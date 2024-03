Dồn dập đổ bộ vào Long An, sau 2 dự án lớn Vinhomes muốn đầu tư siêu dự án hơn 930ha tại Đức Hòa

Dự án khu đô thị mới Tân Mỹ có tổng diện tích 930,89ha tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà. Quy mô dân số khoảng 80.969 người. Các công trình bao gồm: 8.338 căn nhà ở liền kề; 4.755 căn biệt thự; 7.049 căn nhà ở xã hội (129 căn nhà ở thấp với 7.280 căn hộ chung cư); 384 căn nhà ở tái định cư. Trong đó, diện tích xây nhà ở thương mại là hơn 674ha; nhà ở xã hội 504.868m2; nhà ở tái định cư 116.020m2.

Tổng mức đầu tư hơn 74,4 nghìn tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện gần 60,2 nghìn tỷ đồng, chi phí bồi thường và tái định cư hơn 14,2 nghìn tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án 7 năm (kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư).

Được biết, CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn và CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An đều là các công ty con của Vinhomes (tính đến cuối năm 2023).

Đây không phải là dự án lớn duy nhất Vinhomes muốn thực hiện tại Long An. Trước đó vào đầu năm 2024, liên danh CTCP Vinhomes và CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án nằm ở phía Bắc Long An và cửa ngõ phía Tây TP HCM.

Khu đô thị này có diện tích gần 1.090 ha, dân số khoảng 90.000 người. Dự án gồm các sản phẩm nhà ở thương mại với hơn 15.200 lô đất, trong đó 7.050 căn liền kề, gần 8.200 biệt thự; 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà ở tái định cư thấp tầng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện trong 7 năm. Chi phí sơ bộ để thực hiện dự án là hơn 80.000 tỷ đồng.

Trước dự án này, một công ty con của Vinhomes là CTCP Phát triển Thành phố Xanh cũng được UBND tỉnh Long An chấp thuận làm chủ đầu tư một dự án có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD hồi tháng 10/2023. Đó là khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa, quy mô gần 200 ha, tổng mức đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng. Dự án nằm tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Khu đô thị ở huyện Đức Hòa của Vinhomes dự kiến có hơn 500 căn biệt thự, khoảng 4.500 căn nhà liền kề cao 5 tầng. Chủ đầu tư dành 11 ha để làm chung cư cao 25 tầng, mật độ xây dựng 37%. Ngoài ra, dự án cũng có 16 ha để xây các công trình nhà ở xã hội cho dân số khoảng 5.700 người.

CTCP Phát triển Thành phố Xanh cũng là chủ đầu tư dự án Vinhomes Grand Park tại quận 9, TP HCM.

Có thể thấy rằng, từ đầu năm ngoái đến nay, Vingroup, Vinhomes cùng các đơn vị thành viên liên tục gom đất để thực hiện các dự án quy mô lớn. Hồi tháng 8/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho liên danh Vinhomes - Cam Ranh - VinES làm nhà đầu tư dự án Khu đô thị ven Vịnh Cam Ranh diện tích gần 430 ha, tổng vốn hơn 85.000 tỷ đồng. Trước đó một tháng, TP Hải Phòng cũng chấp thuận cho Vinhomes làm khu đô thị hơn 23.000 tỷ đồng tại huyện Kiến Thụy.