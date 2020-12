Đón nhận dòng vốn bùng nổ, châu Á trở thành món quà Giáng sinh 'nhất định phải có' đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Bloomberg, dòng tiền liên tục được đổ vào cổ phiếu, trái phiếu và các loại tài sản khác trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khi nhà đầu tư đặt cược rằng đây sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất khi thế giới hồi phục sau đại dịch Covid-19. Chỉ số MSCI Asia Pacific đã chạm mức cao kỷ lục vào tuần trước và chỉ số theo dõi trái phiếu của Bloomberg Barclays cũng gần với mức cao nhất trong 4 năm.



Theo Khoon Goh – trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại Australia and New Zealand Banking Group Ltd., những diễn biến tích cực sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tiến triển của các loại vắc-xin, thanh khoản dồi dào và "nhịp tăng trưởng đang cải thiện" tại châu Á đã thúc đẩy nhu cầu đối với các loại tài sản ở khu vực này.

Goh viết trong một lưu ý phát hành hôm nay: "Chúng tôi kỳ vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát, tăng trưởng toàn cầu khởi sắc hơn và thanh khoản dồi dào sẽ thúc đẩy dòng vốn vào khu vực này nhiều hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi dự đoán dòng vốn sẽ được duy trì mạnh mẽ trong suốt năm 2021. Điều này sẽ hỗ trợ thị trường tài sản của châu Á."

Số liệu được Bloomberg tổng hợp cho thấy, tuần trước, nhà đầu tư đã rót tiền vào các quỹ ETF theo dõi thị trường mới nổi với số lượng lớn nhất kể từ tháng 1, trong đó chủ yếu tập trung vào các thị trường châu Á. Các quỹ của Trung Quốc và Hồng Kông ghi nhận nhu cầu lớn nhất, các quỹ ETF của Hàn Quốc cũng đón nhận dòng vốn vào kỷ lục. Trong khi đó, không quốc gia nào ghi nhận dòng vốn bị rút ra.

Các chỉ số theo dõi cổ phiếu và trái phiếu châu Á đón nhận dòng vốn lớn, giúp giá các loại tài sản này tăng mạnh.

Về thị trường trái phiếu, nhu cầu đối với thị trường châu Á cũng đang tăng lên. Lượng nắm giữ trái phiếu Trung Quốc của khối ngoại đã tăng lên mức kỷ lục là 1,79 nghìn tỷ CNY (274 tỷ USD). Ngoài ra, các quỹ toàn cầu đã mua hơn 2,5 tỷ USD trái phiếu chính phủ Indonesia lợi suất cao trong quý này – con số lớn nhất kể từ tháng 9/2019.

Dẫu vậy, một số chiến lược gia cảnh báo rằng cơn số đầu tư vào thị trường châu Á có thể sẽ hạ nhiệt, đặc biệt là do dòng vốn vào Trung Quốc. Nguyên nhân là do hiệu ứng của việc Trung Quốc được đưa vào các chỉ số toàn cầu sẽ giảm dần.

Ashish Agrawal và Yile Gu – 2 chuyên gia của Barclays Plc, viết trong bản lưu ý: "Nhu cầu của khối ngoại có khả năng sẽ chậm lại vào tháng 12 và đầu năm 2021, do sự hứng khởi từ việc Trung Quốc được đưa vào 2 chỉ số toàn cầu dần kết thúc. Dòng vốn đầu tư từ nước ngoài cũng đang có dấu hiệu chậm lại ở các thị trường khác."

Tuy nhiên, hiện tại, sự lạc quan thậm chí đã lan sang cả thị trường phái sinh, khi chiến lược gia Mandy Xu của Credit Suisse Group AG nhận mạnh rằng dòng tiền đang gia tăng mạnh mẽ đối với quyền chọn mua trên thị trường chứng khoán châu Á.

Sự hồi phục của nền kinh tế lớn thứ 2 thế là một yếu tố quan trọng giúp châu Á trở thành địa điểm hấp dẫn đối với giới đầu tư. Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2018, đẩy mức thặng dư thương mại theo tháng của nước này lên mức cao kỷ lục. Ngoài ra, nhập khẩu cũng tăng mạnh khi các nhà máy Trung Quốc tăng cường sản xuất, theo đó đẩy giá hợp đồng tương lại quặng sắt ở Singapore lên mức cao chưa từng thấy.

Sean Taylor – CIO khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại DWS, cho biết hồi tuần trước: "Một lý do tại sao chúng tôi cho rằng thị trường châu Á có điều kiện rất tốt, đặc biệt là Bắc Á, bởi khu vực này phải chi ít tiền hơn nhằm duy trì sự ổn định của nền kinh tế." Ông nói thêm: "Các quốc gia khác đã gánh nợ rất nhiều. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và đó là lý do tại sao đà tăng trong trung hạn là điều tương đối tốt đối với châu Á."

Tham khảo Bloomberg