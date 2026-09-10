Động cơ của Nga chỉ bay được 40 chuyến rồi "vứt bỏ"? Sự thật đằng sau con số gây xôn xao ngành hàng không

Hiểu lầm từ con số "80 chu kỳ bay"

Một số thông tin cho rằng động cơ PD-8 do Nga tự phát triển chỉ đạt hạn mức vận hành ban đầu là 80 chu kỳ. Tính trung bình mỗi chuyến bay thương mại gồm một lượt cất cánh và hạ cánh (tương đương 1-2 chu kỳ hoạt động của động cơ). Con số này khiến nhiều người liên tưởng đến một viễn cảnh vô lý: máy bay chỉ vận hành khoảng 40 chuyến là phải tháo động cơ để thay mới hoặc đại tu.

Sự lo ngại này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận gay gắt trên các diễn đàn công nghệ và hàng không. Nhiều ý kiến nghi ngờ tính khả thi của chương trình thay thế nhập khẩu trên dòng máy bay thân hẹp SJ-100 (phiên bản Superjet 100 nội địa hóa hoàn toàn).

Tuy nhiên, nhận định rằng động cơ PD-8 sẽ bị "vứt bỏ" sau vài chục chuyến bay là một sự hiểu lầm nghiêm trọng về quy trình cấp chứng nhận an toàn hàng không. Con số 80 chu kỳ không phản ánh giới hạn kỹ thuật thực tế của PD-8, mà chỉ là mốc tài nguyên ban đầu được xác nhận trên tài liệu pháp lý để phục vụ quy trình cấp phép cấp tiến theo tiêu chuẩn an toàn.

Nhà phân tích hàng không nổi tiếng của Nga, ông Roman Gusarov, khẳng định chỉ số trên giấy tờ ở giai đoạn đầu luôn khác xa so với năng lực vận hành thực tế mà động cơ có thể đạt được trong tương lai.

Quy trình "cuốn chiếu" trong chứng nhận động cơ hàng không

Trong ngành chế tạo máy bay thương mại toàn cầu, không một cơ quan quản lý an toàn bay nào cấp chứng chỉ tuổi thọ hàng chục nghìn giờ cho một dòng động cơ hoàn toàn mới ngay từ lần nộp hồ sơ đầu tiên.

Nguyên tắc cốt lõi của an toàn hàng không là "xác minh đến đâu, cấp phép đến đó". Động cơ thử nghiệm hoàn thành hoàn hảo bao nhiêu giờ hoặc bao nhiêu chu kỳ cất/hạ cánh trên bệ thử thì nhà chức trách sẽ ghi nhận đúng con số đó vào hồ sơ pháp lý ban đầu.

Khi động cơ bắt đầu bước vào giai đoạn bay thử nghiệm thực tế hoặc đưa vào khai thác thương mại giới hạn, chỉ số này sẽ được điều chỉnh tăng dần theo thời gian thực. Mỗi khi nhà sản xuất chứng minh được động cơ hoạt động an toàn qua một mốc giờ bay mới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nới rộng hạn mức sử dụng.

Chuyên gia Roman Gusarov chia sẻ rằng, trên thực tế, thời gian vận hành tích lũy của PD-8 trên các bệ thử nghiệm của Tập đoàn Động cơ Thống nhất (UEC thuộc Rostec) đã cao hơn rất nhiều so với con số 80 chu kỳ nêu trong tài liệu. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu này cần trải qua các bước nghiệm thu hành chính và thủ tục pháp lý nghiêm ngặt trước khi nhà chức trách ban hành văn bản chính thức nâng hạn mức khai thác.

Bài học từ Superjet 100 và động cơ Pháp SaM146

Lịch sử phát triển của chính dòng máy bay Superjet 100 là minh chứng rõ nhất cho quy trình cấp phép mang tính đặc thù này.

Khi nguyên bản Sukhoi Superjet 100 ra mắt với động cơ SaM146 (sản phẩm hợp tác giữa NPO Saturn của Nga và Safran/Snecma của Pháp), động cơ này ban đầu cũng chỉ được cấp chứng chỉ tài nguyên ở mức khiêm tốn là 10.000 giờ bay.

Sau khi đưa vào vận hành thương mại, thông qua quá trình theo dõi kỹ thuật liên tục và bảo dưỡng định kỳ, các giới hạn an toàn của SaM146 liên tục được xem xét và mở rộng. Kết quả là những chiếc Superjet 100 sử dụng động cơ này đã duy trì hoạt động ổn định và an toàn suốt 15 năm qua trên các tuyến bay nội địa lẫn quốc tế.

Dự án động cơ PD-8 được kích hoạt khẩn cấp nhằm thay thế hoàn toàn SaM146 sau khi phía Pháp chấm dứt hợp tác và ngừng cung cấp linh kiện do các lệnh trừng phạt. Việc phải tự chủ 100% từ thiết kế, vật liệu chịu nhiệt, hệ thống điều khiển FADEC cho đến công nghệ chế tạo cánh quạt đòi hỏi Nga phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước kiểm định an toàn để tránh mọi rủi ro kỹ thuật.

Triển vọng của PD-8 trên dòng máy bay SJ-100

Động cơ PD-8 không chỉ đơn thuần là một bộ phận cơ khí, mà còn đại diện cho năng lực tự chủ công nghệ hàng không dân dụng của Nga trong bối cảnh bị cô lập khỏi chuỗi cung ứng phương Tây.

Sự vội vàng trong việc nới rộng hạn mức vận hành mà thiếu dữ liệu kiểm chứng thực tế có thể dẫn đến những sự cố thảm khốc. Do đó, việc chấp nhận một con số tài nguyên ban đầu "khiêm tốn" trên giấy tờ chính là cách tiếp cận cẩn trọng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay thử nghiệm tiếp theo của SJ-100.

Trong thời gian tới, khi dòng máy bay SJ-100 hoàn tất các bài kiểm tra đường dài và bắt đầu được bàn giao cho các hãng hàng không nội địa, chỉ số tuổi thọ của PD-8 sẽ nhanh chóng tăng từ hàng trăm lên hàng nghìn, và cuối cùng là hàng chục nghìn giờ bay.

Con số "80 chu kỳ" của động cơ PD-8 hoàn toàn không phải là một lỗi thiết kế hay bằng chứng về sự thất bại trong nỗ lực thay thế nhập khẩu của Nga. Đằng sau con số gây tranh cãi này là một bước đệm pháp lý bắt buộc trong quy trình phê duyệt an toàn hàng không khắt khe. Việc đánh giá một động cơ máy bay mới cần dựa trên lộ trình phát triển kỹ thuật dài hạn thay vì những số liệu hồ sơ ở giai đoạn khởi đầu.