Đóng BHXH tự nguyện mức cao nhất hơn 10 triệu/tháng, lương hưu nhận bao nhiêu?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) không chỉ là một sự lựa chọn an toàn mà còn là một giải pháp tốt cho những người muốn đảm bảo an tâm về tài chính khi về già, đặc biệt đối với những lao động tự do ở khu vực nông thôn.

Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện

Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện quy định:

Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Trong đó, mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể:

Mức thu nhập thấp nhất: Bằng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn hiện nay là 1.500.000 đồng/tháng (Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Như vậy, đây là mức thu nhập thấp nhất mà người lao động có thể lựa chọn để đóng BHXH tự nguyện. Nếu lựa chọn mức thu nhập này để làm căn cứ tham gia BHXH tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu sẽ là: 22% x 1.500.000 = 330.000 đồng/tháng.

Mức thu nhập cao nhất: 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo quy định hiện hành là 2.340.000 đồng/tháng (Quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ có hiệu lực tử 1/7/2024).

Như vậy, mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cao nhất từ ngày 1/7/2024 là 46,8 triệu đồng. Nếu lựa chọn mức đóng này làm căn cứ tham gia BHXH, người lao động sẽ đóng BHXH tự nguyện như sau: 22% x 46.800.000 = 10.296.000 đồng/tháng.

Ảnh minh hoạ.

Đóng BHXH tự nguyện tối đa, lương hưu bao nhiêu?

Theo quy định hiện hành, mức lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bắt đầu hưởng lương hưu được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật BHXH được tính như sau:

Về tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng đối với lao động nam là đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội là 45%. Sau đó, thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, sẽ thêm 2%.

Lao động nữ đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội là 45%, sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội là tăng 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng.

Như vậy, người lao động có thời gian tham gia BHXH tự nguyện đủ từ 15 năm sẽ được hưởng lương hưu.

Trong đó, mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện càng cao thì lương hưu càng cao.

Đặc biệt, mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện tối đa sẽ biến động theo thời gian khi có sự điều chỉnh về mức lương cơ sở hoặc điều chỉnh từ cơ quan BHXH.

Chính vì vậy, NLĐ khi lựa chọn mức đóng BHXH tự nguyện ở mức tối đa và thời gian đóng dài hơn thì tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ cao hơn, từ đó mức lương hưu nhận được cũng sẽ cao hơn.