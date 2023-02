Đóng cầu dây văng lớn nhất Việt Nam để kiểm định những gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong , Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Ban Duy tu), Sở GTVT Hà Nội vừa thông tin những vấn đề dư luận đang quan tâm ở trên.

Ban Duy tu cho biết, cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng tại thủ đô Hà Nội nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh. Đây đang là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam. Cầu được khởi công xây dựng ngày 7/3/2009, chính thức được khánh thành vào ngày 4/1/2015.

Cầu dài 3,9 km, đường dẫn 5,27 km, trong đó phần chính của cầu qua sông dài 2,5 km. Mặt cầu rộng 33,2 mét được chia làm 8 làn xe cho cả hai chiều. “Đối với công trình hạ tầng giao thông sau thời gian bảo hành, hàng năm phải được kiểm định, duy tu, bảo dưỡng. Với cầu Nhật Tân do các hạng mục trong đó có mặt cầu, nhịp cầu, trụ cầu và hệ thống dây văng qua công tác quản lý, theo dõi vẫn đang sử dụng tốt, tuy nhiên nhiều hạng mục trong đó có các trụ, nhịp dẫn thuộc hệ thống cầu cạn cần được kiểm định, thử tải để đánh giá và đảm bảo mức độ an toàn sau hơn 7 năm sử dụng”, ông Hoàng Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Duy tu, nói.

Cầu Thanh Trì đang cấm xe vào ban đêm để kiểm định, thử tải.

Từ thực tế trên, lãnh đạo Ban Duy tu cho biết, sau khi được UBND thành phố Hà Nội đồng ý cho phép lập dự án kiểm định, thử tải, Ban Duy tu đã báo cáo Sở GTVT để tiến hành kiểm định cầu từ đêm 16/2 đến 20/2 đối với chiều cầu từ nội thành - sân bay Nội Bài, khung giờ cấm từ 0h đến 4h sáng hôm sau; từ đêm 21/2 đến 22/2 với chiều ngược lại sân bay Nội Bài về nội thành Hà Nội từ ngày 21/2 đến 22/2 khung giờ từ 0h đến 4h sáng hôm sau.



Các công việc kiểm định, bao gồm kiểm tra, đánh giá an toàn công trình và kiểm định, thử tải cầu. Đối với kiểm tra, đánh giá an toàn công trình các đơn vị thực hiện dự án sẽ thực hiện khảo sát, đánh giá an toàn trên toàn cầu, bao gồm: Đánh giá toàn bộ nhịp dầm hộp của phần cầu dẫn; đánh giá toàn bộ nhịp dầm Super-T của phần cầu dẫn; đánh giá toàn bộ nhịp chính dây văng.

Đo dao động an toàn nhịp dây văng cầu Nhật Tân

Với công tác kiểm định, thử tải cầu, đơn vị thi công lựa chọn thử tải đối với các nhịp có kết cấu đặc thù hoặc các nhịp có những lưu ý về kết cấu. Bao gồm: nhịp dầm hộp liên tục đúc trên đà giáo; nhịp dầm hộp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng bên trong nhịp có hệ thống cáp dự ứng lực ngoài. Kiểm định, thử tải trên cả 3 nhịp và trên cả 2 đơn nguyên của cầu. Kiểm định, thử tải nhịp N49-N51 (Sơ đồ nhịp 45+75+60m): Là nhịp dầm hộp thi công theo công nghệ đúc hẫng cân bằng.

Tuy chưa thử tải nhịp chính dây văng cầu Nhật Tân nhưng đơn vị thi công sẽ đo dao động an toàn ở các nhịp này.

Đối với các nhịp dẫn dầm Super-T, kiểm định, thử tải nhịp N17-N48 có dạng là nhịp Super-T, đối với dạng kết cấu này chỉ thử tải trên 1 nhịp đại diện (nhịp N48).



Tại các nhịp chính dây văng, kiểm định, thử tải nhịp N12-N17 có dạng kết cấu nhịp dây văng. Hạng mục này được thiết kế và thi công với công nghệ hiện đại. Trên kết cấu nhịp này còn được bố trí hệ thống quan trắc tiên tiến, từ khi đưa vào khai thác năm 2015 đến nay chưa từng xuất hiện sự cố nào nghiêm trọng. “Do đó tại thời điểm này chưa cần thiết đưa công tác kiểm định, thử tải vào hạng mục kết cấu nhịp chính dây văng. Nhưng đối với nhịp dây văng, sẽ tiến hành bố trí đo dao động tổng thể kết cấu nhịp kết hợp với số liệu quan trắc của đơn vị quản lý cầu để đưa ra được những đánh giá chi tiết về công tác đảm bảo an toàn", lãnh đạo Ban Duy tu, nói.