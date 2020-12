Đồng loạt khám xét 3 nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn: Cơ quan chức năng Đồng Nai nói gì?

Liên quan vụ việc công an đồng loạt khám xét các nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn tại TP Biên Hòa mới đây, một lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tập trung làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại các cơ sở này.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, việc khám xét, điều tra dấu hiệu sai phạm tại hệ thống nhà thuốc do phía công an thực hiện độc lập, hiện chờ kết quả từ cơ quan điều tra. Tuy nhiên, việc khám xét không ảnh hưởng đến vấn đề quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tại địa phương.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện tỉnh có trên 5.000 cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Thông thường, sở và các phòng y tế có kế hoạch kiểm tra hằng năm và kiểm tra đột xuất. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo và đoàn liên ngành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai làm trưởng ban có nhiệm vụ kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ Y tế và UBND tỉnh chỉ đạo các ban - ngành hạn chế kiểm tra doanh nghiệp và theo đó, sở cũng có sự điều chỉnh.

Khám xét tại các nhà thuốc Sơn Minh - Sĩ Mẫn ở Đồng Nai tối 4-12

Hai ngày qua, phóng viên đã tìm cách liên lạc với ông Lê Dương Sơn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh, để nắm bắt thông tin nhưng ông cho biết liên tục bận vì phải hợp tác làm việc với công an và các bộ phận pháp lý.



Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH Dược phẩm Sơn Minh hoạt động đã gần 30 năm. Sơn Minh được đánh giá là hệ thống phân phối dược phẩm lớn nhất tại Đồng Nai.

Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, tối 4-2, Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều cơ sở, nhà thuốc trên địa bàn và đã tạm giữ nhiều thuốc tây, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 3 nhà thuốc tây trên địa bàn TP Biên Hòa, gồm 2 cơ sở Nhà thuốc Sơn Minh (số 135-137, số 160 Phan Đình Phùng) và Nhà thuốc Sỹ Mẫn (số 136 Võ Thị Sáu).

Lực lượng công an đã tạm giữ 220 thùng thuốc tây, thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại. Số hàng bị tạm giữ trị giá khoảng 5 tỉ đồng.