chữ vẫn được cấp bằng lái?

Theo đó, bộ này đề xuất cho phép đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt được học và thi sát hạch để lấy bằng lái xe mô tô hạng A1 (xe máy từ 50 đến 175 phân khối), hạng A4 (lái máy kéo có trọng tải đến 1 tấn).

Theo đó, đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt muốn học lái xe hạng A1, A4 làm hồ sơ và nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo. Trong hồ sơ, ngoài giấy tờ cá nhân, đơn xin học, giấy khám sức khỏe, người có nhu cầu học lái xe còn phải bổ sung giấy tờ của UBND cấp xã/phường nơi cư trú, xác nhận là người dân tộc thiểu số, không biết đọc, viết tiếng Việt. Dự kiến, nếu được ký ban hành, thông tư trên sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2021.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng An toàn Giao thông (Bộ GTVT, cơ quan xây dựng dự thảo) cho biết, đây là chính sách đặc thù áp dụng đối với người dân tộc thiểu số. Dù chúng ta không khuyến khích, nhưng do yêu cầu cuộc sống người dân vẫn sử dụng phương tiện. Do đó, cần chính sách cụ thể, thống nhất toàn quốc để tháo gỡ cho các địa phương.

Do người học không biết đọc, không biết viết chữ quốc ngữ, nên theo ông Thạch, cách dạy lý thuyết và thi cũng khác. Theo đó, về phần lý thuyết, người dạy sẽ hướng dẫn trực quan các quy định về giao thông đường bộ. Khi thi sát hạch, học viên thi lý thuyết theo hình thức vấn đáp (thay vì làm bài trên giấy) và vẫn phải qua các bài thi thực hành, như đi trên đường thẳng, đi vòng số 8...