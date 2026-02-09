Dọn nhà đón Tết, cô gái vứt nhầm 100g trang sức vàng, trị giá gần 400 triệu đồng vào thùng rác

Vứt nhầm trang sức vàng vào thùng rác

Mới đây, tại Thượng Hải (Trung Quốc), 1 người phụ nữ đã vô tình ném hơn 100 gram trang sức vàng của mẹ mình vào thùng rác khu dân cư khi giúp bà dọn dẹp nhà cửa. Sự việc khiến cả gia đình hoảng hốt và phải nhờ đến sự can thiệp của công an địa phương.

Theo thông tin từ Đồn Công an Điền Viên Tân Thôn, quận Mẫn Hành, đơn vị này vừa tiếp nhận đơn cầu cứu của cô Trương. Cô cho biết, khoảng nửa tháng trước, trong lúc dọn dẹp nhà cho mẹ, cô đã gom những bộ quần áo cũ đem vứt vào thùng rác của khu chung cư. Không ngờ rằng bên trong số quần áo đó lại có cất giấu dây chuyền, nhẫn và nhiều trang sức vàng khác với tổng trọng lượng hơn 100 gram.

Điều đáng nói là sau khi vứt đồ đi khá lâu, mẹ của cô Trương mới kể rằng mình cất vàng trong quần áo cũ. Khi đó, rác thải trong khu dân cư đã được thu gom nhiều lần, khả năng tìm lại tài sản gần như bằng không.

Tìm lại được trang sức vàng bị vứt nhầm

Ngay sau khi nhận được trình báo, lực lượng công an lập tức vào cuộc. Qua trích xuất camera giám sát trong khu chung cư và khu vực xung quanh, kiên trì xem lại từng khung hình trong nhiều giờ, cảnh sát phát hiện rằng vào ngày cô Trương vứt quần áo, có 1 cụ bà lớn tuổi từng đến lục thùng rác.

Công an Trương Chí Hào cho biết: “Sau khi cô Trương ném quần áo vào thùng rác, không lâu sau thì có 1 cụ bà đến lục thùng rác. Chúng tôi thấy bà cụ có hành động lấy đồ từ trong số quần áo cũ ra. Vì vậy, chúng tôi phán đoán nhiều khả năng cụ đã nhặt được số trang sức vàng bị vứt nhầm.”

Lực lượng công an nhanh chóng chia làm 2 hướng xử lý song song. Một tổ tiếp tục lần theo lộ trình di chuyển của cụ bà thông qua hệ thống camera giám sát. Tổ còn lại trực tiếp đi cùng cô Trương đến các tòa nhà mà cụ bà có thể đã ghé qua, gõ cửa từng hộ dân để hỏi thăm và xác minh thông tin.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được danh tính và nơi ở của cụ bà nói trên.

Khi được mời đến làm việc, bà cho biết đúng là mình đã nhặt được một ít trang sức trong thùng rác vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, do tưởng rằng đây chỉ là những món đồ cũ, không có giá trị nên bà đã tiện tay cất giữ, hoàn toàn không biết đó là vàng thật.

Công an Trương Chí Hào kể lại: “Khi chúng tôi nói với bà cụ rằng đó là trang sức bằng vàng, giá trị lên tới hơn 100.000 NDT (khoảng 374 triệu đồng), cụ rất bất ngờ. Ngay lập tức, bà đã mang toàn bộ số trang sức ra và bày tỏ mong muốn trả lại cho chủ nhân”.

Số trang sức vàng bị vứt nhầm

Sự việc khép lại trong niềm nhẹ nhõm và xúc động của các bên liên quan.

Lưu ý khi dọn dẹp nhà ngày Tết

Qua câu chuyện này, cơ quan chức năng cũng nhắc nhở người dân, dọn dẹp nhà cửa dịp Tết là việc cần thiết, nhưng khi thu xếp đồ đạc cũng phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là người lớn tuổi thường có thói quen cất giấu đồ quý ở nhiều chỗ khó ngờ tới, con cháu khi dọn dẹp nên lưu tâm hơn, tránh những sơ suất đáng tiếc.

Bên cạnh đó, hành động “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của cụ bà trong sự việc trên cũng cho thấy những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong đời sống thường ngày. Tinh thần trung thực, lương thiện ấy không chỉ giúp người khác vượt qua khó khăn mà còn lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng, rất đáng để mỗi người trong chúng ta học tập và noi theo.