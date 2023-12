Đôi vợ chồng cao 1m20 sau 4 năm kết hôn: Mở công ty, cửa hàng kinh doanh, tặng nhau quà khủng

4 năm hôn nhân của đôi vợ chồng ca0 1m20

Năm 2019, đám cưới của cặp đôi Nguyễn Hùng (hiện 35 tuổi, quê Nghệ An) và Diễm My (hiện 35 tuổi, quê Bình Thuận) đã được dư luận chú ý. Hùng và My là một trong những cặp đôi người tí hon đầu tiên tổ chức đám cưới. Ngoại hình nhỏ bé với chiều cao 1m20, Hùng và My trong trang phục cô dâu, chú rể khiến nhiều người hết sức tò mò.



Hùng và My đều mắc căn bệnh thiếu hormone sinh trưởng. Vì vậy dù đã trưởng thành, ngoại hình của họ chỉ tương đương đứa trẻ lớp 1, lớp 2. Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội. Hùng là người tạo điều kiện, giúp đỡ My ra Hà Nội học nghề chỉnh sửa ảnh. Qua thời gian tiếp xúc, cả hai có tình cảm với nhau và hẹn hò 3 năm trước khi kết hôn.

Nguyễn Hùng và Diễm My đã kết hôn được 4 năm.

Cả hai có cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Trải qua 4 năm hôn nhân, cuộc sống của Hùng và My đã có rất nhiều sự thay đổi. Cặp đôi luôn nỗ lực không ngừng và có được những thành công đáng ngưỡng mộ. Cách đây 2 năm, cả hai đã mua được căn hộ rộng 75m2, trị giá 1,8 tỷ đồng, nằm ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vợ chồng Hùng và My có nhiều nguồn thu nhập. Hùng vẫn duy trì việc giảng dạy tin học ở một trung tâm, còn My vẫn gắn bó với công việc chỉnh sửa ảnh. Thỉnh thoảng, Hùng được mời làm diễn giả cho một số sự kiện. Cả hai đang sở hữu kênh YouTube với 950 nghìn lượt Follow. Kênh đã được bật tính năng kiếm tiền từ vài năm nay, giúp cặp đôi có thêm nguồn thu nhập, cuộc sống thoải mái hơn trước rất nhiều.

Thời gian qua, cả hai cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Đôi vợ chồng ngày càng được yêu mến trên mạng xã hội. Họ sở hữu kênh YouTube với 950 nghìn Follow và Facebook gần 800 nghìn Follow.

Kênh YouTube của Hùng và My chia sẻ nhiều video về cuộc sống hàng ngày, những chuyến đi, công việc của hai vợ chồng. Còn trên Facebook, loạt clip ngắn hài hước về cuộc sống vợ chồng, diễn cảnh chồng troll vợ, vợ bắt nạt chồng của cặp đôi cũng luôn nhận được lượt tương tác tốt. Cặp đôi diễn xuất khá tự nhiên, vui vẻ, đem lại nhiều tiếng cười cho người xem.

Ngoài đời thường, Hùng và My có cuộc hôn nhân hạnh phúc và cũng nhiều tiếng cười. Thầy giáo tí hon là người dí dỏm, tâm lý và chiều vợ. Vào ngày 20/10 vừa qua, Hùng đã đem lại bất ngờ lớn cho My khi mạnh tay tặng cô một chiếc iPhone 15 Pro Max. Vào một dịp khác, My cũng “đáp lễ” bằng việc tặng chồng một chiếc Macbook.



Hai vợ chồng dành nhiều thời gian cho gia đình, thường xuyên về thăm quê, tặng bố mẹ những món quà hỗ trợ sức khỏe. Bố của Hùng còn trở thành diễn viên, hỗ trợ diễn xuất cùng các con trong các clip hài hước.

Thành lập công ty, hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật

Thời gian qua, Hùng và My dành thời gian đi du lịch khắp nơi, khám phá nhiều địa điểm từ Bắc vào Nam: Hạ Long, Yên Bái, TP.HCM, Quy Nhơn, Phú Yên, Cần Thơ, An Giang,... Trong mỗi chuyến đi, hai vợ chồng đều kết nối, đến thăm những người bạn có hoàn cảnh giống mình.

Những clip về cuộc sống vợ chồng dí dỏm của cặp đôi luôn nhận lượt tương tác tốt.

Hùng và My đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh với việc cùng bạn bè thành lập công ty và mở cửa hàng kinh doanh.

Được biết hiện tại vợ chồng tí hon đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cả hai mở một cửa hàng trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm chăn, ga, gối, đồ gia dụng tại Hà Nội. Ngoài ra, Hùng và My cùng một số người bạn thành lập công ty, mở cửa hàng chuyên về vệ sinh, phục hồi giày, túi xách,... Tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật, yếu thế.

Tháng 9 vừa qua, câu lạc bộ người tí hon được thành lập và Hùng là một thành viên trong nhóm nòng cốt. Với thông điệp: “Kích thước không xác định được giá trị”, Hùng và các thành viên mong muốn xây dựng một cộng đồng đoàn kết, tạo điều kiện, khuyến khích người tí hon phát triển toàn diện trong cuộc sống. Đồng thời kết nối mọi người, mở ra cơ hội, tìm hiểu các ngành nghề khác nhau cho người tí hon, giúp cộng đồng ngày càng phát triển.



