Đơn vị quản lí vận hành chuẩn quốc tế - bảo chứng đầu tư sinh lời của Alaric Tower

Vai trò then chốt

Đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng, quản lí vận hành là yếu tố sống còn để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận ổn định cho nhà đầu tư. Với các khu nghỉ dưỡng, ngay cả khi đáp ứng tốt các yếu tố về vị trí, chủ đầu tư, sản phẩm nhưng nếu đơn vị quản lí, vận hành không tốt thì khấu hao tài sản và hiệu quả sinh lời lâu dài sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Để đảm bảo mục tiêu thu hút du khách tối đa, các đơn vị quản lí vận hành thường sẽ đồng hành cùng chủ đầu tư trong việc hoàn thiện quy trình vận hành, đào tạo nhân sự, kiểm duyệt chất lượng, thiết kế dịch vụ, chiến dịch quảng bá song song với việc thúc đẩy tỉ lệ lấp đầy và nâng cao giá thuê, tối ưu lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, sức hấp dẫn của các đơn vị quản lí vận hành quốc tế còn ở chỗ tận dụng được hệ thống khách hàng thành viên từ mạng lưới toàn cầu của thương hiệu. Đặc biệt, với nhóm du khách thượng lưu đã có nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm, họ luôn chú trọng đến chất lượng dịch vụ và tìm kiếm những thương hiệu quản lý có tiếng, dù là điểm đến trong hay ngoài nước.



Bên cạnh đó, theo đại diện TDG Group - chủ đầu tư dự án The Maris, quần thể nghỉ dưỡng 23 ha ngay trung tâm Vũng Tàu với phân khu căn hộ nghỉ dưỡng Alaric Tower vừa ra mắt, việc hợp tác cùng các đơn vị vận hành chuẩn quốc tế không hẳn dễ dàng.

Trên thực tế, để đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất, ổn định trên toàn hệ thống, các thương hiệu nước ngoài luôn có những tiêu chí riêng dành cho chủ đầu tư nội địa đồng hành. Không chỉ phải đảm bảo tiềm lực tài chính mạnh, sự đầu tư bài bản, chỉn chu cho quy hoạch cũng như thiết kế, việc sở hữu tầm nhìn tương đồng và tâm huyết nâng cao chất lượng dự án là sự sàng lọc vô cùng quan trọng. Vì lẽ này, dù thị trường có rất nhiều dự án nghỉ dưỡng nội địa, thế nhưng, số lượng dự án thực sự được vận hành hiệu quả cũng không chiếm số đông.

Tối ưu chi phí cho khách hàng

Bên cạnh sự tương đồng về tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển dự án một cách bền vững, lý do TDG Group lựa chọn Absolute Hotel Services – AHS cho dự án The Maris còn bởi sự am hiểu sâu sắc thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng của đơn vị này. Ra đời từ năm 2008, AHS là một trong những Tập đoàn quản lí vận hành thương hiệu khách sạn phát triển nhanh nhất ở châu Á với danh mục các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ trên phạm vi rộng lớn. Có trụ sở chính đặt tại Bangkok - Thái Lan, đến nay AHS đã không ngừng mở rộng các văn phòng tại khu vực ở châu Âu, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc), Ấn Độ...

Cú bắt tay của TDG Group với AHS là bảo chứng vững chắc cho khoản đầu tư "bao lời" của chủ nhân Alaric Tower.

Đại diện TDG Group chia sẻ, việc hợp tác với AHS cũng như nhiều đơn vị quốc tế khác là một phần quan trọng trong định hướng phát triển chuyên nghiệp của Tập đoàn, cung cấp những dịch vụ phù hợp cho căn hộ Alaric Tower hoạt động nhất quán cùng tổng khu The Maris. Đặc biệt, chi phí đầu tư ban đầu vào sự hợp tác cùng AHS được TDG Group tiết lộ rằng "là không thể phải chăng hơn".



"Lựa chọn một đơn vị uy tín, có tiếng với mức phí vô cùng hợp lý chính là lời giải mà chúng tôi mang đến cho khách hàng, để đảm bảo bài toán đầu tư của họ có lợi trong thời gian ngắn nhất" đại diện TDG Group cho hay.

Chủ đầu tư dự án này cũng tin tưởng, không chỉ đảm bảo chất lượng vận hành chuẩn sao từ kinh nghiệm dày dạn, AHS cũng sẽ đồng thời khai thác hệ thống khách hàng thân thiết của mình ở nhiều nơi trên thế giới, nhằm đảm bảo dòng đầu tư của chủ nhân Alaric Tower luôn đạt đỉnh. Những chương trình hấp dẫn, những kỳ nghỉ riêng biệt với trải nghiệm đa cảm xúc thiết kế bởi AHS cũng hứa hẹn giúp The Maris nói chung và Alaric Tower nói riêng níu chân du khách, trở thành điểm đến không thể bỏ qua tại thủ phủ du lịch Vũng Tàu.

Sau khi khai trương sales gallery view biển Chí Linh đẹp nguyên sơ vừa qua, vào ngày 13/8 tới đây, TDG Group cũng sẽ chính thức tổ chức lễ công bố sản phẩm và khai trương căn hộ mẫu Alaric Tower. Đây chính là cơ hội để những nhà đầu tư tiềm năng có cơ hội đến trải nghiệm thực tế dự án, trước khi quyết định xuống tiền đầu tư cho dự án nghỉ dưỡng "hot" nhất Vũng Tàu hiện tại.

Alaric Tower - tòa tháp căn hộ du lịch nằm trong quần thể Khu du lịch Trùng Dương tại Phường 10, Phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (The Maris) - một sản phẩm của TDG Group.