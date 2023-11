Dồn dập tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản

Lãi suất tiết kiệm giảm sâu, lãi suất cho vay bất động sản hạ nhiệt

Lãi suất tiết kiệm tại các nhà băng đang giảm sâu. Một số nhà băng hạ mức lãi suất tiết kiệm xuống còn 3-5%/năm. So thời điểm đầu năm 2022, mức lãi suất tiết kiệm này giảm tới 2-4%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm giảm sâu là động lực để người dân có tiền tích luỹ chuyển đổi sang kênh đầu tư có sức hấp dẫn hơn như bất động sản.

Trong khi đó, lãi suất cho vay bất động sản cũng giảm nhiệt. So thời điểm giữa năm 2023, lãi suất cho vay tại các ngân hàng giảm đáng kể, trung bình 2-4%/năm. Mức lãi suất cho vay bất động sản trung bình năm đầu tiên tại các ngân hàng dao động khoảng 7-9%/năm.

Theo các chuyên gia tài chính, lãi suất cho vay giảm nhanh về dưới 10% sẽ thúc đẩy nhu cầu này tăng trở lại. Cụ thể, việc giảm lãi suất là tín hiệu tốt tác động tích cực đến tâm lý của người dân và doanh nghiệp. Đối với người dân, tâm lý xuống tiền trở nên tự tin hơn khi mức lãi suất hợp lý. Còn phía chủ đầu tư giảm áp lực chi phí vốn nên họ có thể đưa ra nhiều ưu đãi cho người mua như giảm giá, tặng quà,…

Nguồn vốn cho thị trường địa ốc tiếp tục được khơi thông

Thông tin Ngân hàng Nhà nước , Bộ Xây dựng cùng nhiều ban ngành và 14 tổ chức tín dụng, một số doanh nghiệp bất động sản sẽ họp trực tuyến nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khiến giới đầu tư thêm kỳ vọng về quyết sách mới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản chật vật với lãi suất vay thả nổi. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành nhưng doanh nghiệp bất động vẫn vẫn khó khăn trước các khoản vay lãi cao.

Cuộc họp này dấy lên niềm hy vọng về việc giải bài tóan dòng tiền cho lĩnh vực bất động sản. Như vậy, thị trường có cơ hội sôi động cuối năm nay, đầu năm 2024.

Chủ đầu tư dồn dập ra hàng

Động thái của các chủ đầu tư bung hàng ở thời điểm cuối năm cũng là tín hiệu vui cho thị trường bất động sản. Điều này cho thấy, sự đánh giá lạc quan vào diễn biến của thị trường địa ốc hiện tại cũng như kỳ vọng vào thanh khoản, hồi phục của kênh đầu tư này.

Kế hoạch ra hàng dồn dập của chủ đầu tư góp phần “khuấy động” thị trường, mang lại niềm tin và kỳ vọng cho giới đầu tư, người mua nhà ở thực.

Báo cáo mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) ghi nhận: hàng loạt dự án quy mô lớn với đa dạng phân khúc đã được các chủ đầu tư đưa ra thị trường dịp cuối năm sau thời gian dài quan sát, chờ đợi.

Tại khu vục phía Nam, nguồn cung mới được bổ sung từ giai đoạn mở bán tiếp theo như dự án Akari City, Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia... tại TP. HCM; Eco Village Saigon River, Fiato City tại Đồng Nai; Picity Sky Park, Bcons Polaris, The Emerald 68, Astral City... tại Bình Dương và Waterpoint, EHome Southgate tại Long An…

Tại Hà Nội, các dự án chung cư tích cực chào bán như dự án The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm), The Moonlight 1 An Lạc (huyện Hoài Đức), Rose Town Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai)...

Các dự án thấp tầng tại nhiều tỉnh thành cũng công bố thông tin mở bán như Aquarius Hưng Yên (huyện Văn Giang), Sapa City Clouds Lào Cai (thị xã Sapa), khu đô thị Danko Center (TP. Tuyên Quang)...

Một số dự án ở miền Trung cũng góp phần vào sự sôi động của thị trường cuối năm, có thể kể tới như Eco Central Park Vinh (xã Hưng Hòa), The Panorama 2 Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn), The Sailing Quy Nhơn…