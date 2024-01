Dolce Penisola chinh phục thị trường quốc tế tại triển lãm đầu tư 2024

Nhật Bản - Thị trường nổi tiếng khó tính và khắt khe

Tiêu chuẩn Nhật từ lâu đã trở thành "tấm vé thông hành" cho nhiều sản phẩm vươn tầm quốc tế. Nền kinh tế thứ 3 thế giới này cũng là thị trường đầu tư đầy tiềm năng với nội lực, tầm nhìn và các tiêu chí khắt khe hàng đầu thế giới.

Theo MSCI - Đơn vị nghiên cứu đầu tư toàn cầu, 10 tháng đầu năm 2023, Nhật Bản được ghi nhận đứng thứ 5 toàn cầu về đầu tư xuyên biên giới vào bất động sản thương mại. Nhà đầu tư Nhật Bản đang có những nước đi chắc chắn để lựa chọn được các dự án, không gian chất lượng. Trong đó, yếu tố thương hiệu quốc tế được thị trường này đánh giá cao.

Trong lĩnh vực đầu tư trung và dài hạn, các nhà đầu tư Nhật Bản lại càng chú trọng hơn về nhu cầu thực và những giá trị bền vững. Nguyên tắc đầu tư ESG - Environment - Social - Goverment, là một trong những điều then chốt giúp Nhật Bản khẳng định vị thế nhà đầu tư bền vững lớn thứ 2 thế giới (Theo Japanbiz). Ba trụ cột này đều lấy yếu tố con người làm trung tâm, hướng đến đầu tư sinh lời trong tầm nhìn dài hạn.

Xuất phát từ mức sống cao, các nhà đầu tư Tokyo, Osaka, Minato, Fukuoka,... quan tâm đến những dự án đáp ứng được tiêu chuẩn cao cấp và tiềm năng sinh lời. Điều này được đảm bảo bởi hệ thống tiện ích quy hoạch bài bản cùng thương hiệu vận hành uy tín. Các nhà đầu tư Nhật cũng quan tâm đến chất lượng thiết kế cảnh quan, ưu tiên các khu vực gần sông nước, cây xanh, nằm trên đại lộ huyết mạch.

Với tiêu chuẩn khắt khe, thực tế minh chứng, các thương hiệu một khi đã chinh phục được thị trường Nhật, Châu Âu, có thể khẳng định được vị thế với độ tin cậy và tiềm năng lớn, nắm chắc cơ hội chinh phục nhiều thị trường khác trên toàn thế giới.

Tại triển lãm đầu tư quốc tế lần này, Việt Nam chỉ có hai dự án BĐS được tham dự và giới thiệu đến thị trường Nhật Bản là Tổ hợp căn hộ khách sạn dát vàng mặt biển Dolce Penisola Quảng Bình và Tổ hợp khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy (căn hộ khách sạn, biệt thự khoáng nóng và căn hộ an dưỡng - cả ba loại hình đều sở hữu bồn ngâm khoáng nóng tự nhiên).

Điều gì hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản tại Dolce Penisola Quảng Bình

Trong sự kiện lần này, các nhà đầu tư Nhật Bản đặc biệt bị chinh phục bởi dòng căn hộ nghỉ dưỡng Dolce Penisola nhờ những lợi thế khác biệt.

Yếu tố quốc tế nổi bật - Tại Quảng Bình, Dolce Penisola là dấu ấn thương hiệu khách sạn quốc tế Dolce Hotels & Resorts. Đây là dòng thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn khách sạn Wyndham, chuyên phục vụ giới thượng lưu và chính khách. Ở Việt Nam, hiện chỉ 3 dự án được mang thương hiệu này.

Các dự án được vận hành bởi Dolce Hotels & Resorts trên toàn cầu là biểu tượng của đẳng cấp và sự hoàn hảo

Bên cạnh đó, đây cũng là một trong số ít dự án dành giải thưởng danh giá quốc tế Dot Property Awards tại hạng mục Best Beachfront Resort Apartment Vietnam (Căn hộ hướng biển tốt nhất Việt Nam 2021).

Trước đó, tổ hợp khoáng nóng 5 sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy cũng dành được nhiều giải thưởng với Best Tourism and Resort Development Southeast Asia 2020 (Dự án du lịch và nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á 2020). Mới đây, Ohayo Onsen & Spa (công viên khoáng nóng thuộc Wyndham Lynn Times Thanh Thủy) cũng nhận được giải thưởng danh giá Best Public Service Architecture Vietnam 2023 (Công trình tiện ích cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2023) – Asia Pacific Property Awards.

Sản phẩm với giá trị đầu tư bền vững - Đối chiếu với nguyên tắc đầu tư ESG của Nhật Bản, không quá ngạc nhiên khi dự án Dolce Penisola Quảng Bình lại thu hút được sự quan tâm của thị trường cao cấp này.

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, với vị trí đắt giá ngay nút giao giữa cầu Nhật Lệ II và đại lộ ven biển Võ Nguyên Giác, kế bên sân golf 36 hố quốc tế, Dolce Penisola là sự kết hợp vượt trội giữa nghỉ dưỡng biển và nghỉ dưỡng golf. Bên cạnh đó, dự án mang đến những giá trị thay đổi bộ mặt của phố biển Đồng Hới: sảnh dát vàng, bể bơi đáy kính, skybar,..

Trước Dolce Penisola, tại Phú Thọ, Wyndham Lynn Times Thanh Thủy nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư Nhật Bản với gần 500 căn hộ được chuyển nhượng sang thị trường này. Trong đó, yếu tố cốt lõi chinh phục các nhà đầu tư là thương hiệu vận hành quốc tế Wyndham; không gian nghỉ dưỡng đa tiện ích: Phố đi bộ Nhật Bản, công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa quy mô 2ha,..

Tại sự kiện lần này, bên cạnh Dolce Penisola Quảng Bình, dòng căn hộ an dưỡng và biệt thự khoáng nóng tại Wyndham Lynn Times Thanh Thủy mới ra mắt cũng được lòng các nhà đầu tư Nhật Bản. Với công nghệ, quy trình và tiêu chuẩn hoạt động chăm sóc cao cấp, 100% căn hộ an dưỡng sở hữu bồn ngâm khoáng nóng, căn hộ đặc biệt sở hữu cả bồn ngâm khoáng lạnh. Bên cạnh các dịch vụ y tế, làm đẹp, ăn uống 5 sao, tòa căn hộ an dưỡng cũng mang đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe tinh thần như: CLB thể dục, thủ công mỹ nghệ, làm vườn, Yoga, Taichi, Thiền,...

Những tín hiệu tích cực từ thị trường quốc tế chỉ báo về dòng sản phẩm dẫn dắt thị trường đầu tư Việt Nam và quốc tế 2024. Thương hiệu vận hành uy tín thế giới và những giá trị bền vững là chìa khóa giúp các dự án chinh phục được cả những thị trường khắt khe nhất.

Dolce Penisola Quảng Bình - Dự án tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng tọa lạc tại khu du lịch dịch vụ xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới.