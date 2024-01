Động đất tại Nhật Bản: Hành động cực đỉnh của người mẹ trong khoảnh khắc nguy hiểm khiến dân mạng hết lời khen ngợi

Ngày 01/01 vừa qua, khu vực Noto thuộc tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đã phải hứng chịu trận động đất mạnh và hàng loạt các rung chấn kinh hoàng, khiến cho nhiều nhà cửa, đường sá bị phá hủy nghiêm trọng, đồng thời cũng khiến cho ít nhất 100 người thiệt mạng và 211 người khác mất tích.

Khung cảnh đổ nát tại Nhật Bản sau trận động đất vào ngày đầu năm mới

Sau khi sự việc xảy ra, những tin tức và câu chuyện liên quan đến vụ động đất này đã trở thành chủ đề được quan tâm trên các trang mạng xã hội. Trong đó, câu chuyện từ một cư dân mạng sinh sống tại tỉnh Niigata, khu vực cũng bị ảnh hưởng bởi động đất, đã thu hút được tới 23,9 triệu lượt xem trên X.

Theo đó, chủ nhân bài viết cho biết rằng sau cơn rung lắc dữ dội, anh đã đã đứng dậy kiểm tra tình hình ở trong nhà và vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra hành động cực tinh tế của mẹ mình. Đăng tải kèm hình ảnh minh họa, chàng trai này cho biết mẹ anh đã dùng một hộp đồ ăn và biến nó thành "chốt cửa" nhằm chặn lại các cánh cửa tủ, tránh để đồ vật bên trong rơi ra ngoài.

"Hộp đậu hũ đã bảo vệ bộ đồ ăn của gia đình chúng tôi, trí thông minh của mẹ tôi thực sự rất tuyệt vời". - chủ nhân bài đăng viết.

Truyền thông Nhật Bản Grape cho biết, sau khi phải hứng chịu rung chấn mạnh, con người có thể bị đồ vật rơi trúng người, hoặc thậm chí bị đè lên và bị thương do giẫm phải vật thể lạ nằm rải rác trên mặt đất. Do đó, việc có thể đảm bảo các đồ vật trong gia đình không bị rơi ra ngoài trong thời điểm xảy ra rung chấn sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Sau khi bài đăng của chàng trai được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng tại Nhật Bản đã để lại các bình luận khen ngợi

"Mẹ thông minh quá, nếu là tôi chắc chắn sẽ phát hoảng",

"Tôi cũng muốn học khả năng phán đoán tức thời này".

"Điều này rất quan trọng. Nếu dao kéo rơi xuống và khiến chân bị thương thì việc thoát thân sẽ trở nên khó khăn".

Nguồn: ET Today