Dòng camera an ninh mới hút khách hàng của Viettel

Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng camera an ninh ngày càng cao. Theo số liệu nghiên cứu, mỗi năm Việt Nam nhập khoảng 5-6 triệu camera, chủ yếu là camera an ninh. Tuy nhiên, với khoảng 90% camera nhập khẩu từ Trung Quốc, người dùng không khỏi lo ngại về các vấn đề an toàn dữ liệu.



Nắm bắt được nhu cầu và tâm lý của khách hàng về một sản phẩm camera an ninh với độ an toàn bảo mật cao, Viettel đã cung cấp dịch vụ Home Camera với nhiều tính năng khác biệt.

Home Camera Viettel sở hữu tính năng nổi bật giúp phân biệt người và vật, hình ảnh sắc nét nhờ độ phân giải cao, tính năng gọi khẩn cấp SOS từ camera lên ứng dụng, tự động xoay 360 độ bám theo mọi chuyển động, cho phép đàm thoại 2 chiều.

Là một khách hàng trung thành với sản phẩm Viettel, chị Thu Hồng (35 tuổi, Hà Nội) rất tin tưởng sử dụng dịch vụ Home Camera. Chị chia sẻ:

"Tôi có con nhỏ trong khi vợ chồng đi làm cả ngày đến tối mới về. Để các con ở nhà với người giúp việc đôi khi cũng không yên tâm nhưng không thể lúc nào cũng đảo về nhà được. Sử dụng camera an ninh của Viettel, tôi không chỉ quan sát được từng hoạt động của các con tôi mà còn được cảnh báo kịp thời khi có những thay đổi bất thường trong nhà".

Mới đây, Viettel tiếp tục cho ra mắt dòng camera an ninh mới HC23 3MP. Vẫn giữ nguyên những tính năng quan trọng của camera trong nhà hiện tại, camera an ninh mới của Viettel được trang bị thêm 3 tính năng: Nâng cấp độ phân giải camera từ Full HD 2MP (1920x1080) lên 2K 3Mpx (2304x1296), bổ sung kết nối camera vào ứng dụng thông qua Bluetooth nhanh và tiện lợi, và bổ sung phương thức reset giữ nút Call trong 10 giây để reset thiết bị.

Những cập nhật trên sẽ giúp người sử dụng có thể xem lại hình ảnh sắc nét, rõ ràng hơn, kết nối camera an ninh theo nhiều cách khác nhau. Không ngừng cải thiện và nâng cấp sản phẩm là tôn chỉ của Viettel khi cho ra mắt các dòng sản phẩm camera an ninh mới tại thị trường trong nước.

Ngoài việc sở hữu sản phẩm camera chất lượng, Viettel còn cung cấp gói dịch vụ Cloud Camera giúp khách hàng lưu trữ (không giới hạn dung lượng) và xem lại (không giới hạn số lần) các đoạn video trên ứng dụng Viettel Home trong 7 ngày/15 ngày/30 ngày gần nhất với cước phí tương ứng là 40.000 đồng/ 60.000 đồng và 90.000 đồng. Giá cước dịch vụ Cloud Camera của Viettel được coi là phù hợp với thu nhập và rất cạnh tranh so với các nhà cung cấp khác. Đặc biệt, khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang của Viettel sẽ được trang bị miễn phí tối đa 2 camera.

Với giá thành phù hợp, tính năng ưu việt, chất lượng dịch vụ tốt cùng khả năng bảo mật cao giúp người dùng tránh rủi ro mất dữ liệu, sản phẩm Home Camera của Viettel đang ngày càng được khách hàng trong nước tin tưởng.

Từ ngày 18/3/2024, toàn bộ khách hàng dùng Internet FTTH Viettel (Internet cáp quang) sẽ được trang bị miễn phí camera an ninh thế hệ mới nhất. Mỗi hợp đồng Internet được tặng miễn phí tối đa 02 camera trong nhà. Khách hàng sẽ được miễn phí lắp đặt camera đầu tiên (trị giá 150.000đ/camera) nếu đăng ký mới từ gói Internet SUN1 trở lên./.