Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Nai thu hồi gần 200 ha đất làm metro nối sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn | 17-04-2026 - 17:11 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đồng Nai cần thu hồi gần 200 ha đất phục vụ dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên tăng kết nối sân bay Long Thành, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Chi nhánh Biên Hòa vừa ban hành thông báo số 1059/TN-TTTPQĐ-CNBH về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có tổng chiều dài toàn tuyến là 44,6 km, đi qua các phường, xã gồm: Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành.

Tổng diện tích sử dụng đất hơn 192 ha (chưa bao gồm các vị trí TOD).

Metro Suối Tiên kéo dài về Trung tâm Hành chính tỉnh, kéo dài tới sân bay Long Thành. Trong ảnh: Cầu Đồng Nai nơi metro sẽ đi qua.

Cụ thể, trong tháng 4-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập số liệu về đất đai, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, các trường học, cơ sở tôn giáo, các công ty, xí nghiệp, nhà máy... thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành có hướng tuyến từ ga S0 tại Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới, tỉnh Đồng Nai.

Sau đó tuyến metro theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành, dọc theo ĐT771, cắt qua cao tốc TPHCM - Long Thành, kết nối vào nhà ga SA, đến hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Về công nghệ, là loại hình đường sắt đô thị MRT. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 60.261 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2025-2029.

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, nhu cầu kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là cấp thiết để đảm bảo việc vận hành song song giữa hai sân bay.

Sân bay Long Thành sẽ tiếp nhận một phần lượng khách và hàng hóa từ Tân Sơn Nhất khi đi vào hoạt động. Vì vậy, việc sớm nghiên cứu triển khai các dự án giao thông kết nối khác như metro, đường sắt tốc độ cao, các cầu kết nối trên các đường liên vùng... là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông, giảm thời gian di chuyển đặc biệt góp phần rút ngắn khoảng cách kết nối, thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành.

HĐND tỉnh Đồng Nai đã quyết nghị thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành, theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh Đồng Nai và TPHCM.


Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ GDP, Việt Nam còn lọt top 32 thế giới về một chỉ số quan trọng khác

Không chỉ GDP, Việt Nam còn lọt top 32 thế giới về một chỉ số quan trọng khác Nổi bật

Gia Lai đón 4 dự án năng lượng gần 5.000 tỷ đồng

Gia Lai đón 4 dự án năng lượng gần 5.000 tỷ đồng Nổi bật

Cầu vượt nút giao 3.400 tỷ đồng ở TP.HCM tăng tốc về đích

Cầu vượt nút giao 3.400 tỷ đồng ở TP.HCM tăng tốc về đích

16:55 , 17/04/2026
Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt bao nhiêu tiền?

Sắp hết hạn khai thuế, hộ kinh doanh nộp chậm bị phạt bao nhiêu tiền?

16:17 , 17/04/2026
Cục Thuế thông báo nóng về việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

Cục Thuế thông báo nóng về việc sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

16:00 , 17/04/2026
Chưa đầy 1 tuần khởi công, tuyến đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có diễn biến mới

Chưa đầy 1 tuần khởi công, tuyến đường sắt tốc độ cao 5,6 tỷ USD do VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư có diễn biến mới

15:59 , 17/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên