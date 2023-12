Động lực nào để thị trường thoát khỏi thế giằng co?

Với ưu tiên của Chính phủ là tập trung cho tăng trưởng kinh tế, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng sẽ tiếp tục được hưởng lợi. VN-Index có thể tiếp tục duy trì xu hướng tích lũy và đi lên từ từ, xen kẽ trong xu hướng đi lên sẽ xuất hiện những phiên “rung lắc”. Trước thế tích lũy giằng co dai dẳng, chương trình Bí mật đồng tiền mới đây đã cùng khán giả đi tìm những điểm sáng trong tầm nhìn từ ngắn đến dài hạn.



Về thị trường tháng 12, Mr.X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng kiêm Trưởng ban Đào tạo và Phát triển, CTCP Chứng khoán SSI nhận định: Thị trường đang có những diễn biến tích cực hơn so với giai đoạn giảm điểm kéo dài từ tháng 9. Thị trường bắt đầu đi lên từ tháng 11, với mức tăng hơn 6%, khối lượng giao dịch cũng tăng từ 18-20% so với tháng trước. So với tình hình hiện nay, những con số này có thể được đánh giá là tích cực. Về chiến lược giao dịch, Mr X30 đưa ra quan điểm nên tập trung tích lũy cổ phiếu. Một số doanh nghiệp được SSI research đánh giá là có triển vọng trong tháng này gồm PC1, FPT, HPG,...

Dù số tiền giao dịch không phải đột biến, thị trường vẫn chịu một áp lực từ việc khối ngoại xả gần 800 tỷ (phiên 13/12) cho cổ phiếu. Câu chuyện này đã từng được đề cập trong số 37, mùa 2 của Bí mật đồng tiền. Mr.X30 nhấn mạnh, theo dõi hoạt động các quỹ ngoại tuy có thể mang lại thông tin, nhưng rất khó đoán được động cơ thực sự đằng sau. Đôi khi chỉ đơn giản là vì thời gian hoạt động của quỹ tại Việt Nam đã gần hết, chứ chưa hẳn vì cổ phiếu ấy đã hết “tín”.

Mr.X30 chia sẻ thêm, mới đây anh đã đọc một báo cáo của Bloomberg về triển vọng thị trường Mỹ. Kết quả cho thấy, tới 60% chuyên gia nhận định thị trường Mỹ sẽ tương đương, thậm chí tốt hơn nhiều thị trường khác với phần đông nghiêng về quan điểm sau. Chính vì vậy, các nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào việc thị trường Việt Nam có thể cạnh tranh trực tiếp về nguồn vốn đầu tư với các thị trường đã phát triển. Để thu hút khối ngoại, Việt Nam sẽ cần nhiều thông tin tích cực hơn như triển vọng kinh doanh hay định giá doanh nghiệp. Ở các quốc gia khác, nhiều doanh nghiệp đã triển khai IPO, tức phát hành cổ phiếu và niêm yết lên sàn chứng khoán với mục đích để huy động vốn. Nếu một doanh nghiệp được IPO và có sức mạnh, triển vọng đủ lớn, đó sẽ là tiền đề để cán cân định giá trên thị trường được điều chỉnh.

Một khán giả đã đặt câu hỏi cho Mr.X30: “SSI là công ty chứng khoán bài bản, chuyên nghiệp, nhưng vì sao lại đồng ý với vị trí thị phần số 2 thị trường?”. Mr.X30 đã chia sẻ: Vì là một doanh nghiệp đã niêm yết, công cuộc mở rộng thị phần của SSI cần được tiến hành song song và không gây ảnh hưởng tới việc đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, đảm bảo lợi nhuận và doanh thu với tư cách một doanh nghiệp. Ngoài ra, SSI vẫn đang là công ty chứng khoán niêm yết có thị phần hàng đầu, số liệu về thị phần trên chỉ đúng khi so sánh với các công ty chưa niêm yết.

BTV Hoàng Nam nhận định, dù nhiều nhà đầu tư bi quan rằng thị trường đang “cho nhà đầu tư cầm hơi ăn mì gói”, nhưng với vai trò một biên tập viên chuyên trách mảng chứng khoán, anh đã từng gặp nhiều chứng sĩ phải ăn mì gói ngay cả khi thị trường đang uptrend. Điều quan trọng là thu thập cho mình những bài học phù hợp, để mỗi quyết định đầu tư là một nước đi chắc chắn.