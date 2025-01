Đón Tết với tour quốc tế

Ngày 10-1, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho biết công ty gần như kín chỗ tour nước ngoài dịp Tết, với 99 hành trình khởi hành từ 25 tháng chạp đến hết mùng 10 Tết. Và hiện chỉ còn nhận khách các tuyến Thái Lan, Singapore - Malaysia, Bali (Indonesia)…

Chịu chi cho tour giá cao

Điểm khá mới mẻ năm nay là khách Việt đăng ký đi tour tàu biển với hải trình Singapore - Penang (Malaysia) - Phuket (Thái Lan) 6 ngày giá trọn gói 49,99 triệu đồng và Singapore - Penang (Malaysia) 4 ngày giá trọn gói 32,99 triệu đồng. Các tour này hiện không còn chỗ trống. Đây là loại hình quen thuộc của du khách Âu, Mỹ và hiện du khách Việt đang bắt kịp xu hướng thế giới.

Tương tự, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc truyền thông, Công ty Lữ hành Vietluxtour, thông tin khách Việt chọn đi tour nước ngoài khá nhiều, phổ biến là các tuyến Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản); Thái Lan, tour liên tuyến Singapore - Malaysia, Úc, châu Âu, Mỹ… Trong khi đó, khách chọn đi tour trong nước có phần khiêm tốn hơn. Hiện tại, Vietluxtour vẫn còn nhận khách đi tour và dịch vụ du lịch trong nước, cùng một số ít các tour Đông Nam Á. "Theo kinh nghiệm các năm trước, năm nay Vietluxtour sẽ phục vụ du khách đặt dịch vụ xuyên Tết để đáp ứng nhu cầu của các du khách có kế hoạch du lịch Tết đột xuất" - bà Thu nói.

Du lịch trong nước dịp Tết nhộn nhịp phần lớn nhờ lượng khách quốc tế tăng cao. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị Công nghệ thông tin, Công ty BenThanh Tourist, cho hay một số thị trường du lịch xa với lịch trình kéo dài từ 8 - 10 ngày được khách quan tâm nhiều. Bên cạnh thị trường chủ lực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, sản phẩm du lịch Tết năm nay có thêm nhiều tuyến điểm mới như Nam Phi, Ai Cập, Bắc Âu, Nam Âu, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ… được khách hàng hưởng ứng khá tích cực. "Du khách có xu hướng lựa chọn thị trường mới, trải nghiệm khác biệt và sẵn sàng chi mạnh tay cho các chương trình tour giá trị lớn, tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp từ vài chục triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng/tour. Ngoài chương trình tour ghép đoàn, công ty nhận được khá nhiều yêu cầu thiết kế tour riêng cho các nhóm khách gia đình… cho thấy khách ngày càng có xu hướng thích du lịch theo nhóm nhỏ, ưu tiên cho chất lượng dịch vụ" - bà Phương Linh nói.

Nhìn chung kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 dài 9 ngày góp phần ảnh hưởng tích cực tới nhu cầu du lịch của du khách. Sức mua tại một số công ty tăng khoảng 15% - 20% so với năm trước. Bà Trần Phương Linh cho rằng việc giá vé máy bay nội địa duy trì ở mức cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến du khách có xu hướng lựa chọn tour du lịch nước ngoài hơn.

Tour nội đắt hàng nhờ khách quốc tế

Với tour trong nước, dù không tăng trưởng mạnh như tour nước ngoài nhưng theo ghi nhận, sức mua tại nhiều công ty du lịch cũng khá tích cực nhờ lượng khách quốc tế sôi động. "Dịp Tết 2025, công ty ghi nhận tín hiệu lạc quan từ thị trường khách quốc tế với mảng du lịch tàu biển bằng chuyến hải trình mang theo 3.000 khách quốc tịch Mỹ, Canada, Anh, Úc sẽ xông đất Việt Nam từ tàu Celebrity Solstice vào 28 Tết cập cảng Hạ Long, rồi tiếp tục các chặng đường tới Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu" - bà Thanh Trà thông tin.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Công ty PYS Travel, cho biết Tết âm lịch năm nay được nghỉ dài 9 ngày liên tiếp và do Tết Dương lịch chỉ được nghỉ 1 ngày nên khách có nhu cầu và hỏi nhiều tour nội địa tăng mạnh từ khoảng 1 tuần gần đây. Các tour nổi bật được khách quan tâm như tuyến tour Đông Tây Bắc đi Hà Giang, Tà Xùa, Ba Bể, Bản Giốc, Vòng cung Đông Bắc; các tuyến miền Nam như Nam Cát Tiên, Tà Đùng - Buôn Ma Thuột, miền Tây… "Các tour trong nước do không bị ràng buộc về các thủ tục như visa nên du khách có xu hướng đặt tour cận ngày hơn. Theo ghi nhận của công ty, trong tuần đầu tiên của tháng 1-2025, số lượng khách đặt tour nội địa đi vào dịp Tết Nguyên đán tăng gấp 4 lần so với tháng 12-2024" - bà Minh Hiền nói.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Vietluxtour đã nghiên cứu, tăng cường đổi mới sản phẩm và phương thức tiếp thị phù hợp để khai thác hiệu quả các thị trường khách tiềm năng (Đông Nam Á, Sri Lanka, Ấn Độ, Ả Rập…), song song các thị trường chính như châu Âu, Mỹ, Úc, Đông Bắc Á. Với TP HCM, các dòng sản phẩm city tour được công ty làm mới đa dạng, tập trung vào các sản phẩm văn hóa, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm du lịch đêm tại thành phố như các tuyến Sài Gòn xưa - Thành phố Hồ Chí Minh nay, Tour Biệt động Sài Gòn nên khách quốc tế chọn nhiều.

Đáng chú ý, lượng khách Việt kiều đặt tour thời điểm cuối năm tại Vietluxtour tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, tập trung nhiều nhất vào thời điểm trước Tết. Điểm đến được khách ưa chuộng là TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế…

Khách hỏi tour nội đang tăng nhanh Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,6 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm trước. Riêng TP HCM, khách quốc tế đến năm 2024 ước đạt 6 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ năm trước. Với bối cảnh hiện tại, dự kiến khách quốc tế sẽ tiếp tục tăng mạnh ở TP HCM và cả nước trong dịp Tết Nguyên đán tới. Chính những thay đổi trong chính sách visa mới có nhiều thuận lợi được cho là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy, thu hút khách quốc tế tới Việt Nam.