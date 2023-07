Đón hè rực rỡ cùng CB với tổng quà tặng hơn 2 tỷ đồng

Từ ngày 17/07/2023 đến hết ngày 17/10/2023, Ngân hàng Xây dựng (CB) triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng tiền gửi "Hè rực rỡ – Nhận quà hết cỡ" với tổng giá trị giải thưởng hơn 2 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại CB với số dư tối thiểu từ 100 triệu đồng đối với tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, hoặc từ 200 triệu đồng trở lên đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng đều nhận được những quà tặng chỉ có trong mùa hè 2023.

Vừa qua, CB cũng ra mắt sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có tên gọi "Vạn Phát Lộc" với lãi suất tiền gửi cao hơn từ 0,1% - 0,3%/năm so với lãi suất tiết kiệm thông thường. Đây là một trong những nỗ lực của CB nhằm đa dạng danh mục sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng các nhu cầu tài chính mang đến không chỉ nhiều ưu đãi, an toàn mà còn kèm theo may mắn, tài lộc, phú quý…

Không những vậy, một trong những nỗ lực phát triển của CB phải kể đến định hướng chuyển đổi số mạnh mẽ trong kỷ nguyên 4.0 bằng việc triển khai tính năng VietQR trên ứng dụng CBway từ tháng 04/2023 với những tiện ích giúp tối ưu hoá trải nghiệm của khách hàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách liên hệ hotline 19001816 (24/7) hoặc truy cập website www.cbbank.vn