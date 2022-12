Đồng hồ phong cách xe đua dài chỉ bằng chiếc laptop, giá ngang siêu xe

Chiếc đồng hồ nặng gần 5kg này sẽ là vật trang trí khá thú vị cho bàn làm việc hay tủ trưng bày của những người mê xe - Ảnh: Tiffany & Co

Hai món đồ xa xỉ nói trên sử dụng bộ khung thép không gỉ đi kèm lốp cao su thật. Vị trí khoang lái hay cụ thể là ghế lái là nơi cơ chế chính của đồng hồ được đặt. Người dùng cũng có thể quan sát sự tinh xảo của chúng nhờ khung lồng kính đặt phía trên.

Tản nhiệt đầu xe xuất hiện logo của Tiffany & Co cùng biểu tượng số 5 khổ lớn trên ca pô tượng trưng vị trí cửa hàng chính của họ đặt tại Fifth Avenue, New York.

Người dùng có thể chỉnh đồng hồ bằng cách xoay vô lăng hay lên dây cót bằng cách... kéo lùi xe xuống trên mặt phẳng.

Tiffany & Co, hiện thuộc sở hữu của người giàu nhất thế giới Bernadt Arnault sau khi bị mua lại vào năm 2021, tham chiến ở mọi lĩnh vực xa xỉ có thể và tất nhiên họ không thể bỏ qua mảng đồng hồ - Ảnh: Tiffany & Co

Ngoài thép không gỉ, chất liệu nhôm cũng được sử dụng rộng rãi để chế tác dòng đồng hồ nói trên. Tổng trọng lượng dòng sản phẩm này là 4,6kg, chiều dài 38,6cm, chiều rộng 15,8cm và chiều cao 11,9cm.

Theo nhãn hàng đồ xa xỉ Mỹ, họ đã chế tạo 2 phiên bản riêng cho dòng đồng hồ mới. Bản "giá rẻ" chỉ tiêu tốn của người dùng 40.000 USD, trong khi bản đắt hơn có mức giá "nhẹ nhàng" 215.000 USD vì được trang trí thêm kim cương đẽo tròn.