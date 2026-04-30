Đóng điện dự án tăng cường đảm bảo điện cho miền Bắc đúng dịp kỷ niệm 30/4

Các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Dự án nâng công suất Trạm biến áp (TBA) 500 kV Hòa Bình là công trình năng lượng cấp đặc biệt, nhóm B, do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành.

Công trình được thực hiện tại TBA 500 kV Hòa Bình hiện hữu, thuộc địa phận phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Quy mô dự án gồm thay thế 2 máy biến áp 500/220/35 kV công suất 450MVA hiện hữu bằng 2 máy biến áp công suất 900MVA, qua đó nâng tổng công suất trạm lên 1.800MVA.

Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành thay máy biến áp AT2 và đóng điện vào cuối năm 2025; giai đoạn 2 thực hiện thay máy biến áp AT1 và theo chỉ đạo của EVN, EVNNPT, dự án hoàn thành trong tháng 4/2026.

Trong bối cảnh các máy biến áp của TBA 500 kV Hòa Bình thường xuyên vận hành quá tải, việc nâng công suất trạm có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện, đồng thời tăng cường khả năng truyền tải từ các nguồn thủy điện khu vực Tây Bắc, góp phần bảo đảm cung cấp điện ổn định cho tỉnh Phú Thọ, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, nhất là trong giai đoạn nhu cầu phụ tải tăng cao.

Đây là dự án cấp bách, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo NPTPMB, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thực hiện trong không gian chật hẹp, thiết bị trong trạm vẫn đang mang điện; đồng thời, các nhà máy thủy điện trong khu vực được huy động tối đa công suất nên việc đăng ký cắt điện phục vụ thi công gặp nhiều thách thức.

TBA 500 kV Hòa Bình được nâng công suất từ 1350 MVA lên 1800 MVA- Ảnh:VGP/Toàn Thắng

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVNNPT, sự phối hợp của các cấp điều độ, Công ty Truyền tải điện 1 và Truyền tải điện Hòa Bình, dự án được triển khai đúng tiến độ, hoàn thành đáp ứng đúng chỉ đạo của EVN và EVNNPT.

Việc hoàn thành đóng điện dự án nâng công suất TBA 500 kV Hòa Bình là hành động thiết thực của EVNNPT, NPTPMB chào mừng 51 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 140 năm ngày Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026).