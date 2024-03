"Đón sóng" thành phố mới phía Tây Hà Nội, nhà đầu tư đang toan tính điều gì?

Thị trường bất động sản những ngày cuối quý 1/2024 đã bắt đầu tấp nập trở lại. Nhà đầu tư tại thị trường Hà Nội đã khởi động chu kỳ đầu tư mới, kiếm tìm thông tin và chắt lọc cơ hội để xuống tiền.

Quan sát thực tế cho thấy, khu Tây Hà Nội đang trở thành tâm điểm được quan tâm khi hàng loạt công trình hạ tầng giao thông lớn đã và đang được triển khai. Cùng với đó, thông tin Hà Nội sẽ thành lập thành phố phía Tây với trung tâm là Hòa Lạc cũng khiến khu vực này càng trở nên thu hút trong mắt nhà đầu tư.

Dạo quanh một vòng thị trường, khu vực Nam An Khánh, Bắc An Khánh, Vân Canh (Hoài Đức), Dương Nội (Hà Đông), Tây Mỗ (Nam Từ Liêm)... đang trở thành điểm nóng trên thị trường căn hộ chung cư, biệt thự, liền kề khi lượng nhà đầu tư đổ về đang có tín hiệu tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Anh Dương Tiến (Giám đốc sàn giao dịch Hải Tiến) cho biết, lãi suất tiền gửi quá thấp cùng với sự khởi sắc của thị trường đã kéo nhà đầu tư về khu Tây Hà Nội rất mạnh. Thời gian qua, sóng nhẹ đã xuất hiện tại khu vực phía Tây, đặc biệt thị trường thứ cấp ở phân khúc thấp tầng biệt thự, liền kề.

"Ngay cả giá chung cư cũng tăng mạnh, đặc biệt những dự án mới ra hàng với mặt bằng giá từ 60-70 triệu đồng/m2 cũng đã đẩy mặt bằng giá chung cư đã qua sử dụng tại đây tăng chóng mặt", anh Tiến khẳng định.

Còn theo chị Nguyễn Hương (nhà đầu tư kì cựu) cho biết, khu Tây Hà Nội đang có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông khi cao tốc Láng Hòa Lạc đã tiếp tục được đầu tư xây dựng kết nối xuyên suốt đến Hòa Bình - Mộc Châu. Cùng với đó, các tuyến vành đai cắt ngang tuyến cao tốc này là vành đai 3,5 chuẩn bị khớp nối, vành đai 4 đang dồn dập thi công và vành đai 5 cũng đang được lên kế hoạch đầu tư.

"Đặc biệt, Hòa Lạc sẽ trở thành trung tâm của thành phố phía Tây với định hướng phát triển các khu công nghệ cao, các trung tâm nghiên cứu AI, các khu công nghiệp tầm cỡ. Một khi thành phố phía Tây hình thành sẽ tạo đà bứt phá cho thị trường bất động sản nơi đây", chị Hương nhận định.

Đưa ra quan điểm đầu tư, chị Hương cho biết hiện các khu đô thị Nam An Khánh, Geleximco, Vinhomes Smart City, Splendora Bắc An Khánh, Hà Đô Charm Villa...giá đã tăng liên tục trong 4 năm trở lại đây. Năm 2023 giá có chững lại nhưng lại bắt đầu tăng từ cuối năm. Cơ hội sẽ dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn đi xuôi xuống khu vực Hòa Bình, Xuân Mai, Ba Vì khi mức giá còn khá thấp.

Bất động sản thấp tầng phía Tây Hà Nội đang được nhà đầu tư quan tâm.





Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Cương Quyết - Giám đốc sàn giao dịch Đất Xanh Miền Bắc cũng nhận định, hiện tại khu Tây Hà Nội đang là tâm điểm trên thị trường, mặt bằng giá tăng cao cùng với sự bứt phá của hạ tầng đang tạo làn sóng nhà đầu tư đi xa hơn về phía Hòa Bình tìm hàng tốt, đặc biệt là phân khúc thấp tầng.

"Chúng ta thấy từng thấy, chỉ cách đây 6-7 năm khu vực Nam An Khánh được xem là khá xa xôi giá 1 căn biệt thự 400m2 chỉ khoảng hơn 10 tỷ. Hiện nay, để mua được một căn biệt thự 400m2 giá thấp nhất cũng khoảng 40 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần. Tôi nhận thấy, Hòa Bình nằm sát ngay Hòa Lạc nhiều khả năng cũng đang có kịch bản tương tự như khu vực Nam An Khánh, Bắc An Khánh trước đây", ông Quyết nhận định.

Ông Quyết đưa ra dẫn chứng, thời gian qua khi một trong những dự án hiếm hoi tại Hòa Bình ra mắt là dự án Casa Del Rio tọa lạc ngay mặt đường QL6, nằm ở cửa ngõ kết nối tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đối diện sân golf Hilltop Valley và ngay tại ngã 3 Kỳ Sơn cũng đã tạo nên làn sóng quan tâm từ giới nhà giàu và nhà đầu tư Hà Nội. Với mức giá chỉ bằng 1/3-1/4 khu vực Nam An Khánh, dự án này đang hút lượng khách hàng quan tâm.

Cùng quan điểm với ông Quyết, nhiều chuyên gia cũng cho rằng hiện nay phân khúc biệt thự ven đô không chỉ thỏa mãn công năng căn nhà nghỉ dưỡng mà còn là tài sản đáng giá với 4 giá trị song hành: Đầu tư, tích lũy, an cư và thể hiện đẳng cấp. Chính vì vậy, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm Hà Nội ngày càng khan hiếm, xu hướng đầu tư các đô thị vùng ven với kết nối giao thông tốt đang trở thành xu hướng trong tương lai.

Quan sát thực tế cho thấy, Hoà Bình sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội. Đây cũng là vị trí đặc biệt quan trọng, là tâm điểm giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc. Với vị trí đắc địa này, Hoà Bình trở thành một địa phương trung chuyển và là cầu nối cho mạch luân chuyển hàng hoá giữa các tỉnh lân cận. Lợi thế giáp ranh với Thành phố Hà Nội được dự báo sẽ mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản Hoà Bình phát triển mạnh mẽ trong tương lai.