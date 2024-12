Dồn tiền tiết kiệm 10 năm để xây nhà báo hiếu bố mẹ, thành quả khiến chính chủ phải gật gù: Không gian gần gũi, thích hợp để dưỡng già

Tử Du sinh ra và lớn lên tại một vùng núi của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô chuyển đến thành phố Côn Minh để làm việc. Tại đây, Tử Du đã xây dựng một thương hiệu thời trang của riêng mình. Số tiền từ việc kinh doanh quần áo giúp Tử Du có thu nhập ổn định và một khoản tiền tiết kiệm để lo cho tương lai.

Nhà thiết kế thời trang Tử Du (Vân Nam, Trung Quốc). Theo Toutiao.

Tuy nhiên, đến năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, toàn bộ cửa hàng bán quần áo của Tử Du phải đóng cửa. Để tồn tại trong thị trường khắc nghiệt, cô quyết định chuyển sang hình thức bán hàng online. Một thời gian sau, Tử Du rời Côn Minh, trở về sinh sống với gia đình.

Một vài hình ảnh về căn nhà cũ của gia đình Tử Du trước khi được xây mới. Theo Toutiao

Cũng trong thời gian này, kế hoạch xây nhà cho bố mẹ của Tử Du được thực hiện. Theo đó, cô gái trẻ đã ấp ủ ước mơ này hơn 15 năm. Cô bắt đầu tiết kiệm tiền ngay từ khi đi làm. Sau khoảng 10 năm làm việc chăm chỉ và tích góp, cuối cùng món quà đặc biệt mà Tử Du dành cho bố mẹ cũng được hoàn thiện.

‘‘Căn nhà khi xưa xiêu vẹo, cũ kỵ nên không an toàn để sử dụng lâu dài. Bố mẹ tôi là những người nông dân, cả cuộc đời gắn bó với đồng ruộng. Chính vì vậy, tôi muốn xây cho bố mẹ một ngôi nhà ấm cúng, để an hưởng tuổi già. Khi xây ngôi nhà này, Điều quan trọng nhất mình muốn giữ lại là chiếc sân và những cái cây to lớn do chính tay bố trồng.’’ - Cô gái trẻ chia sẻ.

Căn nhà được xây trên mảnh đất cũ của gia đình. Theo Toutiao.

Căn nhà của gia đình Tử Du nằm trên một sườn dốc gần 45 độ, mặt tiền phía nam hướng ra cánh đồng. Để tiết kiệm chi phí, Tử Du đã liên hệ với một nhà thầu ở quê. Tuy nhiên, các bản vẽ thiết kế mà họ đưa ra quá phổ biến và không có gì đặc biệt. Do đó, cô đã quyết định thuê kiến trúc sư để có được một bản vẽ khác biệt và ấn tượng cho ngôi nhà tương lai.

Căn nhà được xây trên mảnh đất cũ của gia đình, nơi có diện tích rộng rãi và nhiều cây xanh. Ngôi nhà 2 tầng có thiết kế hiện đại, phóng khoáng. Toàn bộ tường đều được làm bằng gạch đỏ để với tiêu chí tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo độ cứng cáp và bền bỉ với thời gian. Phương án này đã được Tử Du và bố bàn bạc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngôi nhà 2 tầng có thiết kế mở, trông vô cùng hiện đại, phóng khoáng. Ảnh Toutiao.

Ngôi nhà có lối đi dài, dẫn qua các không gian của tầng 1. Ảnh Toutiao.

Tầng 1 của ngôi nhà là khu vực phòng khách để tiếp đón bạn bè và hàng xóm. Tầng 2 là không gian riêng tư của các thành viên trong gia đình. Vì được xây bằng gạch đỏ nên căn nhà mang lại cho các thành viên cảm giác gần gũi, mộc mạc và vô cùng dễ chịu.

Không gian phòng khách và phòng ngủ của ngôi nhà. Ảnh Toutiao.

Đặc biệt, nhiều đồ dùng và nội thất trong căn nhà này là do bố của Tử Du tự làm. Một số món được giữ lại từ căn nhà cũ vì nó lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình. Theo cô gái, việc kết hợp đồ của nhà cũ để sử dụng trong nhà mới sẽ giúp bố mẹ bớt đi cảm giác nhớ nhung về căn nhà mà ông bà đã gắn bó suốt mấy chục năm.

Đồ nội thất trong nhà trông vô cùng giản dị và gần gũi. Theo Toutiao.

Để không gian sống thêm thoáng đãng, toàn bộ cây cổ thụ quanh nhà được Tử Du giữ lại. Chúng không chỉ giúp che mưa chắn gió, mà còn là một phần tuổi thơ của nhà thiết kế trẻ cũng như gắn bó với cuộc sống của gia đình cô trong nhiều năm. Bên cạnh đó, Tử Du còn thiết kế thêm một khoảng vườn nằm chính giữa căn nhà. Tại đây, cô trồng các loại hoa và cây cảnh nhỏ để không gian có thêm điểm nhấn.

Đây hiện là nơi sinh sống của bố mẹ, gia đình anh cả, anh hai và Tử Du. Ảnh Toutiao.

Sau khi hoàn thiện, căn nhà mà Tử Du dành tặng cha mẹ thu hút sự quan tâm của hàng xóm. Bởi đây là ngôi nhà có thiết kế độc đáo và khác biệt nhất trong vùng. Người dân cũng dành lời khen cho tấm lòng hiếu thảo của cô gái trẻ khi đã tạo ra một không gian tuyệt vời cho bố mẹ dưỡng già.

